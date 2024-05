O Inverno chegou: melhore a qualidade do seu ar com a LG

São Paulo 21 de junho de 2022– O inverno chegou no Brasil e esse período é tradicionalmente acompanhado pelo aumento de doenças respiratórias na população como alergias, gripes, rinites, sinusites e resfriados que marcam sua presença nas épocas mais frias do ano. Um dos principais motivos é baixa circulação de ar em ambientes fechados, o que permite proliferação de vírus, ácaros e bactérias com maior facilidade. Mas hoje, já existem meios para melhorar a qualidade do ar em meio a tanto caos. Aliando algumas precauções com a tecnologia, fica muito mais fácil passar pelo inverno com saúde.

Alguns cuidados nessa época do ano podem auxiliar no cuidado com a saúde para evitar causadores das alergias, como deixar ambientes bem arejados, umidificar o ar, e, se possível, manter a temperatura ambiente em torno dos 23º. O cuidado com as roupas e o mofo também são fundamentais. E, para melhorar ainda mais a qualidade do ar e proteger a saúde, a LG tem produtos exatos para cada situação, eliminando até 99.9% dos vírus, bactérias e odores dos ambientes:

Dual Inverter Voice UV Nano

Poucas marcas podem apresentar um aparelho de ar-condicionado como um apoio para o cuidado e a qualidade respiratória, mas hoje o ar-condicionado interno é um produto muito presente no dia a dia e um dos fatores mais importantes quando se considera o bem-estar nesses ambientes. Pensado exatamente para isso, o Dual Inverter Voice UV Nano é equipado com micro lâmpadas ultravioletas UV Nano, uma tecnologia exclusiva LG, fazendo com que o interior do aparelho fique sempre limpo, reduzindo mofo, odores, vírus e bactérias, em até 99,9%, devolvendo para o ambiente um ar puro como na natureza. Para os dias frios, pode contar com sua funcionalidade de aquecimento, mantendo um ambiente confortável em sua casa.

O ar-condicionado UVnano também tira a preocupação com manutenção dessas lâmpadas, que trabalham em alta performance, garantindo máxima eficiência de purificação, muito diferente dos aparelhos com filtros de ar convencionais. Por isso o UV Nano é realmente a evolução da purificação do ar.

LG PuriCare 360º

Você sabia que o ar em ambientes fechados pode ser até 5x mais poluído do que em áreas externas? Pensando nisso, a LG desenvolveu o purificador de ar LG PuriCare 360º, que é capaz de eliminar até 99,9% dos vírus, bactérias, alérgenos, pelos de pet, odores indesejáveis, fumaças e micropartículas. Com grande alcance e rapidez, ele purifica, por todos os lados em 360º, ambientes de até 100m² em aproximadamente 25 minutos, garantindo um ar mais puro no aconchego do seu lar ou escritório.

O purificador de ar identifica, ainda, a qualidade do ar em tempo real e pode ser controlado à distância, via aplicativo, sendo assim um grande aliado no cuidado para seu sistema respiratório no ambiente. O produto garante ar puro sempre, além de ser uma peça de arte devido a seu design ganhador de prêmios internacionais.

Para saber mais sobre esses produtos e onde encontrá-los acesse o site www.lg.com/br ou clique aqui para ver o Dual Inverter Voice UV Nano e aqui para LG PuriCare 360º.



