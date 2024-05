Novas TVs LG redefinem a experiência imersiva com recursos e tecnologias incomparáveis

LAS VEGAS, 4 de janeiro de 2022– A LG Electronics lançou na CES 2022 sua linha de TV mais avançada, com destaque para as excepcionais TVs OLED 2022. Com tecnologias de imagem poderosas e webOS atualizado, que oferece ainda mais recursos e serviços inteligentes, os recentes modelos da LG vão deixar a experiência ainda mais imersiva como você nunca viu.









LG OLED

Líder do mercado global de TV premium há nove anos e vencedora do CES Innovation Award por oito anos consecutivos, a TV LG OLED redefiniu o segmento de TV premium para ser a primeira escolha de milhões de consumidores em todo o mundo. As TVs OLED possuem pixels que se autoiluminam e podem ser ligados e desligados individualmente para proporcionar pretos perfeitos, cores incrivelmente naturais e contraste infinito. Sem backlight, a OLED é mais fina e mais leve do que qualquer outra, permitindo a criação de formas sem precedentes, como TVs dobráveis e roláveis.

Apresentando o painel OLED avançado da LG, os novos modelos da série G2 são diferenciados. A evolução da tecnologia OLED evo, presente nas séries G2 e C2, oferece maior brilho para imagens altamente realistas com clareza e detalhes incríveis. Equipada com o novo processador inteligente α9 (Alpha9) Gen 5 da LG, a tecnologia Brightness Booster da empresa permite que as TVs da série G2 ofereçam ainda mais brilho por meio de dissipação de calor aprimorada e um algoritmo mais avançado.

A série LG G2 2022 apresenta um novo modelo de 83 polegadas e o primeiro modelo OLED de 97 polegadas do mundo para complementar as TVs de 55, 65 e 77 polegadas, que já fazem parte da linha. Os itens oferecem um design refinado com seu atraente Gallery Design para montagem nivelada na parede. Já a série LG C2 2022 oferece seis tamanhos diferentes de tela: a primeira TV OLED do mundo de 42 polegadas, ideal para jogos de console e PC, além de 48, 55, 65, 77, 83 polegadas. Esta série de TV OLED apresenta molduras mais finas para uma experiência de visualização mais envolvente, além de dar à TV um design mais elegante.

Mais rápido e mais inteligente

Usado como base na maioria dos novos modelos de TV da LG, o novo processador inteligente α9 (Alpha) Gen 5 aproveita o know-how da empresa para melhorar o desempenho de upscaling e dar às imagens uma qualidade mais tridimensional, diferenciando os elementos de primeiro e segundo planos. O α9 Gen 5 também expande os recursos AI Sound Pro da LG para proporcionar aos telespectadores um áudio mais realista, permitindo que os alto-falantes integrados da TV produzam som surround 7.1.2 virtual.

Experiência aprimorada

A versão mais recente da plataforma inovadora Smart TV da LG aprimora a experiência do espectador, proporcionando o máximo de conveniência e maior facilidade na busca de conteúdo. O webOS 22 permite criação de perfis pessoais para que os usuários possam desfrutar de uma experiência personalizada. Em cada perfil, é possível configurar o acesso rápido aos streamings favoritos, obter recomendações de conteúdo com base no histórico de exibição e receber alertas em tempo real para acompanhar os esportes favoritos. O login nos perfis pode ser realizado a partir do navegador da TV ou de um smartphone com NFC Magic Tap.

O NFC Magic Tap também pode ser usado para espelhar a tela de um dispositivo móvel em uma TV LG, ou até duplicar o conteúdo de uma TV para outra usando o Compartilhamento de Sala para Sala, que permite a visualização de conteúdo de cabo ou satélite em outro aparelho via Wi-Fi, sem um decodificador adicional. Outra novidade em 2022, o Always Ready (Sempre Pronto) transforma uma TV LG em uma tela de mídia quando não está em uso. Facilmente configurado, o Always Ready é ativado pressionando o botão liga/desliga no aplicativo LG Remote para transformar a TV em uma tela digital para exibir obras de arte, ficar de olho na hora ou reproduzir músicas.

E mais, a atualização do aplicativo LG ThinQ permitirá que as TVs 2022 da LG se tornem verdadeiros centros domésticos inteligentes. Além de fornecer aos usuários controle de voz e compatibilidade com outros dispositivos, o app agora oferece suporte para Matter, um novo padrão da indústria para uma casa inteligente mais segura e perfeitamente conectada, que permitirá que as TVs LG funcionem como um controlador para dispositivos conectados.

Excelente qualidade de imagem

A qualidade da imagem das TVs LG OLED é reconhecida por consumidores, especialistas em tecnologia e os maiores nomes da indústria cinematográfica. Os painéis encontrados nas linhas OLED 2022 foram certificados pela Intertek, agência global de testes de produtos, com 100% de fidelidade de cores e 100% de volume de cores. As TVs LG OLED são únicas em sua capacidade de combinar as cores no conteúdo da fonte original e expressá-las com precisão, independentemente de quão claras ou escuras as imagens possam ser.

