LG presenteia os clientes com o suporte premium Gallery Stand na compra de uma TV

Foto: Divulgação/LG— Entre 05/12/2022 e 05/01/2023, na compra de uma TV LG participante na loja online oficial da LG (lg.com/br) o cliente recebe no carrinho de compras um cupom de desconto de 100% para a compra do Gallery Stand, o suporte premium da LG com design elegante e totalmente funcional, pois permite acoplar a televisão e outros dispositivos menores, tem sistema inteligente de gestão de cabos para manter os fios fora de vista e possui três níveis de ajuste de altura. Tudo para transformar a sua casa em uma galeria de arte.Para participar é fácil, após selecionar a TV e o suporte Gallery Stand e colocá-los no carrinho de compras, basta clicar no botão “Comprar” e na tela de identificação fazer o login. O desconto será aplicado na tela de resumo do pedido e será válido para qualquer forma de pagamento, sendo que em boleto o cliente ainda terá acrescido 5% de desconto. Após escolher a forma de pagamento e de entrega, é só finalizar o pedido – lembrando que o desconto será concedido exclusivamente sobre o valor do produto, excluindo-se o valor do frete.Produtos Participantes:• LG OLED evo Gallery Edition G2 (65”)• LG OLED evo C2 (55” e 65”)• LG NanoCell 75 4K (50” e 65”)• LG UHD 4K (55”, 60” e 65”)• LG Gallery Stand

A promoção é válida para pessoa física, maior de 18 anos, inscrita no CPF, residente e domiciliada no Brasil e não é cumulativa com outras promoções. Para mais informações sobre os produtos compatíveis com o Gallery Stand, Campanha Combo de TV + Gallery Stand e o regulamento completo, consulte o site lg.com/br.





SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma inovadora global em tecnologia e produtos eletrônicos de consumo com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional de mais de 75 mil pessoas. As quatro empresas da LG – Home Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Vehicle component Solutions e Business Solutions – combinadas geraram vendas globais de mais de US$ 56 bilhões em 2020. A LG é uma fabricante líder de produtos de consumo e comerciais que vão desde TVs, eletrodomésticos, soluções de ar, monitores, robôs de serviço, componentes automotivos e suas marcas premium LG SIGNATURE e inteligente LG ThinQ são nomes familiares em todo o mundo. Visite o site para obter as últimas notícias.



Operando no Brasil desde 1996, a LG Electronics comercializa no País um extenso lineup de produtos, com mais de 350 itens, entre TVs, Áudio e vídeo, equipamentos de informática, Condicionadores de Ar, Linha Branca e Soluções Corporativas. A companhia, que fabrica nas plantas de Manaus a maioria dos produtos vendidos no Brasil, já é considerada a segunda maior operação da LG, atrás apenas dos Estados Unidos. Com cerca de 6 mil funcionários, a subsidiária brasileira conta com um centro de Pesquisa e Desenvolvimento, assistência técnica e call center próprios, além de uma loja própria em Recife.



