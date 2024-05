LG XBoom Go marca presença no Farraial 2022!

São Paulo, 19 de agosto de 2022 — A LG Electronics por meio de sua linha de caixas de som bluetooth LG XBOOM Go, estará presente como uma das marcas patrocinadoras oficiais do Farraial 2022, um dos maiores eventos musicais do Brasil que acontece no dia 20/08, na Arena Anhembi em São Paulo. O evento que apresentará os principais artistas do cenário musical da atualidade, contará com público vindo de todo o Brasil e exterior, totalizando 40 mil pessoas. Para o festival, a marca de eletrônicos em parceria com o Girafa preparou ativações exclusivas com a linha LG XBOOM Go.

"É extremamente gratificante para a LG participar de iniciativas e eventos como o Farraial, que oferece diversidade ao público quando falamos em música, aliada à muita diversão. Queremos cada vez mais mostrar aos consumidores a importância da música no dia a dia, e nada melhor do que um grande evento como este para termos a linha LG XBOOM Go como apoiadora. A categoria de áudio da LG conta com caixas de som bluetooth que foram desenvolvidas para os usuários que prezam por uma boa qualidade sonora e recursos avançados de áudio." Declara Sonah Lee, head de marketing LG Electronics do Brasil.

Prometendo 12 horas de festa com muita música, artistas renomados como Ludmilla, Jorge & Mateus, Zé Neto & Cristiano, Pedro Sampaio, Xand Avião e Gustavo Mioto marcarão presença no palco do Farraial 2022. Tendo sua primeira edição em 2016, o evento deste ano marca o retorno ao formato presencial, após dois anos de pandemia.

LG XBOOM Go no Farraial!

Em ação conjunta com o maior ecommerce especialista em tecnologia, O Girafa, a LG XBOOM Go será a única linha de caixas de som presente no evento com ativações exclusivas, incluindo uma tirolesa.

Com tecnologia Meridian que oferece um áudio de qualidade premium, as caixas de som LG XBOOM Go permitem graves mais intensos e vocais mais nítidos para uma experiência de áudio excepcional como se estivesse em um show, como o Farraial.

Basta pressionar o botão Sound Boost para aumentar a potência do som e conforme os woofers vibram, as luzes piscam, criando um movimento colorido que aumenta a sensação de festa. Por comando de voz é possível controlar a Siri ou o Google Assistente, tudo com uma bateria de até 24 horas de duração.

Serviço: Farraial 2022

Data: Sábado, 20 de agosto de 2022.

Local: Arena Anhembi (Av Olavo Fontoura, 1209)

Abertura dos portões: 12h

Capacidade: 40 mil pessoas

Classificação: 16 anos (setores open bar exclusivo para maiores de 18 anos)

Valor dos ingressos: R$ 100 a R$ 750 + taxas

Vendas:https://bit.ly/Farraial2022





