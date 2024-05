LG XBOOM Go marca presença no maior Baile do Dennis “Misterius”, em São Paulo

São Paulo, 29 de julho de 2022 — O DJ, produtor e compositor Dennis, embaixador oficial dos produtos de áudio da LG, promove neste sábado (30) o “Baile do Dennis Misterius”, evento autoral que contará com o patrocínio e ativações exclusivas da LG XBOOM Go, marca de caixas de som bluetooth da LG Electronics. O evento que marcará a volta do Baile do Dennis – muito aguardado pelos fãs da música nacional, ainda será palco da comemoração de aniversário do DJ.

Onde tem Dennis, tem LG XBOOM Go!!

Essa parceria que vem desde 2021, traz Dennis como embaixador oficial da categoria de Áudio neste ano de 2022. Dennis promete o maior baile dos últimos tempos com um público estimado de 12 mil pessoas no Estádio Canindé, localizado na cidade de São Paulo. A LG XBOOM Go, principal patrocinadora do evento, será a única marca a proporcionar diversas experiências ao púbico, com ativações que estarão distribuídas por todo o evento, incluindo um lounge personalizado. O influenciador Gustavo Marsengo, que fará parte da comemoração, promoverá uma cobertura completa do evento em seu perfil nas redes sociais.

“Esta é a segunda edição do Baile do Dennis em que estamos presentes com nossa marca de caixas de som bluetooth LG XBOOM Go, linha que oferece produtos com recursos que complementam a diversão em qualquer festa. Este ano o evento está ainda mais especial, tendo o Dennis como embaixador oficial dos produtos de áudio da LG e apresentando nossa tecnologia a seu público. É uma parceria de sucesso que tende a crescer cada vez mais.” Destaca Sonah Lee, head de marketing da LG do Brasil.

Além dos produtos da linha de caixas de som LG XBOOM Go e LG XBoom, Dennis também representa como embaixador os produtos: Caixa de som Gamer Ultragear GP9, Fones de ouvido LG Tone Free e Sound Bars – como as linhas SP8A e SP9A, entre outros.

SERVIÇO

Evento: Baile do Dennis Misterius

Quando: 30/07/2022

Onde: Estádio do Canindé | Rua Azurita, 46 – Canindé

Horário: A partir das 18h

Ingressos:https://www.ingresse.com/bailedodennis





SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma inovadora global em tecnologia e produtos eletrônicos de consumo com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional de mais de 75 mil pessoas. As quatro empresas da LG – Home Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Vehicle component Solutions e Business Solutions – combinadas geraram vendas globais de mais de US$ 56 bilhões em 2020. A LG é uma fabricante líder de produtos de consumo e comerciais que vão desde TVs, eletrodomésticos, soluções de ar, monitores, robôs de serviço, componentes automotivos e suas marcas premium LG SIGNATURE e inteligente LG ThinQ são nomes familiares em todo o mundo. Visite o site para obter as últimas notícias.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

Operando no Brasil desde 1996, a LG Electronics comercializa no País um extenso lineup de produtos, com mais de 350 itens, entre TVs, Áudio e vídeo, equipamentos de informática, Condicionadores de Ar, Linha Branca e Soluções Corporativas. A companhia, que fabrica nas plantas de Manaus a maioria dos produtos vendidos no Brasil, já é considerada a segunda maior operação da LG, atrás apenas dos Estados Unidos. Com cerca de 6 mil funcionários, a subsidiária brasileira conta com um centro de Pesquisa e Desenvolvimento, assistência técnica e call center próprios, além de uma loja própria em Recife.

