LG MARCA PRESENÇA NA JORNADA PAULISTA DE RADIOLOGIA COM LANÇAMENTO DA LINHA DE MONITORES MÉDICOS.

Gigante sul-coreana apresenta pela primeira vez seu portfólio de monitores voltados para ambientes médicos

São Paulo, 02 de Maio de 2019 – A LG Business Solutions apresentará oficialmente seu portfólio de monitores voltados para ambientes médicos durante a Jornada Paulista de Radiologia 2019, considerada a principal feira de Diagnóstico por Imagem da América Latina e a quarta maior do mundo. Em sua 49a edição, a JPR será realizada de 02 a 05 de maio no Transamérica Expo Center.

Os novos monitores serão expostos em um estande exclusivo da marca, o qual será dividido em dois ambientes diferentes: radiologia e experiêcia ao usuário.

Construído de acordo com os padrões internacionais de imagem digital, a nova linha de monitores médicos da LG será comercializada no Brasil pela Bioscan e permite uma avaliação médica rápida e com qualidade através de uma infinidade de funções concebidas para um diagnóstico preciso.

“A LG vê um grande potencial com a entrada no setor da medicina. Os monitores médicos são essenciais para ambiente de diagnóstico e hospitalares, oferecendo tecnologias inovadoras para esses espaços, visando a saúde e o bem-estar dos pacientes. Além disso, aliamos a este cuidado uma alta tecnologia de imagem e cor, permitindo aos médicos observarem com nitidez o resultado de exames no próprio monitor, proporcionando maior precisão aos diagnósticos, afirma diz Leonardo Almeida, gerente de produtos IT B2B da LG Electronics Brasil.

LG 8MP Monitor de Diagnóstico de 27”

A qualidade superior detalhada da imagem do LG Monitor de Diagnóstico de 27” 8MP atende aos requisitos para uma avaliação clínica precisa e auxilia nos diagnósticos por imagens. O seu monitor IPS 8MP de 27 polegadas melhora a eficiência do trabalho, permitindo uma observação detalhada do exame realizado.

A tecnologia IPS oferece uma qualidade de imagem excepcional unindo o recurso de um amplo ângulo de visão de 178o, onde as imagens podem ser visualizadas simultaneamente por vários profissionais com a mais alta qualidade de reprodução e deslocamento mínimo de cores.

Além disso, com seu recurso de sRGB acima de 99%, precisão de cor de 10 bits e 350nits de brilho, sombreamento exato e consistente pelo padrão DICOM part 14, garantem imagens superiores para uma avaliação precisa.

LG 3MP Monitor de Diagnóstico de 21”

O LG 3MP Monitor de Diagnóstico é um monitor de Diagnóstico de 21,3 polegadas, 3MP (1536 x 2048) e seu recurso de estabilização de brilho, oferecendo um calibrador automático integrado que verifica quais cores precisam ser ajustadas para garantir que as imagens de raio-x, ultrassom, tomografia computadorizada, ressonância magnética e densitometria sejam claramente exibidas durante toda sua vida útil.

LG 8MP Monitor Cirúrgico

O LG 8MP Monitor Cirúrgico garante eficiência nas salas de cirurgia, bem como nos exames de endoscopia, laparoscopia e angiografia. Com seus recursos de IPS 8MP Premium UHD, 800nits e sRGB 115%, entrega a reprodução de cores precisas essencial durante um procedimento complexo. Além de contar com a sua estabilidade de brilho que permite uma adaptação do monitor durante todo o procedimento e suas condições de iluminação local.

O LG 8MP Monitor Cirúrgico conta com proteções adicionais (IP35) além das tradicionais como contra substâncias e fluidos corporais, que são os jatos de água vindo de quaisquer direções. Sem contar, as características antirreflexo e suas tecnologias inovadoras que exibem imagens mais brilhantes, nítidas e sem distorção.

LG Detector Digital de Raio-X

Com muito orgulho, a LG apresenta seu mais novo componente da linha médica: o LG Detector Digital de Raio-X. O LG Detector Digital de Raio-X garante alta resolução e qualidade de imagem nítida sem distorção através de processamento de imagem de 16 bits. Além disso, suporta pixel ideal de 140㎛ para imagens de alta resolução. O LG Detector Digital de Raio-X aumenta a produtividade com um processamento rápido de imagens, levando apenas 3 segundos com conexão via cabo ou 6 segundos para a conexão wireless para obter imagens de alta resolução.

LG Cloud Devices: Monitores All-in-One l Thin Client

Os Monitores All-in-One LG Thin Client são projetados para garantir segurança de dados e experiência simplificada do usuário. Quer seja implementado em contextos de cuidados de saúde ou em outros setores do mercado com grande volume de dados e sensíveis ao custo. Nossos produtos da Linha LG Cloud Device- Thin Client garante a segurança de dados e gestão simplificada com o tempo de resposta esperado pelo usuário.

A LG sempre pensando no design mais moderno sem perder sua funcionalidade, traz ao mercado monitores integrados compactos e leves com configurações superiores com recursos como conectividade sem fio e imagens de alta resolução, como nossos monitores de 24´´ AIO Thin Client e nosso top de linha 38 "AIO UltraWide® Thin Client.

----

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics, Inc. é uma empresa inovadora e líder global nas tecnologias de eletrônicos para consumo, telefonia móvel e eletrodomésticos, empregando mais de 77 mil pessoas em 125 operações em todo o mundo. Com lucro líquido de US$ 48.80 bilhões, a LG é composta por quatro divisões de negócios – Home Entertainment, Mobile Communications, Home Appliance & Air Solution e Vehicle Components – é também uma das líderes mundiais na fabricação de TVs de tela plana, dispositivos móveis, ar condicionado, lavadoras e geladeiras. A LG Electronics é a parceira do ano da ENERGY STAR 2016. Para mais novidades e informações sobre a empresa, visite www.LGnewsroom.com.



SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Operando no Brasil desde 1996, a LG Electronics comercializa no País um extenso lineup de produtos, com mais de 350 itens, entre TVs, Áudio e vídeo, equipamentos de informática, Smartphones, Condicionadores de Ar, Linha Branca e Soluções Corporativas. A companhia, que fabrica nas plantas de Manaus e Taubaté a maioria dos produtos vendidos no Brasil, já é considerada a segunda maior operação da LG, atrás apenas dos Estados Unidos. Com cerca de 6 mil funcionários, a subsidiária brasileira conta com um centro de Pesquisa e Desenvolvimento, assistência técnica e call center próprios, além de uma loja própria em Recife e diversas lojas especializadas em celulares e smartphones em diferentes estados.

ACOMPANHE TODAS AS INFORMAÇÕES NOS CANAIS LG:

Site: http://www.lg.com/br/business

Blog LG: http://bloglge.com.br/

Twitter: http://twitter.com/lgdobrasil

YouTube: http://www.youtube.com/lgdobrasil

Facebook: http://www.facebook.com/lgdobrasil

Instagram: http://instagram.com/lgdobrasil

TITAN: http://www.lge.com/br/lavaesecatitan

Micro-ondas: http://www.lge.com/br/fornos-microondas/easyclean

Forno: http://www.lge.com/br/fornos-multifuncionais

Lava e Seca: http://www.lge.com/br/lava-e-seca/smartcare

Refrigerador: http://www.lge.com/br/geladeiras