LG RECEBE MAIS DE 140 PRÊMIOS E HONRARIAS NA CES EM DIFERENTES CATEGORIAS.

SEUL, 18 de janeiro de 2019 — A LG Electronics (LG) conquistou mais de 140 prêmios e distinções na edição 2019 da CES, entre os quais, o Best of CES Award (melhor da CES, prêmio oficial do evento) da Engadget na categoria de TVs. Este é o quinto ano consecutivo que a LG arrebata o prêmio, desta vez, com a revolucionária TV OLED R da marca LG SIGNATURE (modelo 65R9), uma TV OLED de 65 polegadas com tela enrolável. O Soundbar (modelo SL9YG) da LG e o smartphone LG V40 ThinQ também foram premiados pela Consumer Technology Association (CTA) com o CES Best of Innovation Awards (melhor inovação) em suas respectivas categorias.

A LG recebeu importantes prêmios da Engadget, TechRadar, Popular Mechanics, SlashGear, Reviewed.com, Techlicious e outras publicações, além de 17 CES Innovation Awards da CTA nas categorias eletrodomésticos, home entertainment e comunicação móvel.

A TV OLED R da marca LG SIGNATURE – a primeira TV enrolável do mundo – roubou a cena no evento deste ano, amealhando mais de 70 prêmios e honrarias de respeitadas publicações da área de tecnologia. Outra linha que já mostrou que não passará despercebida em 2019 é a LG grams – seus laptops levíssimos receberam prêmios importantes de publicações como Reviewed.com, Trusted Reviews e Techlicious.

Principais prêmios conquistados pela LG na CES 2019:

TV OLED R LG SIGNATURE: Engadget: Best of CES (melhor da CES), PC Mag: Best of CES, Reviewed.com: Editor’s Choice Award (escolha do editor) da CES, SlashGear: Editor’s Choice Award, Techlicious: CES Top Picks (principais escolhas da CES), Popular Mechanics: Best of CES 2019, Tom’s Guide: Best in Show 2019 (melhor do evento), TechRadar: The Best Tech at the Show (melhor tecnologia do evento), Pocket-lint: Best of CES, HD Guru: Best in Show, CTA Mark of Excellence (marca de excelência da CTA): Video Display Product of the Year (display de vídeo do ano), CES 2019 Innovation Award: homenageado.

TV LG OLED 8K de 88 polegadas: CES 2019 Innovation Award (prêmio de inovação): Homenageada, Mashable: Best Tech of CES 2019, Digital Trends: Best TVs of CES 2019 (melhores TVs da CES 2019)

LG gram 17: Reviewed.com: Editor’s Choice Award, Techlicious: CES Top Picks, Windows Central: Best of CES, CES 2019 Innovation Award: Homenageado.

LG gram 2-in-1: Trusted Reviews: Best of CES.

LG Soundbar (SL9YG): CES 2019 Best of Innovation: Best of Innovation, HD Guru: Best of CES.

LG HomeBrew: CES 2019 Innovation Award: Homenageado, Trusted Review: Best of CES 2019.

LG Styler: CES 2019 Innovation Award: Homenageado, Dealerscope: 2019 IMPACT Awards.

LG V40 ThinQ: CES 2019 Best of Innovation: Best of Innovation.

Para conferir a lista completa dos prêmios e reconhecimentos da LG na CES 2019 e obter mais informações sobre os produtos da LG na CES, visite o www.lgnewsroom.com/tag/lgces2019.