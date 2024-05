LG Ultimate Experience reforça diferenciais da OLED TV para games

São Paulo, 06 abril de 2021 – A LG Electronics do Brasil explora o território gamer em sua nova campanha LG Ultimate Experience, que reforça a importância da tecnologia da LG OLED TV para a obtenção de uma experiência verdadeira com consoles de última geração. Através do site oficial da promoção, os clientes que realizarem a compra de um televisor participante da ação até o dia 30 de abril promoção poderão ativar um ano extra de garantia no produto e concorrer a videogames de última geração, além de fones de ouvido e soundbars da LG. Lançada em todo o varejo, a ação conta com veiculação nos meios digitais e traz cenas cinematográficas do jogo Assassin's Creed Valhalla nas peças de divulgação – em parceria inédita com a Ubisoft, empresa líder na criação, publicação e distribuição de jogos para videogames .













Direcionada ao público gamer e focada na experiência de jogo oferecida pela LG OLED TV, eleita a Melhor TV para Games*, a campanha LG Ultimate Experience oferece ainda mais benefícios aos consumidores, que, ao adquirir uma LG OLED TV até dia 30 de abril, poderão cadastrar a sua nota fiscal no site para ativar um ano extra de garantia em seu produto, além de concorrer a diversos prêmios, como consoles da nova geração, fones de ouvido e soundbars da LG**.

Sendo a primeira marca a trazer para o Brasil a tecnologia OLED para televisores, a LG reforça a tecnologia de pixels que se autoiluminam, presente na LG OLED TV. Enquanto garante a melhor qualidade de imagem, oferece tempos de resposta mais rápidos para uma experiência de jogo incrivelmente uniforme e envolvente.

“A LG é pioneira no desenvolvimento da tecnologia OLED no Brasil. Sendo assim, observamos uma preferência do consumidor gamer que, conectado às novidades tecnológicas, busca um televisor à altura dos consoles de última geração. A LG OLED TV oferece essa verdadeira experiência gamer e uma qualidade de reprodução fiel à proposta criada pelo desenvolvedor de seus jogos favoritos.” diz Sonah Lee, diretora de marketing da LG Electronics do Brasil.

Parceria Ubisoft

A campanha também marca o início da parceria com a gigante dos games, Ubisoft, que agrega às peças de divulgação da campanha com o conteúdo do jogo Assassin's Creed Valhalla, último lançamento da franquia de sucesso. A colaboração da desenvolvedora de jogos transforma a comunicação da campanha em um verdadeiro gameplay ao incluir cenas do jogo às chamadas, além de estampar o site oficial da ação.

”A Ubisoft está sempre em busca de parcerias que conectem a comunidade gamer a produtos que ampliam a experiência jogo, como no caso das televisões gamer da LG, que elevam a imersão dos usuários a um outro nível", disse Bruna Soares, diretora de Parcerias Estratégicas e Business Diversification da Ubisoft Latam. "Assassin's Creed Valhalla é uma superprodução, com gráficos e áudio impressionantes, e junto com a TV OLED da LG os fãs da série mergulharão na história de Eivor de um jeito ainda mais realista e envolvente”, complementa.

Esta parceria reforça os objetivos de marca da LG, que se posiciona sempre a favor da melhor experiência de consumo de conteúdo e entretenimento para os seus consumidores.

Os conteúdos, assim como a campanha, serão divulgados durante todo o mês no ambiente digital, através de peças de performance, redes sociais e grandes redes varejistas.













*Segundo ranking da Rting.com

** Consultar termos e condições da promoção no site LG Ultimate Experience





--------------------------------------------------------------





-------------------------------------------------------





