LG traz ao mercado o novo LG Dual Inverter Voice com 30.000 BTUs

São Paulo, 22 de agosto de 2022 — A LG, marca líder em vendas de ar-condicionado no Brasil, acaba de lançar o LG Dual Inverter Voice 30.000 BTUs, o conforto térmico perfeito com ar quente e frio, que esquenta no inverno e resfria no verão. A novidade complementa o portfólio da marca, que lançou recentemente o modelo com capacidade exclusiva 15.000 BTUs, adequando seus produtos às necessidades dos consumidores que buscam por tecnologia, economia de energia e um excelente custo-benefício.

O produto entra como uma opção intermediária entre as capacidades de 24.000 e 36.000 BTUs, também disponíveis no portfólio da LG, e é voltado para espaços maiores. “A introdução da nova capacidade de 30.000 BTUs mostra nossa preocupação com a experiência dos brasileiros, oferecendo uma opção na medida certa para usuários que buscam adequar grandes ambientes, garantindo o melhor conforto térmico para todos”, explica André Pontes, gerente de produtos de ar-condicionado da LG do Brasil.

Assim como os demais modelos da linha, o LG Dual Inverter Voice 30.000 BTUs foi projetado para uma instalação rápida e prática, e oferece um sistema de ventilação de alta precisão, com funcionamento super silencioso a partir de 19 decibéis, sendo mais silencioso que uma biblioteca (36 decibéis).

Dentre as funcionalidades do produto está o Compressor LG Dual Inverter, principal responsável pelo ruído reduzido do aparelho. O rotor duplo proporciona balanceamento que garante maior estabilidade e redução da vibração, além refrigeração até 40% mais rápida por meio de um controle mais amplo da velocidade. É por meio dessa tecnologia que o produto oferece uma economia de até 70%* no consumo de energia na comparação com aparelhos tradicionais em testes realizados por laboratório internacional.

O modelo traz em seu sistema a função Comfort Sleep, que permite o ajuste de quatro diferentes funções automáticas em um único clique, assegurando o conforto térmico do ambiente durante todo o período de sono do usuário. O interior do aparelho conta com filtro lavável e durável, além de serpentina de cobre GoldFin anticorrosão e a condensadora com gabinete de metal com alta durabilidade, ampliando a qualidade e destacando ainda mais o lançamento, além de proteção contra picos de energia.

Aos consumidores que ficam em dúvida sobre a capacidade ideal para cada ambiente, a empresa oferece dentro de seu site oficial o Simulador de Capacidade LG. Na plataforma, é possível preencher dados como região, iluminação natural, área em m² e quantidade de pessoas, e então o sistema calcula os dados fornecidos e simula a melhor opção dentre os produtos LG para o ambiente.

Conectividade na palma da mão

Com foco na melhor experiência do cliente, o novo LG Dual Inverter Voice 30.000 BTUs já vem com wi-fi integrado pronto para usar, podendo ser controlado à distância com o aplicativo LG ThinQ. A plataforma permite controle por comando de voz via assistente virtual, como o Google Assistente ou Alexa, a qualquer hora e de qualquer lugar. Também é possível ajustar a temperatura, analisar a qualidade do ar do ambiente, ligar e desligar o aparelho, monitorar o consumo de energia, o funcionamento e limpeza dos filtros, tudo à distância e ao alcance de um smartphone.

O Compressor LG Dual Inverter tem 10 anos de garantia. O modelo já está disponível no Brasil e pode ser encontrado no site da LG.Conheça outros modelos aqui

Especificações:

