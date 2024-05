LG une Isabela Akkari a Rodrigo e Felipe Simas e Bruno Gissoni em ação digital para promover seus eletrodomésticos

São Paulo, 7 de março de 2022 — A LG Electronics, líder global em inovação e eletrônicos de consumo, promove uma ação interativa nas redes sociais para mostrar como a tecnologia dos eletrodomésticos LG são práticos, eficientes e facilitam o dia a dia. O conteúdo será feito em parceria com a influenciadora e confeiteira Isabela Akkari e os atores e irmãos Rodrigo e Felipe Simas e Bruno Gissoni.

Isabela Akkari é uma das pioneiras em confeitaria saudável em São Paulo e também influenciadora digital, com mais de 300 mil seguidores no Instagram. Em parceria com a LG, a confeiteira produziu uma série chamada “Sobremesa de Domingo”, com receitas saudáveis e especiais, que utilizam a Geladeira Bottom Freezer e o Micro-ondas Grill LG– ambos com a tecnologias que facilitam a rotina na cozinha, desde uma geladeira com controle à distância pelo smartphone ou um micro-ondas com revestimento antiaderente, que facilita a limpeza.

Com início em 6 de março, os episódios vão ao ar ao longo do mês no canal do Instagram da influenciadora, sempre aos domingos, e nas redes sociais da LG do Brasil. O primeiro episódio pode ser conferido no link: https://www.instagram.com/tv/Cax4qZyAWww/

Já os Irmãos Simas, por sua vez, serão os sortudos que irão experimentar as receitas preparadas pela Isabela Akkari. Rodrigo Simas vai provar o Brownie; Felipe Simas vai degustar a Panacotta com Frutas Vermelhas; e Bruno Gissoni encerra a série com a Mousse de Chocolate. Os irmãos vão trazer um outro eletrodoméstico essencial para uma casa inteligente: a Lava e Seca 13kg da LG, mostrando a praticidade do uso da inteligência artificial no cotidiano.

“Nosso objetivo com essa ação é mostrar para os consumidores como os produtos e inovações da LG são capazes de melhorar a vida deles. Trazer nomes que estejam alinhados com a marca LG, como a Isabela Akkari e os Irmãos Simas, demonstra o quanto queremos estar próximos dos consumidores para facilitar seu dia a dia, com produtos que são eficientes e trazem tecnologia de inteligência artificial, alto desempenho, design moderno e funcionalidades exclusivas, que são os nossos diferenciais”, conta Sonah Lee, head de marketing da LG no Brasil.

Para promover a ação, toda a linha de micro-ondas da LG estará com 25% de desconto na Loja Online LG. Basta entrar no link, fazer o cadastro, selecionar o produto e usar o código promocional ISAAKKARI25. A condição especial é válida de 7 até 21 de março para as regiões Sul e Sudeste, e ainda conta com frete grátis, parcelamento em até 12x sem juros ou mais 5% de desconto para pagamentos à vista por boleto.

Acompanhe as redes sociais da LG do Brasil no Instagram, LinkedIn e Twitter, e dos influenciadores Isabela Akkari, Rodrigo Simas, Felipe Simas e Bruno Gissoni durante todo o mês de março para conferir os vídeos. Para mais informações sobre a linha de eletrodomésticos LG confira em www.lg.com/br/fornos-microondas e www.lg.com/br/lava-e-seca.



-----------------------------





CONTATO – LG:

Angela Sakuma – angela.sakuma@lge.com

CONTATO– ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO – LG-ONE

Elaine Cruz – elaine.cruz@lg-one.com





-------------------------------





SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma inovadora global em tecnologia e produtos eletrônicos de consumo com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional de mais de 75 mil pessoas. As quatro empresas da LG – Home Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Vehicle component Solutions e Business Solutions – combinadas geraram vendas globais de mais de US$ 56 bilhões em 2020. A LG é uma fabricante líder de produtos de consumo e comerciais que vão desde TVs, eletrodomésticos, soluções de ar, monitores, robôs de serviço, componentes automotivos e suas marcas premium LG SIGNATURE e inteligente LG ThinQ são nomes familiares em todo o mundo. Visite o site para obter as últimas notícias.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

Operando no Brasil desde 1996, a LG Electronics comercializa no País um extenso lineup de produtos, com mais de 350 itens, entre TVs, Áudio e vídeo, equipamentos de informática, Condicionadores de Ar, Linha Branca e Soluções Corporativas. A companhia, que fabrica nas plantas de Manaus a maioria dos produtos vendidos no Brasil, já é considerada a segunda maior operação da LG, atrás apenas dos Estados Unidos. Com cerca de 6 mil funcionários, a subsidiária brasileira conta com um centro de Pesquisa e Desenvolvimento, assistência técnica e call center próprios, além de uma loja própria em Recife.

ACOMPANHE TODAS AS INFORMAÇÕES NOS CANAIS LG

Site: http://www.lg.com/br

Instagram: https://www.instagram.com/lgdobrasil/

Twitter: http://twitter.com/lgdobrasil

YouTube: http://www.youtube.com/lgdobrasil

Facebook: www.facebook.com/lgdobrasil





---------------------------





LG ELECTRONICS - SAC

4004 5400 (Capitais e regiões metropolitanas)

0800 707 5454 (Demais localidades)