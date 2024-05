LG UltraGear promove desafio de basquete Magic Gaming da NBA no Brasil

São Paulo, dezembro de 2021 – A LG Electronics do Brasil, junto com a 2UP Gaming, a EZ Hub e a divisão gamer do famoso time de basquete da NBA Orlando Magic, promove o Desafio LG UltraGear Magic Gaming, primeira competição do jogo NBA 2K22 realizada no Brasil. O evento acontecerá de 13 a 19 de dezembro de 2021, entre 19h e 23h, com transmissão diária na Twitch no canal do streamer Jota Plays, comentarista oficial da NBA no Brasil.

O torneio individual do simulador de basquete NBA 2K22 do PlayStation 4 distribuiu 256 vagas e a LG, patrocinadora do torneio, premiará os quatro semifinalistas com uma caixa de som LG XBoom GO e os dois finalistas ganharão um monitor LG UltraGear 24GN600.

O monitor UltraGear 24GN600 oferece frequência de 144Hz e tempo de resposta de 1ms real, deixando o jogo mais fluido. Com 23,8 polegadas, proporciona excelente qualidade de imagem com sua tela IPS com resolução Full HD, com cores ricas e naturais e contraste uniforme em ângulos de visão mais amplos. Compatível com o formato HDR10, permite uma imersão visual realista com cores ricas e alto brilho, e graças à compatibilidade com o NVIDIA G-SYNC e à tecnologia Adaptive-Sync elimina as repetições e cortes de imagem, sendo indicado para gamers que jogam a sério.

“Nós estamos animados com essa parceria com a LG e a EZ Hub para lançar essa competição no Brasil, um país que temos fortes laços. O que faz dos e-sports tão únicos, é a possibilidade de alcançar e conectar gamers de todos os tipos e culturas com a mesma paixão. Estamos orgulhosos de ajudar a trilhar esse caminho para que NBA 2K tenha eventos internacionais”, diz Gabe Causse, Gerente de Operações e Negócios da Magic Gaming.

“Nós, da LG, queremos incentivar a comunidade gamer e estamos felizes em trazer para o Brasil esse grande evento junto ao Orlando Magic Gaming. Nosso objetivo é ampliar o suporte com os nossos monitores LG UltraGear, que são ideais para games de todos os gêneros”, explica Rodrigo Fiani, vice-presidente de vendas de B2B da LG.

Para gerar conexão e troca de experiências entre culturas, ultrapassando as fronteiras, mas com segurança, a atividade segue todos os protocolos sanitários contra a Covid-19, sendo um evento online. Para mais detalhes sobre o Desafio LG UltraGear Magic Gaming, acesse: https://magic.cnb.gg/.





