LG LANÇA NOVA LINHA DE CAIXAS ACÚSTICAS QUE UNE POTÊNCIA DE SOM, CONECTIVIDADE E DIVERSÃO

— A LG Electronics do Brasil apresenta ao mercado brasileiro a nova linha de caixas acústicas LG XBOOM RN9. O lançamento alia máxima qualidade sonora, diferentes opções de conectividade e recursos diferenciados, como efeitos de DJ, Karaokê e iluminação multicolorida sincronizada com a batida do som, para personalizar as experiências de áudio.De acordo com Ramiro Neto, gerente de produto de Áudio e Vídeo da LG Electronics do Brasil, o lançamento se destaca por unir a já conhecida qualidade sonora dos equipamentos da LG com funcionalidades diferenciadas e divertidas. “As amplas possibilidades de personalização dos conteúdos reproduzidos, assim como mais opções de conectividade oferecidas pelos aparelhos, os tornam a melhor escolha para aproveitar ao máximo os momentos em casa”, explica.Para garantir uma completa qualidade sonora e máxima potência, o RN9 é equipado com um conjunto de dois alto falantes de 2Woofer, proporcionando graves intensos e precisos. Além disso, conta com função Bass Blast, que permite deixar as músicas com graves mais acentuados.Para impulsionar a diversão, a RN9 possibilita a personalização de diferentes efeitos de luz e som durante as músicas. As caixas contam com diversos modos de ilumina-ção e efeitos, permitindo que a luz pulse de acordo com as batidas do som ou, até mesmo, simular um Party Scrobe sincronizando o flash do seu smartphone em três modos diferentes. Além disso, os aparelhos contam com 18 efeitos de voz diferentes para alterar as músicas promover interações ainda mais animadas com o produto.Para os que desejam ser o DJ da própria festa, a caixa acústica da LG oferece um conjunto de cinco efeitos (Flanger, Phaser, Wah, Delay e Scratch) que podem ser aplicados manualmente. Além disso, é possível reproduzir as músicas sem interva-los entre elas por meio da função Auto DJ e, até mesmo, gravar listas de reprodução e mixagens em um dispositivo USB por meio do aplicativo.Já a função Karaokê possibilita regular o volume da música e do microfone separa-damente, reduzir os vocais da faixa musical com o Cancelador de Voz e ajustá-las de acordo com o tom de voz do usuário por meio do Alterador de Tom, trazendo funci-onalidades diferenciadas para ainda mais diversão em casa.Em relação às conexões, a LG XBOOM RN9 permite parear, ao mesmo tempo, até três smartphones, com sistema operacional Android, para compartilhar músicas e play-lists diferentes. É possível, ainda, conectar instrumentos musicais diversos e com televisões por meio do cabo óptico para elevar a experiência de som nos conteúdos reproduzidos. Nas televisões da LG, a conexão pode ser realizada sem fios por meio da função LG Sound Sync.Para ampliar as possibilidades de conectividade, é possível acessar o LG XBOOM APP por meio do seu smartphone e controlar as principais funções de seu device, inserindo, por exemplo, diversos efeitos de DJ de forma manual.O LG XBOOM RN9 já está disponível em todas as lojas do Brasil pelo preço sugerido deA LG Electronics, Inc. é uma empresa inovadora e líder global nas tecnologias de eletrônicos para consumo, telefonia móvel e eletrodomésticos, empregando mais de 82 mil pessoas em 119 operações em todo o mundo. Com lucro líquido de US$ 53.10 bilhões, a LG é composta por quatro divisões de negócios – Home Entertainment, Mobile Communications, Home Appliance & Air Solution e VehicleComponents – é também uma das líderes mundiais na fabricação de TVs de tela plana, dispositivos mó-veis, ar condicionado, lavadoras e geladeiras. A LG Electronics é a parceira do ano da ENERGY STAR 2014. Para mais novidades e informações sobre a empresa, visite www.LGnewsroom.com.Operando no Brasil desde 1996, a LG Electronics comercializa no País um extenso lineup de produtos, com mais de 350 itens, entre TVs, Áudio e vídeo, equipamentos de informática, Smartphones, Condicionadores de Ar, Linha Branca e Soluções Corpo-rativas. A companhia, que fabrica nas plantas de Manaus e Taubaté a maioria dos produtos vendidos no Brasil, já é considerada a segunda maior operação da LG, atrás apenas dos Estados Unidos. Com cerca de 6 mil funcionários, a subsidiária brasileira conta com um centro de Pesquisa e Desenvolvimento, assistência técnica e call center próprios, além de uma loja própria em Recife e diversas lojas especializadas em celulares e smartphones em diferentes estados.Site: http://www.lg.com/br Twitter: http://twitter.com/lgdobrasil YouTube: http://www.youtube.com/lgdobrasil Facebook: http://www.facebook.com/lgdobrasil 4004 5400 (Capitais e regiões metropolitanas)0800 707 5454 (Demais localidades)