LG DUAL Inverter Voice 30.000 Quente/Frio 220V CONJUNTO Modelo: S4-W30L43FA Ciclo Quente/Frio Código de Barras (Conjunto): 8806091082367 Capacidade de refrigeração (Mín/Nominal/Máx) [BTU/h]: 6.000/28.000/32.000 Capacidade de aquecimento (Mín/Nominal/Máx) [BTU/h]: 5.000/28.000/30.000 Desumidificação [l/h]: 3,0 Alimentação elétrica [V/Hz/ph]: 220/60/1 Potência (refrigeração) [W]: 2.530 Potência (aquecimento) [W]: 2.160 Corrente (refrigeração) [A]: 11,7 Corrente (aquecimento) [A]: 10,0 Consumo Anual* [kWh/Ano]: 1.043,65 CCE [W/W]: 3,24 Nova classificação energética INMETRO e Procel 2023 A Gás Refrigerante: R-410A Conexões Ø: 5/8" – 3/8" Comprimento / desnivel max. [m]: 7,5/25 Controle remoto sem fio: Sim Wi-Fi integrado pronto para uso: Sim Comando de voz com Google Assistente e Alexa: Sim Modo SLEEP (até 7 horas): Sim TIMER: Sim Função ENERGY SAVING: Sim JET MODE (resfriamento rápido): Sim Área do ambiente** [m2]: até 50 CST: 84151011-999 CEST: 21.093.00 Unidade Interna Modelo: S4NW30L43FA.EB2GAMZ Descrição Evaporadora: Evap LG DUAL Inverter Voice 30.000 Quente/Frio 220V Código de Barras 7893299918926 Cor / Acabamento / Design Branco Display Iluminado (Temp/Consumo/Alarmes) Sim Filtro Antibactericida Sim Modo Auto Limpeza Sim Abertura da aleta Vertical/horizontal Deflexão de Ar Acima e Abaixo Automático (6 posições) Deflexão de Ar Direita e Esquerda Manual (5 posições) Temperatura interna [°C] 18-32 Vazão de ar nominal [m3/min]: (Refrigeração/aquecimento) 17/20 Nivel de ruido [dB(A)] (Refrigeração) 49 / 44 / 40 / 30 Nivel de ruido [dB(A)] (Aquecimento) 49 / 44 / 40 Dimensões produto (LxAxP) [mm] 1060 x 360 x 265 Dimensões embalagem (LxAxP) [mm] 1140 x 455 x 360 Peso líquido / bruto [kg]: 17,5/ 20,2 Distância de Instalação da Evaporadora (Altura x Largura) [mm]: 120 x 200 Unidade Externa Modelo S4UW30L43FA.EB2GAMZ Descrição Condensadora Cond LG DUAL Inverter Voice 30.000 Quente/Frio 220V Código de Barras 7893299918933 Proteção Anticorrosão Sim Serpentina de Cobre com tratamento Gold Fin Anticorrosão Sim Vazão de ar nominal [m3/min] 71 Nivel de ruido [dB(A)] (Refrigeração) 58 Nivel de ruido [dB(A)] (Aquecimento) 59 Faixa de temp. (Refrigeração) [°C] 18 ~ 54 Faixa de temp. (Aquecimento) [°C] -5 ~ 24 Dimensões produto (LxAxP)*** [mm] 950 x 832 x 330 Dimensões embalagem (LxAxP) [mm] 1120 x 918 x 446 Peso líquido / bruto [kg] 67,1 / 72,7

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma inovadora global em tecnologia e produtos eletrônicos de consumo com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional de mais de 75 mil pessoas. As quatro empresas da LG – Home Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Vehicle component Solutions e Business Solutions – combinadas geraram vendas globais de mais de US$ 56 bilhões em 2020. A LG é uma fabricante líder de produtos de consumo e comerciais que vão desde TVs, eletrodomésticos, soluções de ar, monitores, robôs de serviço, componentes automotivos e suas marcas premium LG SIGNATURE e inteligente LG ThinQ são nomes familiares em todo o mundo. Visite o site para obter as últimas notícias.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Operando no Brasil desde 1996, a LG Electronics comercializa no País um extenso lineup de produtos, com mais de 350 itens, entre TVs, Áudio e vídeo, equipamentos de informática, Condicionadores de Ar, Linha Branca e Soluções Corporativas. A companhia, que fabrica nas plantas de Manaus a maioria dos produtos vendidos no Brasil, já é considerada a segunda maior operação da LG, atrás apenas dos Estados Unidos. Com cerca de 6 mil funcionários, a subsidiária brasileira conta com um centro de Pesquisa e Desenvolvimento, assistência técnica e call center próprios, além de uma loja própria em Recife.

