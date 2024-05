MÊS DO CONSUMIDOR: LG ANUNCIA CONDIÇÕES EXCLUSIVAS EM LINHA PREMIUM DE TVS

São Paulo, 03 de março de 2021 – No Mês do Consumidor, a LG Electronics (LG) oferece condições exclusivas em sua linha premium de TVs. Os consumidores que aproveitarem o período promocional encontrarão descontos em modelos de telas OLED – com seus pixels que se autoiluminam para oferecer o preto puro e contraste infinito, e nas NanoCell – com tecnologia de nanopartículas que filtram as cores e reproduzem mais de 1 bilhão de cores puras em até 8K de resolução. Mas as vantagens do Mês do Consumidor não param por aí, durante a campanha, ao comprar nas lojas online, o consumidor leva para casa a sua TV OLED ou NanoCell com frete grátis* e instalação gratuita dos produtos através da plataforma LG Instala, disponível no site oficial da marca. Os produtos com desconto participantes da ação já podem ser encontrados nas maiores redes varejistas do país.

Uma das datas mais aguardados pelos consumidores, o Dia do Consumidor será realizado no próximo dia 15, mas a LG se antecipa com condições atrativas para quem estava de olho nos modelos da linha premium de TVs da marca.

Eleita a melhor TV do mercado, a LG OLED TV está entre os modelos participantes da ação e se destaca pela sua tecnologia com mais de 8 milhões de pixels que se autoiluminam para entregar o preto puro e cores perfeitas, através de seu contraste infinito. Além disso, os modelos OLED possuem design minimalista, com bordas estreitas e painéis extremamente finos.

A linha LG NanoCell TV também representa uma boa oportunidade para os consumidores, com até 8K de resolução e exclusivo Painel NanoCell, com nanopartículas que filtram as ondas de luz excedentes, trazendo qualidade de imagem e mais de um bilhão de cores puras em um design desenvolvido para telas grandes, com menos borda e mais tela.

Tanto a OLED quanto a NanoCell 8K contam com o processador (Alpha) 9 Gen 3 AI, que traz recursos de deep learning e inteligência artificial, e diversas possibilidades de conectividade e integração com assistentes pessoais em português, com o ThinQ AI, Google Assitente e Amazon Alexa.

Além dos descontos exclusivos, outro incentivo desse período promocional é a logística facilitada para os clientes que comprarem as linhas OLED e NanoCell nas lojas online, com frete grátis e instalação gratuita dos televisores através do LG.com/br/LGInstala .

As condições especiais para o Mês do Consumidor estão disponíveis desde o dia 1º de março, nas lojas físicas e online do varejo nacional.

Além das linhas OLED e NanoCell, outros modelos de TVs da marca também estão com desconto neste período, tanto a disponibilidade, quanto as opções de ofertas devem ser verificadas junto às lojas.

CONTATO – LG:

Angela Sakuma:

angela.sakuma@lge.com

CONTATO – ASSESSORIA DE IMPRENSA – LG-ONE:

Bruna Manuelle: (11) 98932-0737

bruna.manuelle@lg-one.com

