LG TRAZ DICAS DE PRESENTES PARA O NATAL

Preço sugerido: a partir deOs televisores da linha NanoCell contam com exclusiva tecnologia de nanopartículas, que são aplicadas diretamente ao painel, ajudando a filtrar as ondas de luz excedentes, trazendo para as imagens cores puras em todas as suas nuances. A presença de nanopartículas uniformes, de 1 nânometro, permite a reprodução de cores mais realistas, vibrantes e precisas do que as demais TVs LCD convencionais.Além disso, a NANO 90 possui a revolucionária tecnologia Full Array Local Dimming com IPS 4K. Trata-se de um produto que oferece uma verdadeira experiência cinematográfica em casa, proporcionando alta qualidade de imagem e som aos consumidores, com resolução 4K.Preço sugerido:Disponível em telas de até 65 polegadas e reproduzindo cores puríssimas, sem distorção, as TVs LG NanoCell são a escolha perfeita até para os cinéfilos mais exigentes. A linha utiliza a exclusiva tecnologia de nanopartículas da empresa, que contam com apenas um nanômetro (nm).A tecnologia da LG utiliza, ainda, um sistema de filtragem inovador que refina a imagem na tela para garantir uma qualidade excepcional. As nanopartículas filtram impurezas nas tonalidades, permitindo que a LG NanoCell reproduza cores mais realistas, vibrantes e precisas de qualquer TV LCD.Preço sugerido:O DUAL Inverter VOICE ARTCOOL além de garantir o conforto térmico para todos os ambientes, é perfeito para a sua casa conectada!O modelo, que economiza até 70% de energia, pode ser conectado via wi-fi, por meio do aplicativo LG ThinQ®, no qual é possível controlar e monitorar remotamente. Ainda conta com a funcionalidade de comando de voz, via Google Assistente e Alexa.O modelo também possui o Ionizador Plasmaster™ Plus que elimina 99,9% das bactérias do ambiente.Preço sugerido para 12.000 BTUs:O dia a dia fica muito mais fácil com o aplicativo LG ThinQ®. Agora, de qualquer lugar, você monitora o funcionamento da sua lava e seca. Altere um ciclo de lavagem, adicione funções extras ou, se precisar, faça download de ciclos adicionais. Além disso, você ainda pode comandar a sua máquina por comando de voz por meio do Google Assistente.Com base em um estudo de 20.000 combinações de lavagens acumuladas, para entender como proteger cada tipo de tecido, a tecnologia de inteligência artificial AI DD™, exclusivo da LG, analisa e escolhe por você o melhor padrão de lavagem para sua roupa. A tecnologia AI DD™ detecta não apenas o peso das roupas, mas também a textura dos tecidos, proporcionando a mais otimizada combinação de lavagem. São seis movimentos diferentes de lavagem contra somente uma das máquinas convencionais. Dessa maneira, ela garante que, após selecionar o ciclo de lavagem, os movimentos do cesto sejam ideias para aquela carga de roupas, preservando 18% mais os tecidos. A única do mercado com Inteligência Artificial AI DD™ de verdade.Preço sugerido:Quem não gostaria de ganhar um fone de ouvido sem fio no Natal? O novo LG Tone Free FN6, desenvolvido pela LG em parceria com a Meridian Áudio, traz uma calibração sonora perfeita para suas músicas, garantindo o som mais balanceado e livre de distorções.Contando com a tecnologia UVNano em sua case, o fone de ouvido é capaz de eliminar até 99,9%* das bactérias presentes enquanto os carrega, por meio de uma luz ultravioleta. Seu design ergonômico, foi projetado para caber confortavelmente nos ouvidos e oferecer praticidade no dia a dia, visto que é resistente ao suor e à chuva, ideal para o uso externo.O modelo FN6 possui o sistema MQA (Master Quality Authenticated), recurso para streaming de música que proporciona a mais alta qualidade de som possível; modo de som ambiente, que permite ouvir o que está acontecendo a sua volta, deixando de lado a necessidade de remover o dispositivo da orelha; além de processamento espacial, modo que recria palco sonoro realista que simula a experiência de ouvir alto-falantes reais e oferece vocais com clareza pura.Sua autonomia de bateria de até 18 horas, sendo 6 horas de reprodução sem interrupção e mais 12 horas combinadas com carregamento do case.Preço sugerido -Em parceria com a Meridian Audio, a LG desenvolveu os três novos modelos de Caixa de Som Bluetooth Portátil da linha XBOOM GO PL. As caixas que podem ser encontradas nos modelos PL2, PL5 e PL7 oferecem som de qualidade premium com graves profundos, agudos ricos e vocais nítidos, por meio de sua tecnologia avançada de áudio.Contando com o modo “Sound Boost” que amplia o campo sonoro, a XBOOM GO PL possui calibração sonora perfeita para músicas, garantindo o som mais balanceado e livre de distorções, além, de promover diversão com o sistema de luzes multicoloridas presente na PL5 e PL7.Para facilitar o dia a dia, as caixas de som portáteis também possuem um botão que possibilita ativar o comando de voz do seu