LG lança monitor ergonômico inédito no Brasil e dois novos PCs da linha All In One

São Paulo, 05 de maio de 2023 – A LG Electronics surpreende o mercado brasileiro com o lançamento do novo monitor LG Ergo DualUp e de dois novos computadores da linha All In One. A marca, líder em tecnologia e inovação no país, apresenta produtos com design único para proporcionar alta performance no uso para atividades domésticas e melhoria da produtividade.





Para quem deseja trazer produtividade para os dias de trabalho, o LG Ergo Dual Up foi projetado para atender essa necessidade. O novo produto é o primeiro do mercado a trazer ao país o novo formato de tela flat (reta) dupla vertical (em resolução SDQHD de 2.560 x 2.880 pixels), permitindo a conectividade de até dois PCs simultaneamente, dividindo a tela para cada dispositivo com a função Picture-by-Picture.

O novo monitor também é o único do mercado em seu segmento equipado com Switch KVM (Keyboard, Video and Mouse), que permite ao usuário controlar o que é exibido na tela a partir de dois dispositivos distintos usando apenas a conexão de um teclado e mouse.

O monitor apresenta formato de 28 polegadas em proporção 16:18, equivalente a dois monitores de 22 polegadas sobrepostos na posição vertical, possui painel Nano IPS, HDR com 98% de fidelidade de cores no padrão DCI-P3 (o mesmo utilizado pela indústria de cinema norte-americana) e sensor para o ajuste de brilho da tela em diferentes condições de iluminação.

O novo monitor LG Ergo DualUp no modelo 28MQ780 apresenta design elegante com bordas reduzidas nas laterais e na parte superior podendo ser instalado em diferentes tipos de áreas de trabalho com otimização de espaço e máxima ergonomia ao permitir múltiplas opções de visualização de conteúdos com a tela dupla e de ajustes entre altura, inclinação, giro, pivot, extensão e retração de monitor conforme a necessidade de cada usuário contribuindo para menores níveis de fadiga e maior produtividade durante as atividades.





O Ergo DualUp foi vencedor do prêmio CES Innovation Award 2022, uma competição internacional que homenageia design e engenharia excepcionais em produtos de tecnologia de consumo.

“A tela dupla vertical e a conectividade simultânea com até dois PCs apresentada pelo Monitor LG Ergo DualUp reforça nosso compromisso de investir em inovação explorando novos formatos e funcionalidades com ergonomia para maximizar a performance e melhorar a vida das pessoas durante suas atividades” afirma Leonardo Almeida.

Já a nova linha de produtos All In One chega ao mercado em duas versões: 22 polegadas mantendo o já conhecido design clean e funcional com atualização das configurações principais de memória e armazenamento; e a versão de 24 polegadas com design inovador e novas características pensando em versatilidade, performance, privacidade e experiência de uso, mantendo o ambiente organizado e harmonioso, ocupando pouco espaço.





“A LG é a marca referência na categoria de computadores All in One. Os novos modelos com novas características e inovação em design refletem nosso compromisso com nossos consumidores para seguirmos na liderança do mercado brasileiro” afirma Leonardo Almeida, Gerente Sênior da linha de produtos de IT da LG Electronics do Brasil.





O All in One de 24 polegadas (24V70Q-G.BJ51P2) apresenta design inovador, e os consumidores podem escolher entre duas diferentes formas (standard e slim) para dispor o seu All in One na área de trabalho. O novo modelo possui Webcam retrátil para proporcionar maior segurança e privacidade aos usuários e o alto falante em Som Surround com a tecnologia Maxx Audio foi posicionado na parte frontal no novo modelo, para maximizar a experiência durante as reuniões online e ao assistir vídeos, filmes e séries com a qualidade da tela IPS em resolução Full HD.









Em termos de configurações, o novo All In One24V70Q traz a combinação do processador Intel Core i5 de 12ª geração, memória RAM de 8GB no padrão DDR5 e SSD NVMe 256 GB, além do sistema operacional Windows11 Home para maximizar a performance e eficiência durante as principais atividades do dia a dia e acompanham mouse e teclado sem fio.





O modelo All in One de 22 polegadas (22V30R-G.BJ51P2) mantém o design clean e funcional amplamente reconhecido no mercado, com tela IPS em resolução Full HD e apresenta um novo pacote de configurações para maior fluidez na realização de diferentes tarefas usuais e essenciais do dia a dia.









O novo computador é equipado com Windows 11 Home e um novo processador Intel Celeron QuadCore (N5100), teve a sua memória RAM duplicada para 8GB no padrão DDR4, modificou o sistema de armazenamento de dados de HDD para o padrão SSD NVMe de 128 GB para proporcionar maior rapidez na inicialização do PC e no armazenamento de dados (características e níveis de performance comparados aos modelos anteriores da marca, série 22V280) e acompanha mouse e teclado com fio.

O LG Ego Dual Up tem preço sugerido de R$ 4699, o All in One 22V30R tem preço sugerido de R$ 2499, e o All In One24V70Q tem preço sugerido de R$ 5699.

