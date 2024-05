LG promove live especial de Dia das Mães com descontos de até 40% em produtos

São Paulo, 10 de maio de 2023– Encontrar o presente de Dia das Mães parece desafiador, mas a LG Electronics realizará nesta quarta-feira, 10 de maio, a partir das 19h, uma live especial com uma série de promoções exclusivas de produtos de última geração, no canal oficial do Youtube, com a apresentação de Pamela Domingues. É possível garantir até 40% de desconto nos produtos selecionados, com vantagens em pagamentos à vista e frete grátis*.

Durante a live, o público terá a oportunidade de descobrir mais sobre os produtos tecnológicos ideais para as mães, como as Smart TVs LG QNED 80 e LG QNED 7S; o Home Theater Sound Bar Eclair QP5; a Geladeira Smart LG Side by Side Door-in-Door UVnano; e as Lava e Seca Smart LG VC2 e VC4 com inteligência artificial. A live experience busca fazer com que os clientes conheçam as funcionalidades e benefícios dos produtos em tempo real, sem sair de casa a fim de proporcionar uma experiência imersiva aos usuários.

Pensando em otimizar as tarefas do dia a dia e minimizar os impactos da correria, a LG disponibiliza o aplicativo ThinQ, uma plataforma exclusiva de inteligência artificial que traz conectividade de forma fácil e tangível para todos. Além de reforçar o forte DNA ligado à inovação da companhia, a plataforma une o uso da tecnologia para facilitar o cotidiano das mães modernas e proporcionar mais bem-estar e tempo para curtir sua família e amigos.

Confira os descontos disponíveis para garantir o presente ideal nesse Dia das Mães, com os benefícios da tecnologia de ponta que a LG oferece. Acompanhe a live nesta quarta-feira, às 19h, no link: https://www.lg.com/br/live-experience. E veja os produtos selecionados na promoção acessando o portal: www.lg.com/br/promocoes/dia-das-maes. Fotos: Divulgação LG.

TV LG OLED evo C2







Para as mães amantes de filmes e séries, a LG disponibiliza a TV LG OLED evo C2, o modelo que contém a tecnologia mais recente do painel OLED evo. Com a renomada tecnologia OLED, que apresenta pretos puros, cores perfeitas e contraste infinito, a TV também conta com o recurso Brightness Booster, que eleva o brilho em até 20%. Para uma verdadeira experiência de cinema em casa, as tecnologias Dolby Vision IQ, Dolby Atmos e Filmmaker Mode, estão presentes. Confira as promoções no link.

Home Theater Sound Bar LG S90QY









O Home Theater Sound Bar S90QYé ideal para relembrar momentos especiais em família ou assistir ao programa de TV favorito da sua mãe com uma experiência sonora imersiva e diferenciada. Este é o primeiro modelo do mundo com três canais de disparo superiores, com clareza de voz e palco sonoro mais amplo. O subwoofer sem fio do sound bar atinge notas graves com mais facilidade, oferecendo mais volume, pressão sonora e qualidade. Com ele, a mãe moderna poderá sentir os graves com mais força e profundidade em suas músicas e filmes favoritos, tendo a experiência sonora mais imersiva dentro da sua casa. Confira as promoções no link.

Geladeira Smart LG French Door InstaView™ Door-in-Door™





Para as mães apaixonadas por ingredientes frescos e saborosos, a LG oferece a Geladeira Smart LG French Door, que faz parte da linha de modelos Instaview Door-In-Door™. Os refrigeradores possuem um painel de vidro espelhado que se ilumina com duas pequenas batidas, permitindo verificar o que está dentro da geladeira sem precisar abrir a porta. A função diminui em 41% a perda de ar frio ao evitar a troca de calor, mantém a temperatura interna estável e preserva melhor a qualidade dos alimentos para o preparo de refeições especiais para o almoço de Dia das Mães. Confira mais informações no link.

Ar-condicionado LG DUAL Inverter Voice Artcool UV Nano Quente/Frio







As interações entre mães e filhos ficam muito mais confortáveis quando a temperatura do ambiente é agradável, com ar puro como o da natureza. O Ar-condicionado LG DUAL Inverter Voice Artcool UV Nano dispõe de lâmpadas LED Ultravioletas UVNano, que eliminam 99,99% das impurezas em seu interior e garantem o frescor perfeito dentro de casa, ideal para encontros familiares seguros, noites de sono tranquilas em épocas de calor e para o combate de fungos, mofos e demais agentes causadores de doenças respiratórias. Acesse a promoção no link.

Lava e Seca Smart LG 17kg Aço Escovado Preto









Para as mães que amam abraçar os seus filhos com carinho, a LG oferece a Lava e Seca Smart LG 17kg com a função de lavagem a vapor Steam™, que consegue eliminar até 99,99% dos agentes alergênicos das roupas para deixá-las limpas, macias e com a qualidade original conservada. Os ciclos de lavagem por meio do TurboWash™ otimizam os processos de limpeza e de enxague (que são até 30 minutos mais rápidos), o que deixa tempo para as mães aproveitarem os momentos em família sem preocupação. Saiba mais sobre o aparelho em promoção no link.

Monitor LG Ergo Dual UP







A LG acaba de lançar um monitor de 28 polegadas – equivalente a dois monitores de 22 polegadas sobrepostos na posição vertical –, perfeito para as mães que trabalham em home office ou que passam muito tempo em frente à tela. O modelo proporciona maior produtividade e conforto com diversos ajustes ergonômicos, conforme a necessidade de cada usuário. Com tecnologia de ponta, permite ainda a conectividade de até dois computadores simultaneamente, além de controlar o que é exibido na tela a partir de dois dispositivos distintos, usando apenas a conexão de um teclado e mouse. Saiba mais sobre o monitor no link.

* Ofertas válidas para produtos selecionados, exclusivas para a Loja Online LG. Ofertas válidas para compras realizadas entre 28 de abril de 2023 e 21 de maio de 2023 ou enquanto durarem os estoques dos produtos participantes. Promoção válida somente para os produtos participantes da campanha, exclusivamente para a Loja Online LG. Os preços, promoções e produtos disponíveis podem variar e estão sujeitos a alteração sem prévio aviso. A Loja Online LG realiza entregas nas Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste (disponibilidade apenas para algumas cidades) do Brasil. Alguns produtos podem não estar disponíveis na sua região. Para mais informações, consulte o Regulamento disponível através do link





