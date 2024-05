Lu do Magalu faz cobertura de lançamentos de TVs LG diretamente da CASACOR 2022

São Paulo, 02 de setembro de 2022 — A parceria entre a LG Electronics e o Magazine Luiza resulta em cobertura inédita da Lu, influenciadora digital da varejista, na CASACOR 2022, tradicional mostra voltada para arquitetura e design de interiores que segue até dia 11/9, no Conjunto Nacional, em São Paulo. A iniciativa teve ampla cobertura nas redes sociais pelas duas marcas, com objetivo de levar ao público uma experiência real de visitação no espaço do ponto de vista da influenciadora.

Além de divulgar a mostra para milhões de seguidores, a Lu realizou a cobertura Lu da Casa LG Magenta, que conta com produtos e soluções exclusivas da marca, parceira tecnológica exclusiva da CASACOR, há cinco anos. Até o dia 11 de setembro, os visitantes poderão conhecer este espaço que conta com os lançamentos de Smart TVs, como a nova LG OLED evo Gallery Edition de 65 polegadas, que permite a instalação rente à parede, como um quadro. O modelo deste ano conta com o aprimoramento do painel OLED – tecnologia em que a marca é líder de mercado mundial, e possui pixels que se autoiluminam – com até 30% mais brilho, através da tecnologia Brightness Booster que permite uma melhor dissipação de calor e um algoritmo avançado. A nova série LG OLED evo C2 também está disponível na CASACOR em sua maior e menor polegada: 42 – a menor OLED do mundo e 83”. Desenvolvida especialmente para o público gamer com altíssima performance, a TV possui tempo de resposta rápido, otimizador de jogos e recursos exclusivos, seja para jogos de PC ou consoles de última geração. A LG também apresenta uma linha de SmartTVs QNED MiniLED ampliada para 2022. Com uma variedade de tamanhos de tela que vão de 55 a 86 polegadas, a linha deste ano conta com a nova série QNED80 4K e as demais QNED MiniLED 90 4K e QNED MiniLED 99 com resolução 8K.





Sobre o Magalu

O Magalu é a empresa que está digitalizando o varejo brasileiro. Desde maio de 2011, a companhia é listada no Novo Mercado da B3. Nos últimos anos, fez diversas aquisições, consolidando sua presença nacional. Além de 1.481 lojas, em 21 estados do país, o Magalu conta com mais seis marcas online (Netshoes, Zattini, Shoestock, Época Cosméticos, Estante Virtual e KaBuM!), 200 000 sellers em seu marketplace, e a plataforma de food delivery AiQFome. O SuperApp da companhia é acessado por mais de 45 milhões de usuários ativos mensais. Atualmente, o Magalu emprega mais de 40 000 funcionários. Sua política de gestão de pessoas foi reconhecida com diversos prêmios.