dispositivo Android ou iOS, e são capazes de promover uma experiência de Home Theater ao emparelhar o produto nas TVs da OLED e Nano Cell da LG e amplificar o som do televisor.Preços sugeridos:A LG desenvolveu um produto com o estilo de som compatível para os brasileiros, constituído por agudos mais claros e graves mais intensos, é possível assistir filmes e escutar músicas com a máxima qualidade sonora.O Sound Bar SNH5 conta com 4.1 canais com 600W RMS de potência, para oferecer uma experiência de áudio mais completa e agradável, independentemente do volume que estiver ajustado.O novo modelo de Sound Bar possui o recurso AI Sound Pro*, que se ajusta automaticamente a equalização vocal de acordo com o conteúdo que está sendo exibido, tornando o áudio mais agradável e nítido. Para promover som multidimensional, o aparelho conta com o modo DTS Virtual X, que faz com que o som se mova por todo espaço da sala, sem a necessidade de configurar várias caixas de som espalhadas pelo ambiente.Além do tradicional controle remoto, é possível gerenciar as funcionalidades do aparelho por meio de um aplicativo próprio.Preço sugerido -O aparelho mais impressionante visualmente da LG até o momento, inaugura uma nova proposta de design, além de integrar perfeitamente os recursos multimídia mais inovadores da empresa para uma experiência verdadeiramente imersível. Com o VELVET, a LG introduz sua nova linguagem de design inspirada na natureza, com superfícies lisas, polidas e elementos distintos que o diferenciam de qualquer outro smartphone.O novo Design 3D Arc oferece bordas dianteiras e traseiras simétricas e cantos suavemente curvados, criando um fator de forma elegante e fluido que se encaixa perfeitamente na mão, além de ser agradável ao toque. Três cores expressivas – Illusion Sunset, Aurora White e Aurora Gray – em um acabamento premium brilhante que dá ao LG VELVET uma personalidade única e um senso individual de design.Uma das características mais atraentes é o arranjo de três câmeras traseiras. A câmera tripla, além de uma lente principal de 48MP, conta com uma lente grande angular de 8MP e uma de profundidade de 5MP, para capturar cada momento com uma qualidade surpreendente. O produto ainda é equipado com uma incrível câmera frontal de 16MP para suas selfies. Tudo isso com uma memória RAM de 6GB e capacidade de armazenamento de 128GB.Preço sugerido deOs novos produtos da Série K: LG K52, LG K62 e LG K62+ seguem a proposta de conciliar tecnologias avançadas, funcionalidades inteligentes e segurança a um preço acessível para os consumidores brasileiros.Os três novos modelos evoluíram em relação aos últimos lançamentos em diversos sentidos, com destaque para o conjunto de câmeras quad e design inovador, são ótimas opções para presentear no Natal. A parte traseira do K52 apresenta um padrão ondular que proporciona conforto e segurança para o usuário, causando um inovador impacto visual. Já o K62+ e o K62 apresentam um acabamento fosco de padrão único, resistente a marcas de impressões digitais.O K62+ e o K62 possuem uma câmera com inteligência artificial de 48MP, já o K52 apresenta uma lente de 13MP, também com inteligência artificial.Preços sugeridos:O notebook LG Gram é o presente ideal para quem gosta de tecnologia aliada a um design inteligente, performance e durabilidade. Pesando aproximadamente 1kg, fica fácil levá-lo para todos os cômodos da casa durante o home-office, inclusive para maratonar sua série favorita! A LG Electronics, Inc. é uma empresa inovadora e líder global nas tecnologias de eletrônicos para consumo, telefonia móvel e eletrodomésticos, empregando mais de 82 mil pessoas em 119 operações em todo o mundo. Com lucro líquido de US$ 53.10 bilhões, a LG é composta por quatro divisões de negócios – Home Entertainment, Mobile Communications, Home Appliance &Air Solution e VehicleComponents – é também uma das líderes mundiais na fabricação de TVs de tela plana, dispositivos móveis, ar condicionado, lavadoras e geladeiras. A LG Electronics é a parceira do ano da ENERGY STAR 2014. Para mais novidades e informações sobre a empresa, visite www.LGnewsroom.com Operando no Brasil desde 1996, a LG Electronics comercializa no País um extenso lineup de produtos, com mais de 350 itens, entre TVs, Áudio e vídeo, equipamentos de informática, Smartphones, Condicionadores de Ar, Linha Branca e Soluções Corporativas. A companhia, que fabrica nas plantas de Manaus e Taubaté a maioria dos produtos vendidos no Brasil, já é considerada a segunda maior operação da LG, atrás apenas dos Estados Unidos. Com cerca de 6 mil funcionários, a subsidiária brasileira conta com um centro de Pesquisa e Desenvolvimento, assistência técnica e call center próprios, além de uma loja própria em Recife e diversas lojas especializadas em celulares e smartphones em diferentes estados. 