Confira as especificações técnicas dos lançamentos:

LG DualUp Monitor

Modelo: 28MQ780-B

Cor: Preto

Tela: 28”, tipo Nano IPS, Resolução Máxima: SDQHD (2560 x 2880)

Ângulo de Visão: 178º / 178º

Resolução Máxima: SDQHD (2560 x 2880)

Brilho: 300 cd/m²

Contraste: 1000:01

Tempo de Resposta: 5ms (GtG)

Taxa de atualização: 60Hz

Gama de cores: DCI-P3 98% (típ.)

Profundidade de Cores (nº de cores): 1,07B

Distância entre Pixels: 0,18195 x 1,18195 mm

Tratamento de Tela: Antirreflexivo

Alto-Falantes: Sim (7W x2)

HDR: HDR10

Flicker Safe: Sim

AMD FreeSync™: Não

NVIDIA G-Sync™: Não

Adaptive Sync: Não

Motion Blur Reduction: Não

Crosshair: Não

Dynamic Action Sync: Sim

Black Stabilizer: Sim

Plug & Play: Sim

HDMI: Sim (x2) (v2.0)

DisplayPort: Sim (v1.4)

USB Tipo-C: Sim

USB: Sim

D-Sub / VGA: Não

DVI: Não

Saída de Fone de Ouvido: Sim

All in One – 24V70Q

Modelo: 24V70Q-G.BJ51P2

Cor: Branco

Tela: 24”, tipo IPS, Resolução Máxima: Full HD (1920x1080)

Processador: Intel® Core™ i5 -1235U

Sistema operacional: Windows 11 Home (64 bits)

Memória RAM: 8GB DDR5 4800Mhz

Interface Gráfica: Intel® UHD Graphics

Armazenamento: 256GB SSD

Alto-Falantes: 5,0W x 2 (estéreo)

Formato de Som Surround: 'MaxxAudio®

Adaptador AC: Bivolt 110/220V

Webcam: Sim

Microfone embutido: Sim

Teclado: Sim (sem fio)

Mouse: Sim (sem fio)

LG Control / Update Center: Sim

LG Easy Guide / Troubleshooting: Sim

LG Reader Mode: Sim

LG OnScreen Display: Sim

Som Surround: Sim

Wireless: Intel® Wireless-AC 9462 (821.11ac 1x1, BT Combo)

Bluetooth: Bluetooth 5.1

LAN: 10/100/1000 Mbit

HDMI: Sim (1 x IN)

USB: Sim (x2 USB 3.0 + x2 USB 2.0 + x1 USB Type-C 3.0)

Entrada de Fone: Sim

Entrada de Microfone: Sim

RJ45 Ethernet (LAN): Sim

DC-In: Sim

All In One 22V30R

Modelo: 22V30R-L.BY31P2

Cor: Branco

Tela: 22”, tipo IPS, Resolução Máxima: Full HD (1920x1080)

Processador: Intel Celeron (Quad Core) N5100

Sistema operacional: Windows 11 Home (64 bits)

Memória RAM: 8GB DDR4 3200Mhz

Interface Gráfica: Intel® UHD Graphics

Armazenamento: 128GB SSD

Alto-Falantes: 5,0W x2 (estéreo)

Adaptador AC: Bivolt 110/220V

Webcam: Sim

Microfone embutido: Sim

Teclado: Sim (com fio)

Mouse: Sim (com fio)

Wireless: Intel® Wireless-AC 9462 (821.11ac 1x1, BT Combo)

Bluetooth: Bluetooth 5.1

LAN: 10/100/1000 Mbit

HDMI: Sim

USB: Sim (x2 USB 3.0 + x2 USB 2.0)

Entrada de Fone: Sim

Entrada de Microfone: Sim

Leitor de Cartões: Sim

RJ45 Ethernet (LAN): Sim

DC-In: Sim



SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma inovadora global em tecnologia e produtos eletrônicos de consumo com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional de mais de 75 mil pessoas. As quatro empresas da LG – Home Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Vehicle component Solutions e Business Solutions – combinadas geraram vendas globais de mais de US$ 56 bilhões em 2020. A LG é uma fabricante líder de produtos de consumo e comerciais que vão desde TVs, eletrodomésticos, soluções de ar, monitores, robôs de serviço, componentes automotivos e suas marcas premium LG SIGNATURE e inteligente LG ThinQ são nomes familiares em todo o mundo. Visite o site para obter as últimas notícias.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Operando no Brasil desde 1996, a LG Electronics comercializa no País um extenso lineup de produtos, com mais de 350 itens, entre TVs, Áudio e vídeo, equipamentos de informática, Condicionadores de Ar, Linha Branca e Soluções Corporativas. A companhia, que fabrica nas plantas de Manaus a maioria dos produtos vendidos no Brasil, já é considerada a segunda maior operação da LG, atrás apenas dos Estados Unidos. Com cerca de 6 mil funcionários, a subsidiária brasileira conta com um centro de Pesquisa e Desenvolvimento, assistência técnica e call center próprios, além de uma loja própria em Recife.

