PRIMEIRO NOTEBOOK ULTRAGEAR GAMING DA LG ENTREGA MÁXIMA POTÊNCIA E CONVENIÊNCIA

SEUL, 20 de dezembro de 2021 — A LG Electronics revelou hoje seu primeiro notebook gaming (modelo 17G90Q), ampliando sua família de notebooks premium, a UltraGear, e trazendo novidades empolgantes para gamers do mundo todo. Com sua performance poderosa e design verdadeiramente elegante, este notebook venceu o CES 2022 Innovation Award e oferece experiências sublimes aos jogadores, com a liberdade de desfrutá-las em qualquer lugar, a qualquer momento.





Este equipamento da LG permite que os gamers joguem em qualquer lugar e é equipado com um processador Intel® Tiger Lake H de 11ª geração, placa gráfica GeForceTM RTX 3080 Max-Q da NVIDIA, memória dual-channel e dual SSD ultrarrápido. Além do painel IPS de 17 polegadas com tempo de resposta de 1 milissegundo* e taxa de atualização de 300Hz, o notebook gaming UltraGear da LG garante uma jogabilidade imersiva e fluida mesmo para os jogos de PC com os gráficos mais pesados e avançados, graças ao seu hardware moderno e top de linha. Além disso, o sistema de refrigeração com câmara de vapor permite que o notebook continue operando sem esquentar, mesmo quando exigido ao máximo.





Com o mesmo DNA que os levíssimos notebooks gram, o 17G90Q tem um design moderno e altamente portátil. O novo notebook é fino e conta com uma tela grande e uma impressionante bateria de 93Wh; ainda assim, tem menos de 21.4 milímetros de espessura e pesa menos de 2,7 quilos. O notebook gaming UltraGear da LG tem caixa de alumínio que oferece estilo e durabilidade, enquanto o emblema UltraGear na parte externa comunica claramente a força e a qualidade que fizeram sua fama como marca de computadores gaming premium.





O 17G90Q otimiza ainda mais a experiência de jogo por meio do software de jogo da LG, o LG UltraGear Studio, que permite que os usuários customizem opções relacionadas a jogos e monitorem uma série de dados de performance, entre os quais, o relógio da CPU, o TDP e o relógio da GPU e a taxa de compartilhamento de memória – tudo isso, em tempo real. E, para deixarem sua configuração totalmente exclusiva, os usuários podem escolher e aplicar uma cor diferente para cada tela do atraente teclado RGB do notebook.





Além de muita personalização e velocidade e imagem superiores, o notebook gaming UltraGear da LG oferece som realista e tridimensional com seu sistema de alto-falantes 2 Way integrados. Compatíveis com o formato DTS:X Ultra, os alto-falantes transmitem precisamente a direcionalidade e a localização dos sons no ambiente de jogo, ajudando quem está jogando a encontrar seus companheiros e a monitorar onde estão os inimigos com mais facilidade. E mais, o 17G90Q vem com o Intel® Killer™ Wireless, que ajuda a garantir uma conexão rápida e estável para experiências de jogo sem lag e zero de frustração.





“O notebook gaming UltraGear da LG tem tudo o que os mais modernos jogos de alta especificação exigem, oferecendo a jogabilidade fluida e ágil que todos os gamers querem”, diz Seo Young-jae, vice-presidente sênior e head da divisão de TI da LG Electronics Business Solutions Company. “Nosso primeiro notebook gaming, o 17G90Q se diferencia dos produtos concorrentes com seu hardware premium, uma tela generosa e de alta qualidade, e um design elegante e leve que maximiza sua conveniência e portabilidade.”





O primeiro notebook gaming da LG estará disponível nos Estados Unidos e Coreia do Sul no início de 2022 e será lançado em outros mercados posteriormente. Para saber mais sobre a família UltraGear da LG visite www.LG.com/CES2022 no dia 4 de janeiro, a partir das 13h (horário de Brasília).



_____________





CONTATO – LG:

Angela Sakuma – angela.sakuma@lge.com

CONTATO– ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO – LG-ONE

Elaine Cruz (11) 96437-5600 – elaine.cruz@lg-one.com

Kamila Veltroni – kamila.veltroni@lg-one.com

Rafael Marcon – rafael.marcon@lg-one.com



_____________





SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics, Inc. é uma empresa inovadora e líder global nas tecnologias de eletrônicos para consumo e eletrodomésticos, empregando mais de 82 mil pessoas em 119 operações em todo o mundo. Com lucro líquido de US$ 53.10 bilhões, a LG é composta por três divisões de negócios – Home Entertainment, Home Appliance & Air Solution e VehicleComponents – é também uma das líderes mundiais na fabricação de TVs de tela plana, dispositivos móveis, ar-condicionado, lavadoras e geladeiras. A LG Electronics é a parceira do ano da ENERGY STAR 2014. Para mais novidades e informações sobre a empresa, visitewww.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Operando no Brasil desde 1996, a LG Electronics comercializa no País um extenso lineup de produtos, com mais de 350 itens, entre TVs, Áudio e vídeo, equipamentos de informática, Condicionadores de Ar, Linha Branca e Soluções Corporativas. A companhia, que fabrica nas plantas de Manaus a maioria dos produtos vendidos no Brasil, já é considerada a segunda maior operação da LG, atrás apenas dos Estados Unidos. Com cerca de 6 mil funcionários, a subsidiária brasileira conta com um centro de Pesquisa e Desenvolvimento, assistência técnica e call center próprios, além de uma loja própria em Recife.

ACOMPANHE TODAS AS INFORMAÇÕES NOS CANAIS LG

Site: http://www.lg.com/br

Twitter: http://twitter.com/lgdobrasil

YouTube: http://www.youtube.com/lgdobrasil

Facebook: http://www.facebook.com/lgdobrasil

# # #

LG ELECTRONICS - SAC

4004 5400 (Capitais e regiões metropolitanas)

0800 707 5454 (Demais localidades)