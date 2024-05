TVS OLED DA LG TRANSFORMAM OS SONHOS DOS CRIADORES EM REALIDADE, DANDO VIDA ÀS SUAS IDEIAS NO CINEMA, ESPORTE E GAMES

São Paulo, 16 de janeiro de 2020 – A LG Electronics (LG), líder mundial em TVs OLED, volta a estabelecer novos padrões em 2020 com 14 novos modelos OLED, liderado por três novas TVs 4K Ultra HD da série GX Gallery – inspirada em obras de arte –, modelos Real 8K de 88 e 77 polegadas e um modelo OLED de 48 polegadas – um tamanho de tela inédito. Apresentadas na CES® 2020 pela LG, as novas TVs OLED e as novas TVs 8K e 4K NanoCell LCD foram criadas para oferecer imagens deslumbrantes, além de design inovador, performance superior e funcionalidades habilitadas por inteligência artificial que agregam um realismo inimaginável a filmes, esportes e videogames.

No centro das mais recentes TVs 8K e 4K OLED e 8K NanoCell da LG estão uma série de tecnologias avançadas, com destaque para o novo Processador α (Alpha) 9 Gen 3 AI. Esse processador avançado utiliza sua capacidade superior de processamento, além de algoritmos de deep learning (aprendizagem profunda) e inteligência artificial, para melhorar a já famosa qualidade de imagem da LG e habilitar uma série de funcionalidades especiais para vários tipos de conteúdo, como filmes, games e esportes, levando a experiência do usuário a novos patamares.

As TVs 2020 premium da LG têm designs exclusivos e elegantes que combinam facilmente com qualquer estilo de decoração. Ultrafinas, as TVs da novíssima Gallery Series redefinem o conceito de design – o modelo de 65 polegadas, por exemplo, tem apenas 20 milímetros de espessura. As TVs vêm com um suporte de parede projetado especialmente para que os modelos de 55, 65 e 77 polegadas sejam instalados bem rentes à parede, criando um visual impactante e transformando a OLED em uma obra de arte.

Os modelos 2020 OLED ZX Real 8K da LG entregam quatro vezes mais detalhes do que as TVs 4K e 16 vezes mais do que as TVs Full HD, excedendo os requisitos rígidos estabelecidos pela Consumer Technology Association (CTA) como parâmetros oficiais da indústria para TVs 8K Ultra HD. Os modelos OLED de 88 e 77 polegadas também superam os critérios de medição recomendados pelo International Committee for Display Metrology e estão entre os primeiros a conquistar o novo logo da CTA para TVs 8K Ultra HD.

Para 2020, a LG está oferecendo novas versões de duas séries de TVs 4K UHD (modelos CX e BX) com telas de 77, 65 e 55 polegadas. Além disso, está trazendo a qualidade de imagem inigualável da TV OLED para um modelo inédito de 48 polegadas. A TV 4K UHD de 48 polegadas (modelo OLED48CX) reproduz imagens ainda mais nítidas com seus mais de oito milhões de pixels, uma densidade comparável à de uma TV 8K de 96 polegadas.

A linha 2020 de TVs NanoCell da LG tem como destaque seis modelos de TVs Real 8K (75 e 65 polegadas nas séries Nano99, Nano97 e Nano95) – todos superam os requisitos rígidos da CTA e exibem o logo oficial da indústria para produtos 8K UHD.

A MELHOR EXPERIÊNCIA EM CINEMA

Combinando a emissão de luz própria e pretos absolutos da tecnologia OLED com o suporte aos formatos Dolby Vision IQ e o novo Filmmaker Mode™ da UHD Alliance, as TVs OLED 2020 da LG trazem o cinema para a sala de TV com novos níveis de realismo. Juntos, as imagens extremamente vívidas geradas pelo sistema de HDR Dolby Vision®, o som imersivo Dolby Atmos® e o inédito Dolby Vision IQ, permitem que as TVs OLED 2020 da LG ofereçam uma experiência de áudio e vídeo absolutamente espetacular. Graças aos novos recursos inteligentes da tecnologia Dolby Vision IQ, as TVs exibem imagens com a qualidade ideal, exatamente como seus criadores planejaram, não importa a luz ambiente ou o gênero do conteúdo.

O novo Filmmaker Mode, apoiado pelos grandes diretores de Hollywood, entregam exatamente as imagens concebidas por esses profissionais. Ao desabilitarem certos efeitos pós-processamento (como suavização de movimentos, redução de ruídos e aumento de nitidez) e, ao mesmo tempo, preservarem as taxas de aspecto, cores e taxas de quadros corretos, as TVs OLED da LG com Filmmaker Mode replicam fielmente a visão original do diretor. As TVs OLED da LG também foram reconhecidas pela Hollywood Professional Association com um Excellence in Engineering Award, por serem as primeiras e únicas TVs equipadas com software de calibração integrado ao hardware, solidificando ainda mais as TVs OLED da LG em Hollywood como a principal referência em displays no mercado de consumo para uso na produção de conteúdo.

A MELHOR EXPERIÊNCIA EM GAMES

Com maior qualidade de imagem e novos recursos de game, as TVs 2020 da LG são perfeitas para quem leva games a sério, oferecendo as experiências de jogo mais fluidas e imersivas em uma tela grande, em qualquer lugar. Primeira fabricante de TVs a oferecer compatibilidade com NVIDIA G-SYNC®, em 2020, a LG está expandindo o uso dessa capacidade para 12 TVs OLED, a fim de que os gamers usufruam de uma experiência impecável de jogo em PC, sem “engasgos” nas imagens e livre de artefatos visuais inconvenientes.

Com uma inigualável taxa de atualização variável e tempo de resposta ultrarrápido, a TV OLED da LG é considerada hoje a TV de games mais avançada do mercado. As TVs OLED da LG ajudam a reduzir a fadiga ocular em sessões intensas de jogos. A certificação Eye Comfort Display, concedida pelo renomado laboratório internacional de testes TÜV Rheinland, atesta que as TVs OLED da LG possibilitam o ajuste de conteúdos de luz azul, são flicker-free e oferecem imagens excepcionais de qualquer ângulo. As telas OLED da LG atendem todos os critérios de teste do TÜV, incluindo ampla gama de cores e HDR.

A MELHOR EXPERIÊNCIA EM ESPORTES

Além de serem ideais para os fãs de filmes e games, as TVs OLED da LG são perfeitas para os fãs de esportes e oferecem a melhor experiência, graças à rápida taxa de atualização de 120Hz nativa – viabilizado pelo novo Processador α9 Gen 3 AI – e recursos voltados ao esporte.

A função Sports Alert ajuda o usuário a acompanhar seus times favoritos e cronogramas de jogo, avisando-o assim que seu time avança no placar. O usuário pode selecionar seus times favoritos em vários esportes – futebol, futebol americano, beisebol, etc. – e receber atualizações automáticas no início da partida, sempre que seu time avançar no placar e ao final do jogo.

