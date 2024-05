LG NanoCell TV 2021 inova com design repaginado e maior eficiência

São Paulo, 23 de setembro de 2021 – A LG Eletronics do Brasil anuncia as atualizações da linha de TVs NanoCell 2021 que agrega inovação à tecnologia de nanopartículas aplicadas ao painel que filtram as cores. As novidades incluem uma nova proposta de design, com TVs mais finas e menos borda, suporte de “pés” duplos presente em todos os modelos e a possibilidade de disposição no Gallery Stand que agrega sofisticação a qualquer ambiente. Além disso, os modelos deste ano contam com atualização nos processadores de todas as séries, sistema operacional webOS 6.0 com novo painel de controle e controle Smart Magic com botões direcionais inéditos. Para divulgar a linha 2021, a marca lança hoje a promoção “Avaliou NanoCell Ganhou” que premiará com um vale compras de 200 reais no site da LG Brasil os clientes que comprarem TVs LG NanoCell (*entre os dias 23/09/2021 e 07/10/2021) e deixarem um review no site www.AvaliouNanoCellGanhou.com.br

A linha LG NanoCell TV conta com a já conhecida tecnologia de nanopartículas uniformes, de 1 nanômetro, que, aplicadas diretamente ao painel ajudam a filtrar as ondas de luz excedentes, trazendo para as imagens mais de 1 bilhão de cores puras, mais realistas, vibrantes e precisas do que as demais TVs LCD/LED.

Na atualização da linha 2021 os modelos chegam com novidades no design das TVs que estão mais finas e com menos bordas, padronização do apoio duplo de “pés” em toda as séries de produto e o novo acessório Gallery Stand que amplia as possibilidades de disposição da TV no ambiente, compatível com as séries NANO75/80/85 (65” e 55”).













WebOS 6.0

Os novos modelos 2021 contam com o novo webOS 6.0 que suporta novos comandos de voz para o Google Assistente e para a Amazon Alexa, e possui uma nova interface inicial que fornece um acesso mais rápido aos Apps mais utilizados e agiliza a descoberta de conteúdo com recomendações baseadas nas preferências do usuário e no histórico de visualização.

Smart Magic

O novo Smart Magic compõe as novidades presentes na linha deste ano, considerado “o mouse da TV”, o controle torna a navegação no aparelho se torna muito mais rápida e intuitiva e em sua versão atualizada 2021 chega com novos botões direcionais para os serviços de streaming: Netflix, Globoplay, Disney+ e Prime Video, e para ativar tanto os assistentes de voz: Google Assistente e Amazon Alexa.

Processador

Os processadores das TVs LG NanoCell deste ano também tiveram atualizações, seja na resolução 8K, com o α9 4ª geração na série NANO95 (55”, 65” e 75”), ou nas telas 4K, com o processador α7 4ª geração na série NANO85 (55” E 65”), e o processador α5 Quad Core nas séries NANO80 (55", 65" e 75") e NANO75 (50", 55", 65", 75" e 86").

Os modelos LG NanoCell TV também possuem uma série de recursos de deep learning e otimização de conteúdos que aprimoram a experiência com conteúdos e transformam a sala de estar em uma verdadeira sala de cinema:

Al Picture Pro – Utiliza algoritmos de deep learning para analisar e otimizar conteúdos, removendo ruídos e otimizando a qualidade da imagem;

Al Sound Pro – Através de 17 milhões de dados de áudio, identifica vozes, efeitos e frequências para otimizar o som de acordo com o gênero, proporcionando uma experiência mais imersiva;

Dolby Vision™ e Dolby Atmos® – Mundialmente reconhecidos por qualidade sonora e HDR, oferecem a experiência de cinema que o criador pretendia, com o Dolby Vision™ otimizando a imagem quadro a quadro, enquanto o Dolby Atmos® captura de forma realista o movimento de cada objeto e reproduz som tridimensional em 360º.

Além disso, os consumidores que adquirirem uma TV NanoCell até o dia 07/10/2021 poderão fazer um review, com as suas impressões sobre o produto, no site da promoção Avaliou NanoCell Ganhou para ganhar 200 reais em vale compras no site da LG. Promoção válida para compras de 23/09/21 a 07/10/2021 e cadastro até 14/10/2021. Confira os modelos participantes e regulamento completo em www.AvaliouNanoCellGanhou.com.br. Imagens ilustrativas.











------------------------------------------------------------







CONTATO – LG:

Angela Sakuma – angela.sakuma@lge.com

Ana Paula Silva – anapaula.silva@lge.com

CONTATO – LG-ONE

Bruna Manuelle – bruna.manuelle@lg-one.com





---------------------------------------------------------







SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma inovadora global em tecnologia e produtos eletrônicos de consumo com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional de mais de 75 mil pessoas. As quatro empresas da LG – Home Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Vehicle component Solutions e Business Solutions – combinadas geraram vendas globais de mais de US$ 56 bilhões em 2020. A LG é uma fabricante líder de produtos de consumo e comerciais que vão desde TVs, eletrodomésticos, soluções de ar, monitores, robôs de serviço, componentes automotivos e suas marcas premium LG SIGNATURE e inteligente LG ThinQ são nomes familiares em todo o mundo. Visite o site para obter as últimas notícias.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Operando no Brasil desde 1996, a LG Electronics comercializa no País um extenso lineup de produtos, com mais de 350 itens, entre TVs, Áudio e vídeo, equipamentos de informática, Condicionadores de Ar, Linha Branca e Soluções Corporativas. A companhia, que fabrica nas plantas de Manaus a maioria dos produtos vendidos no Brasil, já é considerada a segunda maior operação da LG, atrás apenas dos Estados Unidos. Com cerca de 6 mil funcionários, a subsidiária brasileira conta com um centro de Pesquisa e Desenvolvimento, assistência técnica e call center próprios, além de uma loja própria em Recife.

ACOMPANHE TODAS AS INFORMAÇÕES NOS CANAIS LG

Site: Link

Instagram: Link

Twitter: Link

YouTube: Link

Facebook: Link

Linkedin: Link





-------------------------------------------------------





LG ELECTRONICS - SAC

4004 5400 (Capitais e regiões metropolitanas)

0800 707 5454 (Demais localidades)