LG oferece “Um Toque de Estilo” em ação exclusiva para o Mês das Mães

São Paulo, 7 de maio de 2021 – O Dia das Mães é uma das datas mais importantes do ano, mas apenas um dia é pouco para retribuir o carinho que toda mãe merece. Por isso, a LG oferece durante o mês de maio* uma oportunidade para os filhos impressionarem, presenteando “Um Toque de Estilo” à sala de sua mãe. Ao comprar uma televisão das linhas OLED ou NanoCell até o dia 30 de maio, os clientes poderão cadastrar a nota fiscal do produto no site oficial para concorrer a kits de produtos LG, com: uma TV OLED 65GX, um soundbar SLY9, uma caixa de som Pl7 e um ar-condicionado Artcool 12k BTU, sendo que o primeiro sorteado ganhará também 25 mil reais e uma linda sala conectada com LG e planejada pela arquiteta e influenciadora Dudi Duarte. P­ara comunicar a TV OLED Gallery Design, que transforma qualquer ambiente em galeria de arte, a campanha conta com um filme para televisão veiculado em onze cidades.

Qualquer sala se torna tecnológica com as linhas OLED – com pixels que se autoiluminam e garantem a qualidade de imagem mais premium do mercado, e, NanoCell – com exclusivo painel de nanopartículas e mais de 1 bilhão de cores. Com múltiplas formas de conectividade, inteligência artificial ThinQ AI e assistentes pessoais integrados, a tela da TV se transforma em um verdadeiro centro de controle de toda a casa. Com a promoção “Um Toque de Estilo” a experiência de casa conectada é expandida com os produtos LG participantes que integram os kits. Serão 6 kits recheados com uma TV OLED 65GX, um soundbar SLY9, uma caixa de som Pl7 e um ar-condicionado Artcool 12k BTU, que, assim como as TVs da marca, possuem a exclusiva tecnologia ThinQ AI. Para complementar ainda mais o ambiente, a LG convidou a arquiteta Dudi Duarte, sucesso nas redes sociais, para compor junto com os produtos LG uma sala totalmente renovada com um design de interiores projetado pela profissional e 25 mil reais.



Campanha de TV

O modelo OLED Gallery Design é a grande estrela da campanha de TV da LG para este período, ilustrando o potencial do produto em transformar qualquer ambiente ao oferecer o máximo de design, com o mínimo de espessura e formato ultrafino (apenas 2 cm) – que permite a instalação do aparelho bem rente à parede, transformando a TV em uma verdadeira obra de arte. A OLED Gallery Design é o presente perfeito para as famílias que priorizam tecnologia sem deixar de lado a sofisticação.

Com instalação adaptável a qualquer ambiente, o produto agrega elegância ao espaço com linhas perfeitas em um design minimalista alinhado à alta qualidade de imagem – com a tecnologia OLED e o poder dos pixels que se autoiluminam, som imersivo, inteligência artificial e assistentes pessoais em português que atendem a comandos de voz Hands Free.

A campanha “LG OLED Gallery Design” está no ar desde a primeira semana de maio, com veiculação na TV aberta em onze cidades do país.

A promoção “Um Toque de Estilo” está disponível nas maiores redes do varejo nacional e é válida para compras realizadas entre *05/05/2021 e 30/05/2021.







