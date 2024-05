Participação da LG na CES 2022 destacou a liderança em sustentabilidade

LAS VEGAS, 31 de janeiro de 2022 – A sustentabilidade ambiental foi o grande diferencial do estande da LG Electronics na CES 2022. Com 2.044 m², o espaço foi construído inteiramente com materiais reaproveitados, reciclados e recicláveis e, para garantir o perfil carbono zero, a LG contou com apoio da Carbonfund.org Foundation, líder no setor, para neutralizar 100 toneladas métricas de emissões por meio de créditos de carbono, referentes a transporte, fabricação e uso de eletricidade no local da exposição. É possível conferir todas as novidades da LG na CES 2022 no vídeo: www.youtube.com/watch?v=eLTvhVhdJw8.









O conceito exclusivo do estande, que conectou perfeitamente os visitantes do espaço físico à experiência digital da LG, aproveitando a realidade virtual e aumentada, apresentou uma série de quiosques onde foi possível ver como a LG busca aprimorar todos os aspectos da vida diária por meio da inovação tecnológica e de design. Consistente com o tema da LG para a CES 2022, A Melhor Vida que Você Merece, a exposição sustentável foi construída inteiramente com chapas de tiras de madeira orientadas recicladas, feitas pela compressão de restos de madeira e eliminando o uso de cola, tinta e verniz. O design da exposição foi simplificado para facilitar a reciclagem após a feira.





Na CES 2022, a LG lançou dezenas de eletrodomésticos, produtos de entretenimento doméstico e dispositivos de TI com certificação Energy Star®, com foco especial no seu compromisso de sustentabilidade, incluindo produtos ecologicamente corretos e designs de embalagens, processos de produção mais verdes e redução de substâncias perigosas. Durante a World Premiere virtual, a LG discutiu como seus produtos estão se tornando mais ecológicos ao longo de todo o seu ciclo de vida – desde o desenvolvimento, produção e entrega até a instalação, uso e descarte. Entre outras coisas, a LG se comprometeu a usar mais de 500 mil toneladas de plástico reciclado em seu processo de fabricação e aumentar a recuperação de lixo eletrônico para mais de 7 milhões de toneladas até 2030.





Na CES, a LG também anunciou seu Prêmio LIFE’S GOOD, que vai reconhecer com US$ 1 milhão as iniciativas que buscam minimizar o impacto ambiental, buscando desperdício zero e sistemas de circuito fechado, enquanto reduz as emissões de gases de efeito estufa e aborda as mudanças climáticas. Conheça as novidades da LG na CES 2022 no canal global do YouTube e visitando a exposição virtual no link www.LG.com/CES2022.



