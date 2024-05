Uma dupla lendária: John Legend colabora com LG SIGNATURE

São Paulo, 22 de dezembro de 2021 – John Legend acaba de lançar uma música inédita intitulada “You Deserve It All” (Você merece tudo) para alegrar as festas de final de ano. Na música, Legend fala sobre o presente perfeito que preparou para uma pessoa querida, que merece tudo o que o existe de bom, e a alegria de estar com ela.











Fazendo jus ao seu nome, Legend é, literalmente, uma lenda do entretenimento e, recentemente, colaborou com outro grande destaque em seu campo, a LG SIGNATURE. Como novo embaixador dos produtos LG SIGNATURE, Legend terá um papel de peso na campanha de festas de final de ano da marca.





John Legend - You Deserve It All (Vídeo oficial)





Legend é um dos coautores da mn búsica “You Deserve It All”, que celebra sua nova colaboração com a marca LG SIGNATURE. A música foi inspirada em seu desejo de homenagear a todos os que conseguiram sobreviver a um ano bastante difícil. Nela, Legend canta a alegria e a felicidade de compartilhar os melhores presentes com amigos e familiares queridos. A letra fala sobre ‘as melhores coisas” e ‘algo especial’ e tem tudo a ver com a natureza ultrapremium dos produtos LG SIGNATURE. A faixa é fruto da colaboração com alguns dos melhores músicos do mundo, entre os quais Raphael Saadiq e a compositora Meghan Trainor, ambos ganhadores do Grammy.

“You Deserve It All” foi lançada em todas as plataformas globais de streaming, incluindo YouTube, Spotify, Apple Music, Amazon Music e Pandora. Há ainda um clipe, nele, a audiência verá John Legend e seus produtos LG SIGNATURE favoritos, como uma televisão LG OLED TV ou a geladeira LG Instaview Door-in-Door, em uma casa espaçosa, moderna e festiva. Os espectadores observarão a filosofia de “You Deserve It All” de Legend se transformando em realidade enquanto uma família se reúne para celebrar as festas. A direção criativa ficou a cargo do FAW (Friends at Work) e Drew Kirsch, diretor de vídeos para Taylor Swift e Shakira, dirigiu o clipe, que foi lançado no Vevo e nos canais de John Legend e da LG SIGNATURE no YouTube. Este ano, durante o período das festas, a LG SIGNATURE incluirá um link para o Holiday Card Custom Service, um serviço de personalização de cartões, nos e-mails enviados aos clientes. Os usuários poderão criar e-cards usando um dos quatro modelos diferentes para enviar boas novas e desejar um feliz natal e ano novo a seus amigos e familiares.













A parceria Legend-LG SIGNATURE continuará após as festas: durante o evento do LVE (Legend Vineyard Exclusive), programado para o segundo trimestre do ano que vem na região vinícola de Napa Valley, Legend planeja falar sobre as tecnologias inovadoras por trás da adega de vinhos LG SIGNATURE. LVE é um rótulo de vinhos lançado por Legend, famoso por seu apreço pelos bons vinhos, em parceria com o mundialmente renomado vinicultor Jean-Charles Boisset.

Legend expandiu o alcance do LVE lançando novos vinhos de altíssimo padrão que combinam perfeitamente com a adega de vinhos LG SIGNATURE, começando com varietais típicos de Napa Valley, como Cabernet Sauvignon e Chardonnay. Recentemente, o LVE lançou o 'La Vie,’ um rosé francês em lata. Legend planeja lançar uma edição limitada este ano para comemorar a parceria com LG SIGNATURE.

Todas as colaborações de Legend' com LG SIGNATURE — desde a música comemorativa “You Deserve It All' até a edição limitada do vinho do LVE — são dedicados aos momentos intimistas que compartilhamos com nossos amigos e familiares mais queridos. Da mesma forma que combinar o prato e o vinho certos pode ajudar a realçar o sabor de ambos, a colaboração de Legend com LG SIGNATURE tornará os momentos desfrutados na companhia de pessoas queridas ainda mais gratificante. Acreditamos que essa satisfação traduz o verdadeiro sentido do termo “os luxos da vida” e combina com a filosofia de LG SIGNATURE de buscar a ‘Arte da Essência’, onde tecnologia de ponta e arte se unem para criar produtos premium que representam a verdadeira essência de cada eletrodoméstico.

A nova canção de Legend, “You Deserve It All”, está perfeitamente alinhada com o compromisso da LG SIGNATURE com a excelência em tecnologia de última geração e design de classe mundial com uma extraordinária atenção a detalhes. As festas de final de ano são o momento de reunir a família e os amigos no conforto de nosso próprio lar e, com os produtos LG SIGNATURE, essa experiência ficará ainda mais agradável por muitos e muitos anos. "A nova canção é sobre oferecer prodigamente tudo o que temos de melhor às pessoas queridas.”, afirmou o Legend.

John Legend já ganhou 12 prêmios Grammy e é um dos 16 integrantes de um grupo seletíssimo de vencedores dos quatro prêmios mais cobiçados do entretenimento – Emmy, Grammy, Oscar e Tony (EGOT).

Um dos motivos pelos quais Legend é um dos mais jovens vencedores do EGOT é sua constante evolução como artista. Ele buscou novos desafios em várias áreas além da música, trabalhando como ator e produtor em filmes e musicais. Mesmo como músico, sempre ampliou seu escopo, trabalhando com artistas de vários gêneros e gerações.

----------------------------------------------------

CONTATO – LG:

Angela Sakuma:

angela.sakuma@lge.com

CONTATO – ASSESSORIA DE IMPRENSA – LG-ONE:

Vitória Loria:

vitoria.loria@lg-one.com

Bruna Manuelle:

bruna.manuelle@lg-one.com





------------------------------------------------------





SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma inovadora global em tecnologia e produtos eletrônicos de consumo com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional de mais de 75 mil pessoas. As quatro empresas da LG - Home Appliance ﹠ Air Solution, Home Entertainment, Vehicle component Solutions e Business Solutions - combinadas geraram vendas globais de mais de US$ 56 bilhões em 2020. A LG é uma fabricante líder de produtos de consumo e comerciais que vão desde TVs, eletrodomésticos, soluções de ar, monitores, robôs de serviço, componentes automotivos e suas marcas premium LG SIGNATURE e inteligente LG ThinQ são nomes familiares em todo o mundo. Visite o site (Clique Aqui) para obter as últimas notícias.



SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Operando no Brasil desde 1996, a LG Electronics comercializa no País um extenso lineup de produtos, com mais de 350 itens, entre TVs, Áudio e vídeo, equipamentos de informática, Condicionadores de Ar, Linha Branca e Soluções Corporativas. A companhia, que fabrica nas plantas de Manaus a maioria dos produtos vendidos no Brasil, já é considerada a segunda maior operação da LG, atrás apenas dos Estados Unidos. Com cerca de 6 mil funcionários, a subsidiária brasileira conta com um centro de Pesquisa e Desenvolvimento, assistência técnica e call center próprios, além de uma loja própria em Recife.



ACOMPANHE TODAS AS INFORMAÇÕES NOS CANAIS LG:

Site: (Clique Aqui)

Twitter: (Clique Aqui)

YouTube: (Clique Aqui)

Facebook: ( Clique Aqui)

Para acesso aos links, clicar no 'Clique Aqui'.







---------------------------------------------







LG ELECTRONICS - SAC

4004 5400 (Capitais e regiões metropolitanas)

0800 707 5454 (Demais localidades)