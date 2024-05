TVS DA LG PASSAM A CONTAR COM APLICATIVOS APPLE TV E APPLE TV+

São Paulo, 5 de fevereiro de 2020 — A LG Electronics (LG), que lançou suas smart TVs 2020 com o app Apple TV em janeiro na CES, lança agora o app Apple TV para smart TVs LG 2019 compatíveis em mais de 80 países. Acessado com facilidade a partir do LG Home Launcher, o app Apple TV permite que os proprietários de TVs LG assinem e assistam ao Apple TV+, novo serviço de vídeo por assinatura da Apple que disponibiliza produções originais da Apple como “The Morning Show”, “See”, “Servant” e “Little America”.

Com o app Apple TV, os proprietários de TVs LG também podem assinar canais da Apple TV – as assinaturas diretas dos serviços de vídeo premium estão disponíveis online e offline, sem propagandas e on demand –, acessar sua biblioteca de vídeos no iTunes e comprar ou alugar mais de 100.000 filmes e séries. Basta um rápido clique no controle remoto LG Smart Magic para começar.

As TVs da LG oferecem uma experiência cinematográfica aos usuários, com a melhor imagem e som do mercado para combinar com o crescente número de programas de grandes provedores de conteúdo globais. Com uma grande variedade de títulos disponíveis em Dolby Vision, o app Apple TV combina perfeitamente com as TVs da LG. A LG foi uma das primeiras a adotar a tecnologia Dolby e suas mais recentes TVs continuam dando suporte à tecnologia Dolby Vision, oferecendo uma experiência mais imersiva ao assistir TV, com cores verdadeiramente vívidas, maior profundidade e um som incrivelmente realista.

As TVs LG 4K de 2019 também dão suporte ao Apple AirPlay 2, que permite que os usuários compartilhem ou espelhem conteúdos de um iPhone, iPad ou Mac direto em uma TV LG. Eles podem ainda tocar música na TV e sincronizá-la com outros alto-falantes compatíveis com o AirPlay 2 em qualquer lugar da casa. Os televisores também contam com suporte para o Apple HomeKit, possibilitando que os usuários controlem a TV de forma fácil e segura com o app Home, em um iPhone ou iPad, ou por voz, usando a Siri, podendo ligar e desligar a TV, mudar o volume, trocar os inputs e mais.

Os proprietários de TVs LG já podem curtir o Apple TV, AirPlay 2 e HomeKit em todas as TVs OLED e nas TVs NanoCell (séries SM90 e SM86) 2019 da LG. O app Apple TV será lançado em TVs UHD 2019 ainda este mês. Os apps Apple TV e Apple TV+ serão disponibilizados nas TVs 2020 já no lançamento e nas TVs LG 2018 ainda este ano por meio de um upgrade de plataforma.

“A LG continua oferecendo a melhor experiência de entretenimento em casa por meio de inovações tecnológicas que ajudam a entregar uma experiência de assistir TV de alta qualidade e conveniente ao usuário”, diz Park Hyoung-sei, presidente da LG Home Entertainment Company. “Oferecendo os apps Apple TV e Apple TV+ a diversos modelos de TVs, demonstramos novamente nossa determinação em atender as necessidades dos consumidores e agregar valor aos nossos produtos.”

