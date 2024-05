LG TRAZ PARA O BRASIL NOVA LINHA DE CONDICIONADORES DE AR LG DUAL INVERTER VOICE

A LG Electronics do Brasil apresenta seu novo line up de condicionadores de ar com uma nova funcionalidade incrível: comandos de voz totalmente em português. Além das vantagens que os modelos DUAL Inverter VOICE da LG já trazem quando comparados a condicionadores de ar convencionais, como toda a economia de energia, a nova linha ainda permite que você controle o aparelho diretamente do celular, com comandos de voz a partir do aplicativo LG ThinQ®, o que torna o produto o primeiro condicionador de ar com comando de voz no Brasil.

“O Google Assistente ajuda as pessoas a fazerem cada vez mais coisas usando apenas a voz e, agora, os donos de condicionadores de ar LG DUAL Inverter VOICE poderão usar essa facilidade em mais um momento da sua casa conectada", diz Maia Mau, head de Marketing de Parcerias de Google Assistente no Brasil.

Fazendo uso de um rotor duplo em seus compressores, os condicionadores de ar da família LG DUAL Inverter garantem uma economia energética de até 70%, o que pode representar um valor de até R$2.451,00 por ano. O rotor duplo ainda faz com que a velocidade de rotação seja mais elevada, o que garante, além de uma economia no consumo de energia, uma refrigeração 40% mais rápida quando comparada a um condicionador de ar convencional.

Além da economia e eficiência, os condicionadores de ar LG DUAL Inverter também possuem a função Comfort Sleep, que garante conforto térmico durante o sono, e um menor nível de ruído a partir de 19 decibéis, sendo tão silencioso que você até esquece que o aparelho está ligado.

Um estudo realizado pelo Ministério de Minas e Energia, em dezembro de 2018, prevê que no ano de 2028, 35% das residências possuirão condicionadores de ar; em 2019 essa porcentagem é de 19%. Se o parque atual desse produto fosse 100% Dual Inverter, a economia total seria o equivalente a todo o estado do Paraná. Pensando nisso, a LG possui a missão de levar por todo país sua tecnologia DUAL Inverter, que é dividida em duas linhas de produtos, LG DUAL Inverter VOICE e LG DUAL Inverter.

LG DUAL Inverter VOICE

Essa linha é composta por cinco produtos pensados exclusivamente para atender às diferentes necessidades dos consumidores. Além de possuírem as características comuns da família DUAL Inverter, como economia e rapidez na refrigeração, esses produtos ainda possuem tecnologia de conectividade e comando de voz, por meio do aplicativo LG ThinQ®, é possível controlar e monitorar o condicionador de ar remotamente, por meio do celular, via Google Assistente.

• DUAL Inverter VOICE– Modelo split pensado para quem procura conforto e economia.

• DUAL Inverter VOICE ARTCOOL – Design Premium, pensado para quem quer ter o condicionador de ar como item decorativo do ambiente.

• DUAL Inverter VOICE Power – Além de todos os benefícios do DUAL Inverter, esse modelo possui alta capacidade de aquecimento e refrigeração. Pensado para ambientes maiores, ou pequenos comércios, com capacidade de até 36.000 Btu/h.

• DUAL Inverter VOICE Janela – Esse produto foi desenvolvido para as residências que somente permitem a instalação do condicionador de ar de janela, por possuírem estruturas mais antigas. Em sua nova versão, o aparelho garante o conforto e a economia da tecnologia DUAL Inverter, além de ser super silencioso, diferente dos produtos convencionais do mesmo modelo.

• DUAL Inverter VOICE Portátil – O condicionador de ar portátil garante o conforto térmico para ambientes que não permitem instalação de um ar condicionado, sem deixar de lado todos os benefícios da linha, como conectividade, economia e bem-estar.

LG DUAL Inverter

A linha de produtos LG DUAL Inverter é composta pelos modelos 127V e Compact. Esses produtos, além de todos os benefícios da família DUAL Inverter, como economia de energia e rapidez na refrigeração, atendem necessidades especificas dos consumidores.

• LG DUAL Inverter 127V – Desenvolvido para as regiões onde somente está disponível a voltagem 127V, trazendo conforto com economia de energia de até 70% e refrigeração até 40% mais rápida.

• LG DUAL Inverter Compact – Este produto é a versão compacta da família DUAL Inverter, e garante a economia de até 60% de energia ao ano e rapidez de até 30% maior na refrigeração dos ambientes.a

“Nos últimos anos, percebemos que o condicionador de ar tem se tornado cada vez mais acessível para a população. Além disso, é evidente a desmistificação desse produto que era reconhecido como o inimigo da conta de luz. Com a crescente demanda de mercado, portanto, a LG tem identificado nichos que não eram explorados pela tecnologia DUAL Inverter. Nosso objetivo é atender a necessidade de todas as regiões do país e beneficiar nossos clientes, seja de onde forem e com a estrutura disponível que eles têm, com um produto que garante conforto, economia e conectividade”, explica Kati Dias, diretora de Produtos de Linha Branca da LG do Brasil.

