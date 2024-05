LG Brasil conquista prêmio de Excelência em Serviços ao Cliente

São Paulo, 23 junho de 2023 – A LG Electronics venceu o Prêmio Consumidor Moderno de Excelência em Serviços ao Cliente 2023, realizada pelo Grupo Padrão. A empresa foi destaque na categoria Eletroeletrônicos, como empresa que se destaca no atendimento ao consumidor final. Para chegar às empresas vencedoras, a premiação levou em consideração indicadores, avaliação de parceiros e fornecedores, além da realização de avaliações práticas por meio do método de cliente oculto. A cerimônia de premiação aconteceu em 20 de junho, durante evento no Tokio Marine Hall, em São Paulo, Capital.

“A conquista do prêmio reafirma o compromisso da LG em oferecer tecnologia e inovação aos clientes, garantindo que suas expectativas sejam atendidas e que eles possam desfrutar de uma vida de qualidade. A empresa busca constantemente criar valor para os consumidores, entregando soluções que facilitem o dia a dia e permitam momentos preciosos com seus entes queridos. Desta forma, conseguimos nos manter relevantes no mercado e evoluímos junto com as gerações", reforça Adriano França, diretor de serviços LATAM da LG do Brasil.

Para o desenvolvimento do estudo, as empresas preencheram formulários online, fornecendo informações sobre sua estrutura de atendimento e avaliando seus parceiros e fornecedores de soluções. Os questionários foram avaliados por um algoritmo de avaliação, e posteriormente submetidos a uma avaliação no cliente oculto. A partir da comparação dos dados informados na primeira e segunda fase, a empresa com a maior nota entre as competidoras foi declarada vencedora em seu segmento.

A pesquisa desenvolvida analisou critérios fundamentais do Customer Experience (CX) como pluricanalidade (quantidade de canais) e multicanalidade (qualidade dos canais). Os trabalhos de avaliação foram desenvolvidos pela CX Brain, unidade de inteligência ligada à Consumidor Moderno, em parceria com a OnYou, responsável por conduzir avaliações de cliente oculto.

Ainda, o estudo permite que empresas de diversos setores identifiquem pontos de melhoria e acompanhem as tendências mais eficazes em estratégias de CX e omnicanalidade. Essas informações podem servir como base para a construção de estratégias relevantes para o consumidor e para o benchmarking com outras empresas do mesmo segmento.

A LG fornece diversas soluções de eletrônicos para democratizar o acesso à tecnologia para seus consumidores. Conheça os produtos diretamente pelo site.

