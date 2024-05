LG INVESTE EM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA/ CORRETIVA NA EXPEDIÇÃO 2019

Nessa terça-feira, dia 15, a LG Business Solutions do Brasil leva até Recife mais uma etapa da 3ª edição da Expedição 2019. A sexta fase do evento ocorre no Hotel Sheraton, no Praia do Paiva, na zona metropolitana da capital pernambucana. Com enfoque em instalação e manutenção preventiva e corretiva, a Expedição é voltada para instaladores de ar condicionado que terão a oportunidade de conhecer e tirar dúvidas também com parceiros da LG, além de assistir ao vivo a instalação de produtos, tudo isso em caráter de treinamento.

Depois de ter passado por São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador e Fortaleza, a Expedição chega a Recife e ainda passará por mais três capitais, se estendendo até meados do mês que vem. As outras cidades que serão contempladas são Belém, Porto Alegre e, para finalizar, Goiânia. Em todas as cidades a LG estará acompanhada pelas empresas parceiras: Armacell, Chemours, Eluma, Makita, Mastercool e este ano com a novidade de ter como parceiro uma montadora de veículos, a FIAT, que trará desconto diferenciado para um de seus veículos utilitários, destinado ao público. A Expedição 2019 também conta com a presença do Esquadrão 2019, um grupo de dez instaladores influentes nas redes sociais, e embaixadores da LG.

“Um evento como a Expedição é extremamente importante para nós, pois demonstra a determinação de todos os envolvidos, seja a LG, os nossos parceiros ou os instaladores, sempre em busca de oferecer não só os melhores produtos ou serviços, mas sim as melhores soluções em Ar Condicionado, desde a instalação até a manutenção”, ressalta Rodrigo Fiani, diretor de vendas da área de Business Solutions da LG do Brasil, e um dos porta-vozes da empresa durante essa jornada.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics, Inc. é uma empresa inovadora e líder global nas tecnologias de eletrônicos para consumo, telefonia móvel e eletrodomésticos, empregando mais de 82 mil pessoas em 119 operações em todo o mundo. Com lucro líquido de US$ 53.10 bilhões, a LG é composta por quatro divisões de

negócios – Home Entertainment, Mobile Communications, Home Appliance & Air Solution e VehicleComponents – é também uma das líderes mundiais na fabricação de TVs de tela plana, dispositivos móveis, ar condicionado, lavadoras e geladeiras. A LG Electronics é a parceira do ano da ENERGY STAR 2014. Para mais novidades e informações sobre a empresa, visite www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Operando no Brasil desde 1996, a LG Electronics comercializa no País um extenso lineup de produtos, com mais de 350 itens, entre TVs, Áudio e vídeo, equipamentos de informática, Smartphones, Condicionadores de Ar, Linha Branca e Soluções Corporativas. A companhia, que fabrica nas plantas de Manaus e Taubaté a maioria dos produtos vendidos no Brasil, já é considerada a segunda maior operação da LG, atrás apenas dos Estados Unidos. Com cerca de 6 mil funcionários, a subsidiária brasileira conta com um centro de Pesquisa e Desenvolvimento, assistência técnica e call center próprios, além de uma loja própria em Recife e diversas lojas especializadas em celulares e smartphones em diferentes estados.

LG ELECTRONICS - SAC

4004 5400 (Capitais e regiões metropolitanas)

0800 707 5454 (Demais localidades)