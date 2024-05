LG mantém sucesso e conquista 24 prêmios no Red Dot Award 2023

São Paulo, abril de 2023— A LG Electronics recebeu um total de 24 prêmios na edição de 2023 do prestigioso Red Dot Award. Entre suas conquistas está o prêmio Best of the Best (Melhor dos Melhores) para a LG OLED Flex, uma TV dobrável e inovadora projetada para aprimorar a imersão em jogos e visualização.

Como a primeira tela OLED dobrável de 42 polegadas do mundo, a LG OLED Flex oferece personalização sem precedentes com a opção de vinte níveis de curvatura. A tela exclusiva oferece uma experiência de jogo e visualização personalizada e foi projetada com base em uma extensa pesquisa com clientes. A LG OLED Flex também conta com uma ampla variedade de recursos específicos para jogos, incluindo iluminação traseira personalizável que ajuda a ampliar o ambiente do jogo para o espaço do usuário, bem como uma interface intuitiva que aumenta a conveniência. Desde seu primeiro lançamento em 2013, as TVs LG OLED receberam o Red Dot Award de Design todos os anos, sem exceção.











Outro produto LG reconhecido no Red Dot Award foi a geladeira com MoodUP™, caracterizada por painéis de LED que mudam de cor nas portas e alto-falantes embutidos, possibilitando que os usuários animem a cozinha com cor e som. O produto inovador pertence à crescente linha de eletrodomésticos atualizáveis da LG.

Os vencedores do Red Dot Award de Inovação incluem as soluções de tratamento de calçados de última geração, o LG Styler ShoeCase e ShoeCare e o purificador de ar “tipo mesa” LG PuriCare Aero Furniture. Mostrando o compromisso da LG em priorizar os clientes, cada um desses produtos foi desenvolvido considerando as necessidades e desejos de consumidores reais, enquanto o LG Styler ShoeCase e o ShoeCare foram testados pelo próprio grupo consultivo de clientes da empresa, o L.UP, que representa uma seção diversificada da sociedade e têm seus comentários considerados pelos designers da companhia.

“A LG está profundamente honrada por ter suas inovações reconhecidas pelo Red Dot, um dos principais programas de prêmios de design do mundo”, disse Hwang Sung-gul, chefe executivo do Centro de Design Corporativo da LG Electronics. “Esses prêmios são especialmente significativos para nós porque validam nossa firme crença de que valor do cliente e experiências divertidas, que são exclusivas e novas, são criadas por meio de produtos e serviços que refletem a opinião do cliente”.

O Red Dot Award é um dos mais respeitados concursos de design de produto, design de comunicação e conceitos de design do mundo. Em 2023, aproximadamente 20 mil produtos de 51 países foram submetidos à consideração do júri.

Os produtos LG possuem a tecnologia ThinQ, Inteligência Artificial onde é possível controlar e monitorar uma variedade de eletrodomésticos de maneira fácil, personalizada e com mais eficiência, como geladeira, TV, ar-condicionado e máquina de lavar onde quer que se esteja: no sofá de casa, no trabalho ou até no trânsito.





