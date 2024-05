LG INAUGURA ESTANDE ONLINE DURANTE A IFA 2020

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

— Durante a IFA 2020, a LG Electronics apresenta, de forma interativa, sua visão de casa ideal para trazer mais conveniência e conforto para as pessoas que estão passando mais tempo em casa. Ao longo do mês de setembro, a primeiro exposição virtual da marca irá proporcionar uma experiência completa, com cenários da vida real e demonstrações de como as soluções oferecidas pela empresa auxiliam a tornar a vida doméstica mais relaxante e eficiente.Com o tema Experience LG Like Never Before, uma representação realista do Hall 18 da Messe Berlin oferece aos visitantes a chance de explorar as últimas inovações da empresa como se estivessem em Berlim, mas no conforto e segurança de suas próprias casas. Ao entrarem na exposição online da LG, os visitantes podem desfrutar de um tour conduzido por um guia virtual ou ver um tutorial que explica como navegar no estande usando o mini mapa. Os convidados podem, ainda, clicar em um produto para experimentá-lo ou ver suas especificações técnicas e recursos.A exposição foi concebida como uma experiência divertida e interativa, onde as pessoas podem explorá-la livremente como se estivessem em um jogo. Isso foi possível graças à colaboração com o escritório da Unity Technologies, na Coréia, usando o mecanismo Unity, plataforma líder mundial para a criação e operação de conteúdo 3D interativo em tempo real. A solução oferece um conjunto de soluções de software para desenvolver conteúdos 2D e 3D em tempo real para celulares, tablets, PCs, consoles e dispositivos de realidade aumentada e virtual.O principal destaque da exibição digital é a OLED New Wave, instalação com uma série de telas flexíveis que demonstram a qualidade de imagem incomparável da tecnologia, assim como capacidade de assumir formatos únicos que cativaram o público na CES, em Las Vegas, no início deste ano. Os visitantes podem desfrutar a oferta de entretenimento doméstico da LG na Home Cinema Zone, onde experimentarão a excelente imagem e som da LG OLED TV, ou mergulhar no ambiente de jogo ideal na Gaming Zone. O Sports Bar virtual é otimizado para desfrutar de conteúdo esportivo, enquanto a Lifestyle Zone convida os visitantes a desfrutarem das diferentes possibilidades oferecidas pelas telas OLED, como os modelos Wallpaper, Gallery e, também, a inovadora Rollable.A experiência de visualização nas zonas de entretenimento doméstico foi projetada para exemplificar os principais atributos de TV OLED. A tecnologia virtual permite que os hóspedes comparem os painéis com pixels que se autoiluminam com as convencionais TVs LCD de LED, usando imagens incrivelmente detalhadas de uma noite estrelada. Os visitantes podem desfrutar, ainda, do áudio imersivo e tridimensional gerado pelas avançadas Soundbars e caixas de som da LG, que contam com tecnologia Meridian.Os benefícios da ampla gama de eletrodomésticos inteligentes e serviços integrados da LG podem ser vistos em sete zonas dedicadas. Organizados em torno de três temas - Saúde, Higiene e Conveniência – os espaços da zona Reimagine Your Life @ Home with LG demonstram como uma casa pode se tornar ainda mais confortável e saudável com a tecnologia. As soluções oferecidas pela LG possibilitam, por exemplo, melhorar o ar que respiramos, garantir a higiene das roupas, criar uma vida culinária mais saudável e conveniente, além de fornecer atendimento proativo e personalizado ao cliente.Na demonstração do modo AI Connect Air Care da LG, os visitantes podem experimentar a conveniência dos aparelhos conectados que tornam mais fácil passar mais tempo em casa. Na lavanderia, os visitantes podem ver a mais recente linha de máquinas de lavar da LG, como a LG Wash Tower com tecnologia AI para oferecer um desempenho de lavagem ideal. Já o Prep Station & Dining Room possibilita que os hóspedes simulem a digitalização de mantimentos para refeições preparadas usando os aparelhos inteligentes da LG, enquanto o AI Connect Cooking Mode torna o cozimento ainda mais prático e rápido. Os visitantes também podem experimentar a ampla gama de soluções proativas de atendimento ao cliente. 