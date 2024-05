Novo Sound Bar SH7Q da LG chega para transformar a casa em um verdadeiro cinema

São Paulo, 03 de abril de 2023 — A LG Electronics apresenta o novo Sound Bar LG XBOOM Sound Bar SH7Q, que traz uma melhor experiência de som para o usuário junto a sua LG TV, desfrutando de um som cinematográfico. A qualidade de som Meridian é realçada com 5.1 canais e impressionantes 800W RMS de potência.

Pensada para o público brasileiro, o novo Sound Bar LG possui drivers de 3’’ polegadas, oferecendo agudos mais claros e graves muito mais intensos. Dessa forma, o LG XBOOM Sound Bar SH7Q apresenta vozes nítidas e graves imersivos, resultando na máxima qualidade sonora em filmes e músicas.

“Realizamos pesquisas com o público brasileiro para entender quais aspectos os consumidores procuram em um Sound Bar. Com base nas preferências e gostos do consumidor desenvolvemos o LG XBOOM Sound Bar SH7Q, que chega com o estilo de som preferido localmente, com destaque para os agudos claros e graves, no qual o cliente possa assistir seus filmes e escutar músicas com a máxima qualidade sonora, em um produto feito especialmente para ele”, comenta Juliana Paiva, especialista de produtos de áudio da LG do Brasil.





Para oferecer uma experiência de cinema em casa, o LG XBOOM Sound Bar SH7Q conta com a tecnologia DTS Virtual X, capaz de virtualizar o som surround do cinema, emitindo um som multidimensional que se move por todo espaço da sala. Juntamente com a tecnologia Dolby Vision e Dolby Atmos, voltadas para a imersão em filmes e séries, a experiência de cinema em casa é levada para outro nível.

Além disso, através do recurso AI Sound Pro, o lançamento ajusta automaticamente a equalização vocal do conteúdo reproduzido, para tornar o áudio mais agradável e nítido, com a frequência sonora ideal.

O subwoofer que acompanha a barra de som possui a tecnologia Sound Sync Wireless, proporciona um visual limpo e organizado, livre de fios. Fora isso, o subwoofer adiciona 200W RMS de potência, apresentando um som com graves intensos e imersivos.





Outro destaque do LG XBOOM Sound Bar SH7Q, é o “Sound Mode Share”, oferecendo um som nítido e claro, quando conectado em uma LG TV. Por meio do processador Alpha 9 disponível em televisores LG selecionados, a otimização sonora feita pela TV eleva a qualidade do áudio, tanto para assistir às notícias ou para jogar videogame.

O lançamento apresenta uma variedade de conexões, sendo um aparelho versátil de áudio. Dentre as conexões disponíveis, estão: HDMI 2.1, Óptico In, Bluetooh 4.2 e USB. Por isso, o LG XBOOM Sound Bar SH7Q pode ser utilizado tanto com a máxima qualidade de som com cabo HDMI e a potência do cabo Óptico, quanto sem fio, com qualquer dispositivo com a tecnologia Bluetooh.





Dentre outras facilidades do lançamento, está na conexão com televisores da LG. O Sound Bar Mode Control possibilita configurar o equipamento para que seja controlado pelo controle remoto da TV nos modelos LG UHD, LG NanoCell, LG QNED e LG OLED1.

Eco Friendly

Pensado no meio ambiente, o LG XBOOM Sound Bar SH7Q é um produto Eco Friendly, feito com materiais reciclados, como a resina plástica. Além disso, o isopor da caixa também foi substituído por papelão reciclado de alta densidade. Estes aspectos, fazem do lançamento não só um equipamento de altíssima qualidade sonora, mas também um produto amigo do planeta.

Acesse o site oficial da LG para mais detalhes sobre o produto: https://www.lg.com/br/audio-e-video/lg-sh7q

Preço sugerido: R$ 3.499.

1Disponível para televisores a partir de 2020

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma inovadora global em tecnologia e produtos eletrônicos de consumo com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional de mais de 75 mil pessoas. As quatro empresas da LG – Home Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Vehicle component Solutions e Business Solutions – combinadas geraram vendas globais de mais de US$ 56 bilhões em 2020. A LG é uma fabricante líder de produtos de consumo e comerciais que vão desde TVs, eletrodomésticos, soluções de ar, monitores, robôs de serviço, componentes automotivos e suas marcas premium LG SIGNATURE e inteligente LG ThinQ são nomes familiares em todo o mundo. Visite o site para obter as últimas notícias.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Operando no Brasil desde 1996, a LG Electronics comercializa no País um extenso lineup de produtos, com mais de 350 itens, entre TVs, Áudio e vídeo, equipamentos de informática, Condicionadores de Ar, Linha Branca e Soluções Corporativas. A companhia, que fabrica nas plantas de Manaus a maioria dos produtos vendidos no Brasil, já é considerada a segunda maior operação da LG, atrás apenas dos Estados Unidos. Com cerca de 6 mil funcionários, a subsidiária brasileira conta com um centro de Pesquisa e Desenvolvimento, assistência técnica e call center próprios, além de uma loja própria em Recife.