Todos as TVs LG OLED 2022 são certificadas como livres de cintilação e de reflexo por reconhecidos laboratórios. Os painéis OLED da LG também foram reconhecidos por seu baixo desempenho de luz azul e são os primeiros no mundo que atendem ao requisito de baixa emissão de luz azul da Eyesafe, uma agência de padrões de saúde com sede nos EUA.

As TVs LG também garantem uma experiência imersiva diferenciada do conteúdo da Amazon Prime Video, com a mudança automática para o Modo Cineasta. Com ele, os espectadores podem assistir aos filmes e séries da forma pretendida pelos seus criadores, apreciando sua precisão.

Inigualável em jogos

A LG OLED já conquistou a preferência em jogos ao longo dos anos: foi a primeira com suporte para NVIDIA G-SYNC Compatible e a primeira de 8K a demonstrar jogos com placas gráficas NVIDIA GeForce RTX 30 Series. Com seu tempo de resposta de 1 milissegundo, baixo atraso de entrada e até quatro portas HDMI com suporte para vários recursos HDMI 2.1, não é surpresa que a LG OLED seja a escolha ideal para fãs de jogos de console e PC. E com suporte para as plataformas de jogos em nuvem NVIDIA GeForce NOW e Google Stadia, os jogadores podem começar a se divertir apenas conectando um controlador compatível.

A novidade na CES 2022 é que os clientes LG podem facilmente selecionar e alternar entre recursos específicos de jogo e predefinições de exibição diretamente do menu Game Optimizer (Otimizador de Jogo) da TV. Esse menu proporciona acesso rápido ao novo modo Dark Room (Sala Escura), que ajusta o brilho da tela para uma melhor experiência de jogo quando as luzes estão apagadas. As configurações para -SYNC Compatible, FreeSync Premium e taxa de atualização variável (VRR, na sigla em inglês) são facilmente acessadas a partir do Game Optimizer. Além disso, um novo modo de esportes reúne predefinições para jogos de tiro em primeira pessoa, RPG e estratégia em tempo real, oferecendo mais detalhes para ainda mais realismo.

LG QNED Mini LED

Demonstrando sua liderança contínua no campo de TV LCD, a LG também está lançando uma linha de TV QNED ampliada para 2022. Apresentando a tecnologia Quantum Dot NanoCell própria da LG, a nova linha oferece reprodução de cores estelar com 100% de volume. Capaz de oferecer cores ricas e precisas nas áreas mais claras e escuras de uma cena, a LG QNED Mini LED TV pode proporcionar um contraste incrível graças à Tecnologia de Dimerização de Precisão da LG. Todos os modelos a partir da série QNED90 são certificados para 100% de consistência de cores para que os espectadores vejam a mesma imagem de alta qualidade sempre, mesmo em diferentes ângulos de visão.

Experiência Interativa

Na CES 2022, a LG também está redefinindo o papel da TV com a inclusão de novos serviços que facilitam experiências mais pessoais e interativas em casa. Seguem os destaques:

LIVENow – O premiado aplicativo LIVENow oferece acesso a concertos, shows, esportes online e outros eventos premium ao vivo, nos quais os usuários podem assistir e participar ativamente. Com o LIVENow, a LG TV se torna uma porta de entrada para novas experiências virtuais, oferecendo a possibilidade de desfrutar shows com amigos e familiares e com fãs de todo o mundo.

1M HomeDance – Para quem quer dançar como seus ídolos favoritos do K-Pop, a LG TV apresenta o aplicativo 1M HomeDance. Criado em colaboração com o 1MILLION Dance Studio, uma das equipes de coreografia mais populares do K-Pop, o aplicativo oferece uma ampla seleção de tutoriais para ajudar os usuários a aperfeiçoarem seus movimentos. Eles podem conferir seu desempenho com o modo de câmera enquanto dançam com os coreógrafos profissionais do 1MILLION, ou até fazer uma pausa, sentar-se e assistir a seus clipes de dança favoritos.

LG Fitness – A LG também está lançando sua primeira plataforma de saúde, a LG Fitness, para ajudar os usuários a terem um estilo de vida mais saudável em casa. Pode-se encontrar o plano de treino ideal com base nas recomendações do sistema ou criar o seu próprio escolhendo entre uma variedade de opções, como HIIT acelerado, alongamento para o corpo inteiro ou meditação guiada, entre outros, monitorando sua atividade e progresso no painel do aplicativo.

Independa – Com a chegada da Independa, as TVs da LG podem até ajudar os usuários a cuidar de parentes remotamente ou ajudar os idosos a serem mais independentes. Como o primeiro serviço de telemedicina com suporte nas TVs LG, o Independa apresenta uma interface intuitiva que torna mais fácil para os usuários iniciar um chat de vídeo com um cuidador ou acessar facilmente um menu de serviços profissionais pertinentes. Notificações na tela informam quando alguém está fazendo uma chamada, e alertas e lembretes integrados ao webOS podem ser configurados. Os serviços profissionais disponíveis na Independa incluem Dentulu (consulta odontológica online), Capital Rx (plataforma de descontos para farmácias), Coverdell (benefícios de seguro odontológico), WebMD (vídeos educacionais de nível médico) e Sprio100 (programas de fitness para idosos), entre outros.

Conheça as novas TVs 2022 da LG assistindo ao THE STAGE 2022 no canal global do YouTube e visitando a exposição virtual no link www.LG.com/CES2022.



