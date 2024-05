Redescubra o Brasil com a LG NanoCell TV

São Paulo, 02 de maio de 2022 — Cores puras, alta definição e menos borda e mais tela destacam a linha LG NanoCell TV. Com mais de 1 bilhão de cores puras em telas de alta resolução, os televisores ajudam o usuário a redescobrir as belezas do Brasil da melhor forma. A LG NanoCell TV possui a tecnologia NanoCell, qualificada pela presença de nanopartículas uniformes, de 1 nanômetro, responsáveis pela filtragem mais refinada das cores e quando aplicadas diretamente ao painel ajudam a filtrar as ondas de luz excedentes, trazendo para as imagens cores puras em todas as suas nuances.

Para reprodução de imagens mais realistas, vibrantes e precisas, a linha LG NanoCell TV conta com tecnologia que aumenta a gama de cores para mais de 1 bilhão, diferentemente dos demais televisores LCD/LED disponíveis no mercado. Com resolução de 4K e de 8K, a LG NanoCell TV possibilita definição para ver os mínimos detalhes e texturas para redescobrir o que o Brasil tem de melhor. O design refinado da linha permite televisões mais finas, com menos bordas e mais telas que podem chegar até 86 polegadas para uma imersão ainda maior, ampliando os horizontes. Além de imagens deslumbrantes e design inovador, a performance superior agrega um realismo inimaginável a filmes, esportes e videogames.

O sistema Web OS 6.0 está disponível na linha 2021 e suporta comandos de voz para o Google Assistente e para a Amazon Alexa, fazendo com que a gestão de TV e a pesquisa de serviços de streaming, internet e canais sejam mais fáceis do que nunca. Além disso, uma nova interface inicial fornece um acesso mais rápido aos apps mais utilizados e agiliza a descoberta de conteúdo com recomendações baseadas nas preferências do usuário e no histórico de visualização. O Dolby Vision™ e o Dolby Atmos® são mundialmente reconhecidos por qualidade sonora e HDR. Para os fãs de videogames, o Gamer Optmizer possibilita que as configurações dos jogos fiquem em apenas um lugar, ajustando automaticamente a imagem para otimizar os gráficos.

Tudo comandado pelo controle Smart Magic, considerado “o mouse da TV”, que está presente em toda a linha de televisões premium da LG. Com este controle, a navegação no aparelho se torna muito mais rápida e intuitiva, pois funciona como um cursor. A LG ainda oferece o aplicativo LG ThinQ que transforma o smartphone em um controle remoto do televisor. Dessa forma, é possível navegar pela LG TV e realizar comandos de voz pelo próprio celular.





SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma inovadora global em tecnologia e produtos eletrônicos de consumo com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional de mais de 75 mil pessoas. As quatro empresas da LG – Home Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Vehicle component Solutions e Business Solutions – combinadas geraram vendas globais de mais de US$ 56 bilhões em 2020. A LG é uma fabricante líder de produtos de consumo e comerciais que vão desde TVs, eletrodomésticos, soluções de ar, monitores, robôs de serviço, componentes automotivos e suas marcas premium LG SIGNATURE e inteligente LG ThinQ são nomes familiares em todo o mundo. Visite o site para obter as últimas notícias.

Operando no Brasil desde 1996, a LG Electronics comercializa no País um extenso lineup de produtos, com mais de 350 itens, entre TVs, Áudio e vídeo, equipamentos de informática, Condicionadores de Ar, Linha Branca e Soluções Corporativas. A companhia, que fabrica nas plantas de Manaus a maioria dos produtos vendidos no Brasil, já é considerada a segunda maior operação da LG, atrás apenas dos Estados Unidos. Com cerca de 6 mil funcionários, a subsidiária brasileira conta com um centro de Pesquisa e Desenvolvimento, assistência técnica e call center próprios, além de uma loja própria em Recife.

