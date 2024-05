LG TRAZ DICAS DE PRESENTES PARA O DIA DAS MÃES.

LG G8X ThinQ

O LG XBOOM Go PK7 é o presente ideal para as mães que gostam de ouvir um som, até mesmo neste período de quarentena. Com o melhor desempenho dentro e fora de casa, as caixas de som PK7 são as aliadas perfeitas para animar as atividades do dia a dia e, até mesmo, para ouvir as playlists favoritas enquanto se exercita em casa. O LG XBOOM Go PK7 é o presente ideal para as mães que gostam de ouvir um som, até mesmo neste período de quarentena. Com o melhor desempenho dentro e fora de casa, as caixas de som PK7 são as aliadas perfeitas para animar as atividades do dia a dia e, até mesmo, para ouvir as playlists favoritas enquanto se exercita em casa.

O mais novo e moderno smartphone da LG, o G8X ThinQ, é perfeito para as mães que são ligadas em tecnologia. Com duas telas OLED de 6,4 polegadas cada, oferece o dobro de possibilidades, produtividade e diversão.Com ele, o usuário tem a liberdade de acessar diferentes páginas da internet, ou até abrir dois aplicativos ao mesmo tempo, o que proporciona diversas possibilidades multitarefas, como, por exemplo, acessar e-mail de um lado e navegar na internet do outro, utilizar duas redes sociais ao mesmo tempo ou, então, agendar um compromisso de um lado e gerenciar suas tarefas do outro. Para as mamães durante a quarentena, o LG G8X ThinQ também é um grande aliado para distrair as crianças em casa – enquanto eles assistem um desenho em uma das telas, por exemplo, elas podem acessar e-mails ou organizar tarefas na outra.Além disso, para registrar momentos importantes, o LG G8X ThinQ tem uma câmera frontal de 32MP, além de duas câmeras traseiras, uma teleobjetiva de 12MP e uma super grande angular de 13MP, proporcionando um ângulo de visão de 136° para capturar fotos incríveis, para onde quer o celular esteja virado.R$ 5.999,00é o presente ideal para as mães que amam maratonar séries, ver filmes ou, até mesmo, não perdem um capítulo da novela preferida, perfeito para esse período em casa.A LG OLED TV é aclamada por especialistas e foi eleita a melhor TV do mercado pelo renomado site Rtings.com.Os televisores contam com tecnologia com pixels que se autoiluminam, que garantem cores muito mais vibrantes por oferecerem um controle total da iluminação do painel. Além da superioridade na imagem, o design é impressionante. A LG OLED TV tem o painel mais fino do mercado.O produto possui ainda plataforma de inteligência artificial proprietária da LG, a ThinQ AI, que suporta diversas funcionalidades e formatos de assistentes pessoais disponíveis no mercado, como Google Assistente e Alexa. A função amplia as possibilidades das TVs, como realizar pesquisas, gerenciar tarefas, adicionar eventos à agenda ou itens à lista de compras, ver o trânsito e, até mesmo, controlar dispositivos domésticos inteligentes compatíveis. O aparelho permite, inclusive, a realização de comandos por meio de voz.A LG terá ofertas especiais no varejo durante o período de Dia das Mães. Preços e condições devem ser checados nos varejistas parceiros.Outras dicas de presente são as. Desenvolvidas em parceria com a Meridian, os modelos trazem calibração sonora perfeita e contam, ainda, com tecnologia Dolby Atmos, que captura o movimento de qualquer objeto e o reproduz em uma ambientação 360º, emitindo sons diferentes para cada alto falante e, assim, criando uma atmosfera de som tridimensional, oferecendo uma verdadeira sensação de cinema em casa. Tudo isso de forma minimalista e clean.O produto tem conexão bluetooth, o que elimina a presença de fios indesejáveis e proporciona flexibilidade de instalação na disposição horizontal ou vertical, garantindo a harmonização perfeita para qualquer ambiente. Além disso, o produto possui plataforma de Inteligência Artificial ThinQ AI e Google Assistente integrados, que permitem a realização de pesquisas, acesso à aplicativos e controle dos produtos inteligentes de casa, tudo por meio do comando de voz.R$ 4.599,00Em parceria com a Meridian, o modelo possui calibração sonora perfeita para as músicas, garantindo um som mais balanceado e livre de distorções. Além disso, o produto possui tweeters duplos, que proporcionam nitidez e auxiliam na entrega dos sons e vocais precisos e naturais.As luzes multicoloridas com LED e alto desempenho da bateria, que pode durar até 22h, sem necessidade de carregar, também garantem o clima para as futuras comemorações e festas com familiares e amigos.R$ 1.199,00O notebook LG Gram é o presente ideal para a mãe que gosta de tecnologia aliada a design, conforto e resistência. Com peso aproximado de 1kg fica fácil levá-lo para todos os cômodos da casa durante o home-office, inclusive para assistir um filme deitado na cama! Com bordas ultrafinas, opções de telas de 14” e 15.6” e a 8ª geração dos processadores Intel core i5 e core i7, o LG Gram 14Z980 e o 15Z980 garantem alta imersão visual para as mães se divertirem e, também, facilitar o trabalho nesse período de quarentena com ampla segurança, porque além de tudo isso, o LG Gram possui leitor de impressão digital, bateria que dura o dia todo longe da tomada e teve sua resistência testada e aprovada pelo Departamento de Defesa dos EUA, conferindo o certificado Military Standard ao produto.14”: R$ 4.999,00/ 15,6”: R$ 5499,00O DUAL Inverter VOICE ARTCOOL é o presente perfeito para as mães que não abrem mão de conforto e sofisticação. O ar-condicionado garante o conforto térmico para todos os ambientes, sem deixar de lado todos os benefícios da linha, como conectividade, economia e bem-estar.O aparelho trabalha com um menor nível de ruído, a partir de 19 decibéis (no modo sleep), devido ao motor exclusivo da LG, o compressor Dual Inverter, que elimina ruídos desnecessários para uma operação muito silenciosa, o que vai garantir uma noite de sono mais agradável para mães.O modelo, que economiza até 70% de energia, pode ser conectado via wi-fi, por meio do aplicativo LG ThinQ®, no qual é possível controlar e monitorá-lo remotamente. Ainda conta com a funcionalidade de comando de voz, via Google Assistente e Alexa. Outro diferencial presente na linha ARTCOOL é o Plasmaster Ionizer Plus, tecnologia que gera mais de 3 milhões de íons para esterilizar e desodorizar o ambiente e pode matar até 99,9% das bactérias existentes no ar que respiramos em até 60 minutos.R$ 2.749O sistema de ar-condicionado Multi Inverter é o presente ideal para as mães elegantes e modernas que buscam por uma temperatura agradável dentro de casa, economia de energia e otimização de espaço. Com o Multi Inverter é possível com apenas uma condensadora, unidade que fica instalada na parte externa do ambiente, conectar até 5 evaporadoras, unidade que fica instalada dentro do ambiente. Ou seja, otimiza o espaço em casa, e torna possível a utilização de diversas evaporadoras com o design sofisticado da LG, como o Artcool, que traz elegância e modernidade com seu preto espelhado, e o Cassete de 1 via, delicado e compacto, fica embutido no teto e valoriza a estética do ambiente. 