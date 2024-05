LG promove experiência ainda mais completa e tecnológica com sistema Dolby Vision®️

São Paulo, 29 julho de 2021 – Para aprimorar a jogabilidade dos usuários, a LG Electronics anunciou ao mercado uma recente atualização para a linha LG OLED TV 2021, que agora, contará com a tecnologia Dolby Vision®️ em 4K 120Hz compatível aos sistemas Xbox Series X e Series S.











Sendo a primeira do segmento a oferecer suporte ao Dolby Vision®️, as televisões passam a obter um menu “flutuante” na tela que permitirá com que os usurários acessem rapidamente as configurações de imagem da TV e ajustem de acordo com o gênero do jogo (FPS, RPG ou RTS), sem que precisem pausar os jogos.

"A LG é visionária em trazer novas tecnologias e aprimorar a experiência dos usuários. Com o suporte Dolby Vision®️, a experiência com as TVs LG torna-se ainda mais premium, oferecendo recursos aprimorados e de fácil usabilidade. A nova atualização promete agradar principalmente o público gamer, que preza por aparelhos que entreguem a máxima qualidade ao utilizarem consoles de última geração". afirma Pedro Valery, Especialista de Produto TV LG.

Além dos lançamentos da linha LG OLED TV 2021, outras linhas de televisão premium da marca também serão beneficiadas com a atualização, como a QNED Mini LED e NanoCell 99.



Para mais informações, acesse o site oficial da LG Electronics: https://www.lg.com/br/tvs-oled





