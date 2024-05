LG marca presença no festival Soul João na Paraíba

São Paulo, 23 de junho de 2022— Especialista em produtos que entregam música de qualidade, a LG Electronics está apoiando/patrocinando o festival Soul João, que acontece nos dias 23, 24 e 25 de junho em Campina Grande, na Paraíba, cidade conhecida como o melhor São João do Brasil. O evento ficou dois anos esperando o fim do isolamento social e promete compensar o tempo perdido oferecendo três dias de pura diversão com shows de artistas nacionais e internacionais, apresentando pela primeira vez grandes nomes do forró da atualidade em performances especiais com Wesley Safadão, Nattan e Zé Felipe.

A programação também conta com a apresentação de Dennis, DJ, produtor e compositor, que é conhecido por diversos hits e parcerias de sucesso com grandes nomes do entretenimento musical. O artista é o mais novo embaixador dos produtos de áudio da LG, como as caixas de som bluetooth LG XBOOM GO, que têm tudo a ver com o festival Soul João! Com tecnologia Meridian que oferece um áudio de qualidade premium, as caixas de som permitem graves mais intensos e vocais mais nítidos para uma experiência de áudio excepcional como se estivesse em um show.

Basta pressionar o botão Sound Boost para aumentar a potência do som e conforme os woofers vibram, as luzes piscam, criando um movimento colorido que aumenta a sensação de festa. Resistente à água, a LG XBOOM GO pode ser usada na praia ou em uma pool party sem receios. Por comando de voz é possível controlar a Siri ou o Google Assistente, tudo com uma bateria de até 24 horas de duração para que você decida quando a festa tem de parar.

Confira a programação do festival Soul João. Os ingressos são adquiridos nas modalidades de passaporte para os três dias ou individual.

23/06/2022 | Quinta-feira

KVSH, Bhaskar, Bruno Be, Meca, Dafthill & Luke ft Alvarez

24/06/2022 | Sexta-feira

Wesley Safadão, Dennis, Dubdogz, Zé Felipe & Otiago

25/06/2022 | Sábado

Nattan, Pedro Sampaio, Alok, Mojjo, Ralk & Victor Chagas

Local: Celebre La Vie (a sete quilômetros de Campina Grande, na Paraíba)



----------------------------------------------







CONTATO – LG:

Angela Sakuma – angela.sakuma@lge.com

CONTATO – ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO – LG-ONE

Bruna Manuelle – bruna.manuelle@lg-one.com

Vitória Loria – vitoria.loria@lg-one.com





--------------------------------------------







SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma inovadora global em tecnologia e produtos eletrônicos de consumo com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional de mais de 75 mil pessoas. As quatro empresas da LG – Home Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Vehicle component Solutions e Business Solutions – combinadas geraram vendas globais de mais de US$ 56 bilhões em 2020. A LG é uma fabricante líder de produtos de consumo e comerciais que vão desde TVs, eletrodomésticos, soluções de ar, monitores, robôs de serviço, componentes automotivos e suas marcas premium LG SIGNATURE e inteligente LG ThinQ são nomes familiares em todo o mundo. Visite o site para obter as últimas notícias.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

Operando no Brasil desde 1996, a LG Electronics comercializa no País um extenso lineup de produtos, com mais de 350 itens, entre TVs, Áudio e vídeo, equipamentos de informática, Condicionadores de Ar, Linha Branca e Soluções Corporativas. A companhia, que fabrica nas plantas de Manaus a maioria dos produtos vendidos no Brasil, já é considerada a segunda maior operação da LG, atrás apenas dos Estados Unidos. Com cerca de 6 mil funcionários, a subsidiária brasileira conta com um centro de Pesquisa e Desenvolvimento, assistência técnica e call center próprios, além de uma loja própria em Recife.

ACOMPANHE TODAS AS INFORMAÇÕES NOS CANAIS LG

Site: http://www.lg.com/br

Twitter: http://twitter.com/lgdobrasil

YouTube: http://www.youtube.com/lgdobrasil

Facebook: http://www.facebook.com/lgdobrasil

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/





-------------------------------------------------





LG ELECTRONICS - SAC

4004 5400 (Capitais e regiões metropolitanas)

0800 707 5454 (Demais localidades)