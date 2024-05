Tenha o melhor do cinema na sala de casa com o novo LG XBOOM Home Theater LHD687-FC

São Paulo, 13 de junho de 2022 — Transforme a sala de casa em um verdadeiro cinema de alta performance com o novo LG XBOOM Home Theater LHD687-FC, que oferece som potente de 1250 Watts RMS divididos em 4.2 canais. O lançamento da LG conta ainda com duplos Sub Woofers integrados que são capazes de reproduzir com grandeza de detalhes cada explosão, impacto ou qualquer outro conteúdo que necessite de um grave poderoso, inclusive nas músicas prediletas. Os filmes e as séries dos serviços de streaming se transformarão em um verdadeiro espetáculo proporcionando entretenimento completo para toda a família.

As equalizações personalizadas¹ do LG XBOOM Home Theater LHD687-FC, permitem ajuste perfeito para qualquer tipo de conteúdo. As músicas são aproveitadas ao máximo com o preenchimento dos graves intensos proporcionados pelo Bass Blast. Ao ativar o modo futebol, terá a sensação de estar dentro do estádio assistindo a uma partida do time do coração. O modo Power Front potencializa o som da TV e a função USER EQ personaliza o Home Theater. O lançamento possui LG TV Sound Sync que permite fácil e rápida conexão com televisores LG via Bluetooth².

Com a conexão Bluetooth também é possível reproduzir diretamente do smartphone e tablet³ as playlists favoritas ou streamings de música prediletos diretamente no LG XBOOM Home Theater LHD687-FC. Os admiradores das mídias físicas ainda podem ouvir as coleções no reprodutor de CD e DVD. Para garantir o entretenimento completo, o produto conta com rádio FM e com o Modo Karaokê⁴ com volume do microfone5 e com controle de Eco, além do modo fanfarra e pontuação6. É diversão garantida para a família e os amigos.

O LG XBOOM Home Theater LHD687-FC tem design moderno e elegante com acabamento black piano que combina com qualquer ambiente. O lançamento foi pensado para manter a sala clean e organizada para quem quer muito som sem perder espaço. São duas caixas físicas e um main set central para o som preencher todo o ambiente sem ocupar espaço. É a potência do Mini System LG, agregado ao DNA de um Sound Bar, na construção de um Home Theater de sistema frontal. E a instalação é simples e rápida, no sistema faça você mesmo. Com poucos fios e conexão facilitada, é possível deixar tudo pronto para o divertimento de todos em questão de minutos.

Preço sugerido: R$ 2.799,00

1 – Função disponível por meio do controle remoto na função Sound Effects.

2 – Conexão Bluetooth para todos os modelos LG UHD, QNED, NanoCell e OLED 2021, para modelos de anos anteriores é necessário consultar o manual de instruções.

3 – Disponível para aparelhos compatíveis com a tecnologia Bluetooth 4.0.

4 – O modo Karaokê remove a voz de músicas do CD.

5 – Uso exclusivo com microfone conectado. Microfones vendidos separadamente. Compatível com conexão P10.

6 – Pontuação disponível somente em mídias DVD Karaokê.





SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma inovadora global em tecnologia e produtos eletrônicos de consumo com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional de mais de 75 mil pessoas. As quatro empresas da LG – Home Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Vehicle component Solutions e Business Solutions – combinadas geraram vendas globais de mais de US$ 56 bilhões em 2020. A LG é uma fabricante líder de produtos de consumo e comerciais que vão desde TVs, eletrodomésticos, soluções de ar, monitores, robôs de serviço, componentes automotivos e suas marcas premium LG SIGNATURE e inteligente LG ThinQ são nomes familiares em todo o mundo. Visite o site para obter as últimas notícias.

Operando no Brasil desde 1996, a LG Electronics comercializa no País um extenso lineup de produtos, com mais de 350 itens, entre TVs, Áudio e vídeo, equipamentos de informática, Condicionadores de Ar, Linha Branca e Soluções Corporativas. A companhia, que fabrica nas plantas de Manaus a maioria dos produtos vendidos no Brasil, já é considerada a segunda maior operação da LG, atrás apenas dos Estados Unidos. Com cerca de 6 mil funcionários, a subsidiária brasileira conta com um centro de Pesquisa e Desenvolvimento, assistência técnica e call center próprios, além de uma loja própria em Recife.

