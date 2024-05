LG ThinQ nos eletrodomésticos da Casa LG, na CASACOR 2023. Crédito: Divulgação LG

São Paulo, 30 de junho de 2023 – A inteligência artificial já faz parte do nosso presente e a LG quer torná-la cada vez mais fácil e tangível para todos. Por isso, a empresa oferece a melhor plataforma de conectividade e inteligência artificial: o LG ThinQ. E quem visitar a CASACOR 2023 poderá conhecer diversos produtos com a tecnologia ThinQ, já que a LG é a parceira exclusiva de tecnologia da mostra de arquitetura pelo sexto ano consecutivo.

Por meio do aplicativo LG ThinQ é possível controlar e monitorar aparelhos como TVs, geladeiras, máquinas de lavar, ares-condicionados, entre outros, de qualquer lugar, seja no sofá de casa, no trabalho ou no trânsito. Ele garante usar a performance de alta qualidade que os produtos LG têm com praticidade, otimizando a rotina dos clientes. O aplicativo LG ThinQ se liga ao Google Assistente ou a Alexa, podendo ser acionado via controle de voz.

“A LG continua investindo e entregando a seus consumidores experiências que vão além do uso dos produtos. Os recursos que o ThinQ entrega para os clientes trazem mais praticidade e conforto para as pessoas”, comenta Sonah Lee, head de Marketing Corporativo da LG do Brasil. “Também é importante reforçar que a LG está comprometida a liderar o caminho em termos de tecnologia, inovação, sustentabilidade e experiência do cliente”.

Como a inteligência artificial é uma tendência, a LG traz para a CASACOR este recurso disponível em seus produtos mostrando que está sempre investindo em estudos e recursos para entregar uma experiência cada vez mais inovadora e imersiva a seu público. Dados da consultoria Fortune Business Insights apontam que o investimento em casas inteligentes deve chegar a 622,59 bilhões de dólares até 2026 – um crescimento de 29,3% em relação a 2018.

“Buscamos sempre atingir as expectativas do cliente e entregar soluções que facilitarão seu dia a dia, permitindo que eles possam desfrutar de uma vida de qualidade e de momentos preciosos com seus entes queridos ao desfrutar dos benefícios trazidos pelos nossos produtos. Desta forma, conseguimos nos manter relevantes no mercado e evoluímos junto com as gerações”, finaliza Sonah.

Cupom de Desconto

Para que todos possam usufruir da tecnologia, design e inovação que a LG está levando para a mostra, a empresa está oferecendo o cupom de desconto LGCASACOR10 no site da LG na CASACOR, válido na Loja online até 20 de

agosto de 2023.

Para receber o desconto, o consumidor deve se cadastrar no site oficial da LG, escolher o produto e inserir o cupom LGCASACOR10. Para quem optar por pagar via cartão de crédito, o abatimento será de 10%, com possibilidade de parcelamento em até 12x sem juros.

Já o consumidor que pagar à vista no Pix terá mais 5% de desconto no valor final, totalizando 15% off. Consulte o regulamento completo no site da LG.

Sobre a CASACOR

Empresa do Grupo Abril, a CASACOR é reconhecida como a mais completa mostra de arquitetura, paisagismo e design de interiores das Américas. O evento reúne, anualmente, renomados arquitetos, decoradores e paisagistas e em 2023 chega à sua 36a edição em São Paulo, com 17 praças nacionais (Bahia, Brasília, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte,

Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, Ribeirão Preto e Tocantins), e mais quatro internacionais (Miami, Bolívia, Paraguai e Peru).

SERVIÇO:

CASACOR São Paulo 2023

Data: Até 6 de agosto de 2023

Local: Conjunto Nacional – Av. Paulista, 2073 – Cerqueira César

Mais Informações: www.casacor.com

Instagram: @casacor_oficial | @casacor_sustentavel

Facebook: facebook.com/casacor_oficial

