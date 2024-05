LG TORNA A CONEXÃO COM ELETRODOMÉSTICOS INTELIGENTES AINDA MAIS CONVENIENTE COM NOVO APLICATIVO COM COMANDO DE VOZ.

São Paulo, agosto de 2019 — A LG Electronics (LG) está trazendo o reconhecimento de voz aos seus consumidores por meio de seu aplicativo móvel ThinQ™, primeiro que utiliza a tecnologia de reconhecimento de voz (em inglês) do Google Assistente para gerenciar todos os eletrodomésticos LG equipados com a tecnologia Wi-Fi, entre os quais, lavadoras e secadoras, refrigeradores, fornos, lava-louças, aspiradores de pó, condicionadores e purificadores de ar, etc. No Brasil, a LG tem planos para implementar, até o final do ano, o reconhecimento de voz em português para gerenciamento de aparelhos de ar-condicionado.

Os usuários poderão controlar e monitorar seus eletrodomésticos com uma facilidade incrível, utilizando comandos de voz conversacionais através do aplicativo ThinQ™. Para máxima conveniência, o aplicativo oferece atualizações do status de todos os dispositivos LG conectados, com um único comando e em tempo real. Além disso, através dele, os usuários também poderão verificar quanto tempo falta para terminar um ciclo de lavagem da lava e seca e ajustar a temperatura do ar condicionado de qualquer lugar.

O aplicativo ThinQ™ oferece informações úteis sobre as características e funções dos produtos e envia alertas ao usuário com sugestões de manutenção e solução de problemas. Pergunte “como funciona o recurso ‘auto function’ do purificador de ar?” ou “o que significa a luz amarela no refrigerador?” e receba uma resposta imediatamente. Além de dar respostas às perguntas mais comuns sobre o uso dos produtos, o aplicativo ThinQ™ consegue gerar um resumo das atividades de uso recentes e entregar dicas inteligentes para casa.*

“Nossa motivação diária é criar uma experiência de smart home que realmente traga uma conveniência mensurável à vida dos clientes”, diz Alice Ryu, diretora da divisão de smart home da LG Home Appliance & Air Solution Company. “Com o aplicativo móvel com comandos de voz, criamos um ecossistema de smart home que coloca a conveniência em primeiro lugar.”

A nova versão do aplicativo ThinQ™ chegará à Coreia este mês. Na América do Norte, ele estará disponível no quarto trimestre, devendo chegar a mercados estratégicos da Europa no próximo ano. A LG também tem planos para disponibilizar o reconhecimento de voz em português, no Brasil, até o final do ano, para gerenciamento de aparelhos de ar-condicionado através do aplicativo.

Os visitantes da IFA 2019, que acontece de 6 a 11 de setembro, estão convidados a conhecer toda linha de soluções de smart home da LG no estande da empresa (Hall 18 do Messe Berlin) e a seguir as atividades da LG na IFA na mídia social usando a hashtag #LGIFA2019.

* As dicas estão disponíveis atualmente somente na Coreia.

