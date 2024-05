LG LANÇA CAMPANHAS PARA TVs PREMIUMS

- A LG Electronics do Brasil inicia sua campanha publicitária em diversas mídias para reforçar o pioneirismo e liderança em tecnologia e inovação para TVs com as tecnologias OLED e NanoCell. Os anúncios começam a ser veiculados hoje (25) com peças audiovisuais em canais da TV paga, como TNT, Discovery, Turner, Disney, HBO, Sony, Fox, Warner, Universal e canais Globosat, e em canais da TV aberta, como Rede Globo, RecordTV, Bandeirantes, SBT e RedeTV!A peça publicitária da LG OLED TV, com duração de 30”, será exibida nos canais da TV aberta no Brasil e ressalta o poder dos pixels que se autoiluminam individualmente, gerando uma imagem expressiva, responsiva e realista. Com a campanha, a LG pretende reafirmar sua liderança no segmento de TVs OLED no Brasil e no mundo. Por sete anos consecutivos, a marca é a que mais vende TVs OLED no planeta e, no Brasil, desde seu lançamento, a LG também assume o papel de liderança.

A tecnologia mais avançada do mercado trouxe também à LG o reconhecimento de mídia especializada em todo o globo. A LG OLED TV é eleita hoje a melhor TV do mercado pelo rtings.com, importante veículo independente que testa diversos aparelhos eletrônicos, entre eles TVs de diferentes marcas e tecnologias, auxiliando o consumidor em sua melhor escolha de compra.



O filme da LG NanoCell, também com duração de 30”, será exibido nos canais da TV paga e reforça o compromisso da marca no segmento de TVs LED premium e superioridade de linha. Com mais de 1 bilhão de cores na tela, o conceito de cores puras da NanoCell nunca foi tão acessível. A LG aposta ainda na resolução 8K para essa tecnologia e no conceito de Menos Borda e Mais Tela, para oferecer uma experiência imersiva em imagem e design a seus consumidores.



A diretora de Marketing da companhia, Sonah Lee, ressalta a importância de entregar experiências tecnológicas diferenciadas em um contexto em que os consumidores passam mais tempo em suas casas. “Em um momento em que a casa se tornou elemento central na rotina das pessoas, a LG amplia o seu portfolio premium de TV, reforçando nossa posição de pioneirismo e liderança em tecnologia e inovação em todas as categorias de TVs”, destaca a executiva.







Faça o download das peças publicitárias clicando aqui.







