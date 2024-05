LG promove 4ª edição da Expedição 2021

São Paulo, 30 de novembro de 2021– A LG Business Solutions do Brasil inicia amanhã (01/12) a 4ª edição da Expedição 2021, na Casa Portugal de São Paulo, na capital paulista. Trata-se do maior evento dedicado a instaladores de ar-condicionado comercial da América Latina. Os participantes vão conhecer os novos produtos da marca, como o Cassete 1 Via, lançado durante a CasaCor, em outubro; o Teto Inverter, modelo com design moderno que se adequa a qualquer espaço, e o inédito Mini VRF, conhecido também por Multi VS, que agora possui aletas de proteção extra contra corrosão.

O evento gratuito e idealizado pela LG é pioneiro no setor. “Nesta quarta edição, vamos demonstrar as novidades e promover a instalação de um modelo de ar-condicionado comercial ao vivo. Nosso objetivo com a ação é disseminar informação a esse público tão específico e trazer as boas práticas de instalação do mercado com as empresas parceiras”, explica Anderson Bruno, gerente sênior de CAC B2B da LG do Brasil.

O evento será conduzido pelo time de instaladores e influenciadores digitais do Esquadrão 2021. Outras marcas parceiras também terão estandes para exposição de produtos, como a empresa de isolamentos térmico e acústico Armacell, a fabricante de ferramentas profissionais Mastercool e a Makita, também fabricante de ferramentas, além da responsável por gás refrigerante Chemours. Ao final, as empresas parceiras expositoras e Eluma, fornecedora de cobre, farão sorteios de brindes para todos os participantes do evento.

A Expedição 2021 terá outras edições presenciais em Salvador, na Bahia, em 06/12; Maceió, Alagoas, em 09/12; e em São Luís, no Maranhão, em 15/12. Os eventos seguem todos os protocolos de saúde e segurança exigidos devido a pandemia de Covid-19. Para mais informações sobre a edição de São Paulo, acesse: https://b2bmkt.lge.com/Expedi2021_SP





--------------------------------------------------







CONTATO LG:

Angela Sakuma:

angela.sakuma@lge.com

CONTATO – ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO – LG-ONE

Karin Ferreira

Karin.ferreira@lg-one.com





-----------------------------------------------







SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics, Inc. é uma empresa inovadora e líder global nas tecnologias de eletrônicos para consumo e eletrodomésticos, empregando mais de 82 mil pessoas em 119 operações em todo o mundo. Com lucro líquido de US$ 53.10 bilhões, a LG é composta por três divisões de negócios – Home Entertainment, Home Appliance & Air Solution e VehicleComponents – é também uma das líderes mundiais na fabricação de TVs de tela plana, dispositivos móveis, ar-condicionado, lavadoras e geladeiras. A LG Electronics é a parceira do ano da ENERGY STAR 2014. Para mais novidades e informações sobre a empresa, visite www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Operando no Brasil desde 1996, a LG Electronics comercializa no País um extenso lineup de produtos, com mais de 350 itens, entre TVs, Áudio e vídeo, equipamentos de informática, Condicionadores de Ar, Linha Branca e Soluções Corporativas. A companhia, que fabrica nas plantas de Manaus a maioria dos produtos vendidos no Brasil, já é considerada a segunda maior operação da LG, atrás apenas dos Estados Unidos. Com cerca de 6 mil funcionários, a subsidiária brasileira conta com um centro de Pesquisa e Desenvolvimento, assistência técnica e call center próprios, além de uma loja própria em Recife.

ACOMPANHE TODAS AS INFORMAÇÕES NOS CANAIS LG

Site: http://www.lg.com/br

Twitter:http://twitter.com/lgdobrasil

YouTube:http://www.youtube.com/lgdobrasil

Facebook:http://www.facebook.com/lgdobrasil





------------------------------------------







LG ELECTRONICS - SAC

4004 5400 (Capitais e regiões metropolitanas)

0800 707 5454 (Demais localidades)