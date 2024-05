LG TRAZ PARA O BRASIL A VERSÃO MAIS RECENTE DA SUA SÉRIE K DE SMARTPHONES.

A LG Electronics do Brasil apresenta seu mais novo smartphone para o público brasileiro neste mês, feito para quem busca dispositivos móveis avançados. O novo LG K12+ concilia tecnologias avançadas, funcionalidades inteligentes, e resistência militar – tudo isso por um preço que cabe no bolso.

Para garantir uma experiência superior ao usuário, LG K12+ traz funções de IA que só costumam ser incluídas em modelos premium. A câmera com Inteligência Artificial reconhece objetos e cenários, se ajustando ao melhor modo de captura para garantir sempre as melhores fotos. Junto ao Google, a LG traz o botão “Google Assistente”, uma tecla dedicada no smartphone que permite aos usuários acessarem imediatamente toda a ajuda do Assistente. “O Google Assistente ajuda as pessoas a fazerem cada vez mais coisas usando apenas a voz, seja enviar uma mensagem, achar um endereço ou ouvir uma música. Com o botão dedicado em todos os novos aparelhos da LG, queremos que toda essa capacidade do Google fique ainda mais acessível para os usuários no Brasil”, diz Alessandro Germano, Diretor de Desenvolvimento de Negócios para América Latina do Google.

Tendo posicionado esse novo aparelho em um segmento mais acessível, a LG está oferecendo uma performance octa-core, com o K12+ trazendo o MediaTek MT6762, um processador Octa-Core 2.0GHz, agregando mais velocidade e desempenho para um celular nesse segmento de preço. “O chip MediaTek MT6762 permite oferecer aos smartphones recursos avançados como Inteligência Artificial e processamento com chip de oito núcleos, por um preço acessível", destaca Samir Vani, country manager da MediaTek no Brasil. Além disso, a LG é a única marca a trazer para o Brasil produtos com certificado de resistência militar, e com o K12+, e seu certificado MIL-STD 810G, não seria diferente. O padrão foi desenvolvido pelo Departamento de Defesa dos EUA para certificar a resistência de aparelhos de telecomunicações. “O LG K12+ passou por rigorosos testes expondo o produto às mais diversas condições de temperatura e umidade, além de diversos testes de impacto, o que garante um maior nível de resistência”, afirma Fabrício Habib, Gerente Geral de Produtos de Mobile da LG Electronics do Brasil.

Com Som Surround DTS:X 3D, o LG K12+ oferece uma experiência sonora de cinema 3D até com os fones de ouvido mais simples. O novo smartphone da família K da LG certamente será aprovado até pelos apreciadores de áudio mais fervorosos. A exclusiva tecnologia da LG simula um sistema de som surround de 7.1-canais, resultando em uma sensação imersiva de som 360° em qualquer lugar, seja para jogar, ver vídeos ou curtir os grandes sucessos musicais da atualidade.

Para os fãs de fotos não perderem nenhuma oportunidade de registrar imagens incríveis, o LG K12+ vem equipado com uma câmera principal de 16MP, e de selfies com 8MP, ambas com inteligência artificial. A câmera principal ainda conta com PDAF (Foco Rápido Automático), que permite tirar fotos de alta qualidade até com imagens em movimento.

“Acreditamos que recursos como Inteligência Artificial, som de cinema 3D em celulares com um padrão de maior resistência devem estar cada mais disponíveis, pois para nós a tecnologia deve ser para todos e não para poucos”, diz Fabrício Habib. “Queremos tornar esse tipo de inovação cada mais acessível para um púbico cada vez maior e mostrar que você pode ter uma experiência avançada por um custo mais acessível”, finaliza.

LG K12+

• Processador: 2.0 GHz Octa-Core

• Display: 5,7 polegadas, 18:9 HD+ FullVision

• Memória 3GB RAM / 32GB ROM / microSD (até 2TB)

• Câmera:

- Principal: 16MP com Foco Rápido Automático PDAF e Inteligência Artificial

- Selfie: 8MP (Flash LED) com Inteligência Artificial

• Bateria: 3.000mAh

• Tamanho: 153,0 x 71,9 x 8,3mm

• Rede: 4G / 3G / 2G

• Câmeras com Inteligência Artificial

• Resistência Militar com certificado MIL-STD 810G

• Som de cinema: DTS:X 3D Som Surround

• Botão Google Assistente

• Sensor de impressão digital

– Preço: R$ 1.199,00

KEVINHO É O NOVO EMBAIXADOR DA FAMÍLIA SÉRIE K

Como embaixador da nova linha K12 em 2019, a LG Electronics do Brasil escolheu o cantor Kevinho, um dos músicos mais influentes no cenário jovem nos dias de hoje. Com um perfil reconhecidamente dinâmico e divertido, e forte presença em diversos grupos sociais e etários, Kevinho incorpora aquilo que a LG busca com a mais recente fase da família K: tornar recursos “exclusivos” cada vez mais acessíveis a todos.

A parceria com o cantor se dará por meio de uma campanha 360°. Com conteúdos para as redes sociais da marca, assim como peças publicitárias para televisão e internet, e material de campanha presente nos varejistas, Kevinho será o rosto da família K12, a mais nova empreitada da LG para tornar tecnologias avançadas, como a câmera com inteligência artificial e o som surround 3D, cada vez de mais fácil acesso para o consumidor.

“O Kevinho traz sua irreverência e espontaneidade para a campanha com um nome muito forte com o público jovem, e é essa ideia que queríamos levar com o K12+. Estamos fazendo um investimento cada vez maior para colocar os smartphones da LG, e a marca como um todo, cada vez mais próximos do público jovem”, explica Bárbara Toscano, head de marketing da LG do Brasil. “E não poderíamos pensar em um nome melhor do que o Kevinho para isso”.