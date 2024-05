LG mostra como é possível economizar energia com o seu ar-condicionado neste verão

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

LG Divulgação/ LG Dual Inverter Voice UV Nano– Estamos na estação das altas temperaturas e o mercado de ar-condicionado também fica mais aquecido nesse período, pois nada melhor do que um ambiente fresco para melhorar ainda mais a experiência do home office ou aproveitar as férias em família. Como a preocupação com o gasto de energia elétrica é um dos principais obstáculos no momento de decisão de compra a, marca líder em vendas de ar-condicionado no Brasil, garante aem seus dispositivos de climatização.Todos os produtos da LG possuem a tecnologia Inverter, que opera com mais eficiência e menos impacto na conta de luz. O recurso altera automaticamente as velocidades do compressor para manter a temperatura e, assim, reduzir o consumo de energia e ruído do aparelho. Mas, será que estes modelos de ar-condicionado são realmente eficientes no dia a dia?, lançamento mais recente da LG, prova que sim! O aparelho é equipado com micro lâmpadas ultravioletas UV Nano, uma tecnologia exclusiva LG, que mantêm o interior do aparelho sempre limpo, reduzindo mofo, odores, vírus e bactérias em até 99,9%, devolvendo para o ambiente um ar puro como na natureza. E o principal diferencial deste modelo é a presença do motor Dual Inverter, que reduz em até 70% o consumo de energia quando comparado aos aparelhos tradicionais. Essa aplicação proporciona maior conforto térmico, uma vez que o compressor mantém a temperatura estável e reduz o ruído, pois o produto não liga e desliga a todo instante.“O nosso maior foco é em tecnologia e inovação. Investimos os nossos recursos para aprimorar cada vez mais a eficiência energética dos produtos. Sabemos que o custo da energia no Brasil é sensível ao consumidor, portanto, apostamos em soluções que trazem uma maior economia ao cliente final”, destaca André Pontes, gerente de produtos de Ar-condicionado da LG do Brasil.É simples de entender como essa economia de energia acontece: os aparelhos convencionais trabalham com um compressor de velocidade fixa e possuem o “liga e desliga”, que acaba gastando muito mais energia para seu funcionamento; já o compressor Dual Inverter, tecnologia exclusiva LG, trabalha com controle de diversas velocidades, sem ligar e desligar, e isso contribui para o baixo consumo de energia. O rotor duplo ainda garante maior estabilidade em suas velocidades e reduz a vibração, o que também garante refrigeração até 40% mais rápida quando comparada a um condicionador de ar convencional.A LG também inovou ao receber o novo selo A do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), em sua nova certificação IDRS, que reconheceu a marca como especialista em economia de energia e máxima eficiência energética, antecipadamente, ainda em 2022.E para elevar ainda mais a experiência do consumidor, a LG investiu na tecnologia exclusiva de inteligência artificial com o aplicativo LG ThinQ, que permite aos usuários controlar, monitorar e receber diagnósticos inteligentes do ar-condicionado a qualquer momento e de qualquer lugar pelo smartphone. Como por exemplo, caso esqueça de desligar o ar-condicionado ao sair de casa, pode fazer isso através do aplicativo. Além disso, O aparelho também possui Wi-Fi integrado, pronto para o uso e, também é possível controlar o aparelho por comandos de voz com o Alexa e Google Assistente, que facilitam no dia a dia do consumidor.A linha LG Dual Inverter Voice possui um portfólio completo com modelos de 9.000 BTUs até 36.000 BTUs, com funções quente/frio ou somente frio, algumas capacidades com tecnologia UVnano, e também o ARTCOOL com design sofisticado e premiado. As novidades recentes incluem os modelos 15.000 BTUs, exclusivo no mercado, e 30.000 BTUs, aumentando ainda mais a variedade de produtos com diferentes capacidades para atender os consumidores. Para mais informações sobre a linha LG Dual Inverter Voice UV Nano acesse o link _____A LG Electronics é uma inovadora global em tecnologia e produtos eletrônicos de consumo com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional de mais de 75 mil pessoas. As quatro empresas da LG – Home Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Vehicle component Solutions e Business Solutions – combinadas geraram vendas globais de mais de US$ 56 bilhões em 2020. A LG é uma fabricante líder de produtos de consumo e comerciais que vão desde TVs, eletrodomésticos, soluções de ar, monitores, robôs de serviço, componentes automotivos e suas marcas premium LG SIGNATURE e inteligente LG ThinQ são nomes familiares em todo o mundo. Visite o site para obter as últimas notícias.Operando no Brasil desde 1996, a LG Electronics comercializa no País um extenso lineup de produtos, com mais de 350 itens, entre TVs, Áudio e vídeo, equipamentos de informática, Condicionadores de Ar, Linha Branca e Soluções Corporativas. A companhia, que fabrica nas plantas de Manaus a maioria dos produtos vendidos no Brasil, já é considerada a segunda maior operação da LG, atrás apenas dos Estados Unidos. Operando no Brasil desde 1996, a LG Electronics comercializa no País um extenso lineup de produtos, com mais de 350 itens, entre TVs, Áudio e vídeo, equipamentos de informática, Condicionadores de Ar, Linha Branca e Soluções Corporativas. A companhia, que fabrica nas plantas de Manaus a maioria dos produtos vendidos no Brasil, já é considerada a segunda maior operação da LG, atrás apenas dos Estados Unidos. Com cerca de 6 mil funcionários, a subsidiária brasileira conta com um centro de Pesquisa e Desenvolvimento, assistência técnica e call center próprios, além de uma loja própria em Recife.