LG leva soluções de conectividade para a CASACOR de Brasília 2019.

Parceira oficial de tecnologia da CASACOR 2019, a LG Electronics do Brasil apresenta sua proposta de Casa Conectada na edição de Brasília, que acontece entre os dias 6 de setembro e 22 de outubro. A marca estará presente em 35 ambientes da mostra, com cerca de 264 produtos de todas as categorias. Além disso, a LG firmou parceria com as arquitetas Silvana e Luisa Albuquerque, que incorporaram eletrodomésticos com Inteligência Artificial no projeto “Casa Essência”, para permitir que os visitantes experimentem o controle de produtos pelo celular ou pela TV através da plataforma ThinQ™.

Seguindo a proposta da CASACOR 2019 de “Planeta Casa”, o ambiente elaborado pelas profissionais Silvana e Luisa conta com soluções que aliam os pilares de sustentabilidade e conectividade. A “Casa Essência” conta com a linha Studio completa, o ar-condicionado Dual Inverter ARTCOOL e a lava e seca TWINWash. Além das TVs OLED e o smartphone K12 Prime. Os produtos em questão poderão ser controlados pelos visitantes durante todo o evento através do aplicativo Smart ThinQ ™ ou pela TV, com o controle Smart Magic.

De acordo com Barbara Toscano, Head de Marketing da LG Electronics do Brasil, a parceria com o evento é fundamental para consolidar ainda mais a presença da marca no universo de arquitetura e decoração, apresentando produtos que aliam design, praticidade e facilidade de uso. “Estamos lisonjeados por poder expor as principais funcionalidades de nossa extensa linha de produtos na CasaCor Brasília. Durante o evento, apresentaremos produtos Premium, focados em proporcionar a melhor experiência de uso para todos os públicos, além de reforçar o conceito de Casa Conectada e garantir a preocupação com o meio ambiente e a sustentabilidade”, explica Barbara.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics, Inc. é uma empresa inovadora e líder global nas tecnologias de eletrônicos para consumo, telefonia móvel e eletrodomésticos, empregando mais de 82 mil pessoas em 119 operações em todo o mundo. Com lucro líquido de US$ 53.10 bilhões, a LG é composta por quatro divisões de negócios – Home Entertainment, Mobile Communications, Home Appliance & Air Solution e VehicleComponents – é também uma das líderes mundiais na fabricação de TVs de tela plana, dispositivos móveis, ar condicionado, lavadoras e geladeiras. A LG Electronics é a parceira do ano da ENERGY STAR 2014. Para mais novidades e informações sobre a empresa, visite www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Operando no Brasil desde 1996, a LG Electronics comercializa no País um extenso lineup de produtos, com mais de 350 itens, entre TVs, Áudio e vídeo, equipamentos de informática, Smartphones, Condicionadores de Ar, Linha Branca e Soluções Corporativas. A companhia, que fabrica nas plantas de Manaus e Taubaté a maioria dos produtos vendidos no Brasil, já é considerada a segunda maior operação da LG, atrás apenas dos Estados Unidos. Com cerca de 6 mil funcionários, a subsidiária brasileira conta com um centro de Pesquisa e Desenvolvimento, assistência técnica e call center próprios, além de uma loja própria em Recife e diversas lojas especializadas em celulares e smartphones em diferentes estados

