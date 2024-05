Novo Sound Bar premium da LG oferece áudio com nível superior para o estilo de vida doméstico de hoje

São Paulo, 20 de janeiro de 2022 — Na CES 2022, a LG Electronics (LG) apresentou uma nova linha de produtos de áudio com diversos modelos que oferecem desempenho premium, designs exclusivos e elegantes, além de novas experiências sonoras emocionantes que garantem um som preciso e imersivo para cinema, música e jogos em casa.





Essas inovações da linha de áudio da LG são lideradas pelo LG Sound Bar premium (modelo S95QR), que possui uma saída de 810W e 9.1.5 canais de imersão de som surround puro como uma solução de áudio holística de alta qualidade. Com cinco canais up-firing, incluindo o primeiro alto-falante central up-firing do mundo — três no Sound Bar e dois nos alto-falantes traseiros separados - para melhorar a clareza e ampliar o palco sonoro para o máximo em realismo. A escolha perfeita para os amantes do cinema que procuram aprimorar sua experiência de cinema em casa, o alto-falante central do LG Sound Bar oferece diálogos mais claros e torna o conteúdo Dolby Atmos e DTS:X ainda mais imersivo. E com o IMAX Enhanced, os usuários podem desfrutar de áudio tridimensional impressionante ao assistir a um conteúdo compatível.





O LG S95QR apresenta vários aprimoramentos importantes, principalmente um aumento no desempenho dos novos drivers de alto-falante, câmaras de alto-falante e subwoofer. Os woofers maiores oferecem uma qualidade de áudio mais premium com graves profundos e ressonantes simulando o sistema de som imersivo de um cinema. Para 2022, a LG atualizou os alto-falantes traseiros sem fio de sua configuração de Sound Bar premium, de quatro para seis canais, com quatro drivers frontais/laterais para acompanhar os dois drivers de up-firing. Uma melhoria em relação a outros alto-falantes neste espaço, os alto-falantes traseiros do LG Sound Bar foram projetados para distribuir o som uniformemente em um amplo espaço de 135 graus, oferecendo aos clientes mais posicionamento de alto-falante e flexibilidade de ângulo, especialmente benéfico para salas menores.





O Sound Bar possui um receptor mais sensível que permite uma maior distância entre o Sound Bar e o subwoofer e os alto-falantes traseiros que o acompanham, sem sacrificar a qualidade do som. Com uma conexão sem fio mais estável, o LG S95QR elimina quedas ou atrasos na saída de áudio para visualização e áudio sem distrações. Graças à inclusão da tecnologia Horizon da Meridian Audio no Modo Música, o Sound Bar pode mixar áudio de dois canais para 7.1 canais para um som surround acústico mais realista.





Uma excelente solução para jogadores e amantes da música, o LG Sound Bar apresenta taxa de atualização variável (VRR, na sigla em inglês) e modo automático de baixa latência (ALLM, na sigla em inglês), tornando este produto indispensável para os jogadores de consoles que exigem que a ação na tela e o áudio estejam em perfeita sincronia¹. Com suporte para serviços de streaming de música de alta qualidade, o Sound Bar da LG torna ainda mais agradável ouvir as playlists pessoais e os artistas favoritos.





Além disso, o LG S95QR oferece uma experiência de usuário intuitiva ao trabalhar com o Google Assistente, Amazon Alexa e outros assistentes de IA. Por meio de dispositivos inteligentes, os proprietários podem controlar sem esforço o streaming de música, ajustar o volume e alterar os modos de som, usando apenas a voz. E agora com o dongle de áudio LG WOWCAST Wi-Fi, os ouvintes podem desfrutar de áudio multicanal sem perdas e sem o incômodo de ter que passar um cabo desagradável para a TV².





Quando conectado a uma TV LG compatível, o LG Sound Bar aproveita o recurso avançado AI Sound Pro da TV para tornar todo o conteúdo mais claro e realista. A compatibilidade cruzada permite que os proprietários de TVs LG usem um controle remoto para controlar a TV e o Sound Bar. E com a AI Room Calibration (Calibração de Sala por IA) aprimorada, o modelo S95QR pode adaptar sua saída de som a qualquer espaço, analisando as dimensões da sala para fornecer áudio de baixa frequência mais preciso e calibrado para máxima precisão.





E novamente para 2022, a linha LG Sound Bar foi projetada com o meio ambiente em mente, com menor pegada de carbono ao longo de todo o ciclo de vida do produto. Além de serem enviados em embalagens 100% de papel e usando resina plástica reciclada em seu gabinete externo, os novos modelos de Sound Bar utilizam um novo material de fibra composta que é mais leve para reduzir as emissões de carbono durante o transporte e a remessa. E devido ao seu consumo de energia relativamente modesto, os produtos LG Sound Bar também economizam energia durante o uso.



¹ Passagem HDR 4K 120Hz para jogos não suportada.

² LG WOWCAST vendidos separadamente.



