Veja as dicas de presentes da LG para este Natal

São Paulo, dezembro de 2021– O Natal está chegando e, para comemorar essa data tão especial, é costume trocar presentes com as pessoas queridas. Para ajudar os consumidores a escolherem a melhor opção, a LG Electronics fez uma seleção com diversos produtos para todos os gostos e bolsos.

Os itens contam com a exclusiva tecnologia de inteligência artificial LG ThinQ, que possibilita controlar e monitorar os eletrodomésticos de maneira fácil, personalizada e com mais eficiência onde quer que se esteja: no sofá de casa, no trabalho ou até no trânsito. Isso promove mais conforto e facilidade no dia a dia, otimizando o tempo e garantindo mais interação do usuário com os eletrodomésticos, inclusive com comandos de voz. Vejam as sugestões abaixo:









LG OLED TV C1 – A LG OLED TV C1 é um produto que alia a melhor experiência de imagem e som, com design minimalista e altíssima performance. É um modelo super versátil e completo para quem busca o melhor do entretenimento em TVs. A tecnologia da tela LG OLED possui pixels que se autoiluminam e, portanto, permitem controle a nível de pixel para alcançar o preto puro, e reproduzir cores perfeitas com contraste infinito. Além disso, por não necessitar de um painel traseiro de iluminação (backlight), como as TVs LED/LCD disponíveis no mercado, as telas OLED conseguem entregar painéis extremamente finos que acentuam o acabamento premium, integrando a TV a qualquer ambiente. A série LG OLED C1 está disponível nos modelos de 48, 55, 65, 77 e 83 polegadas. Visite o site: https://www.lg.com/br/tvs-oled





LG TONE FREE FP9 – Garantindo até 24 horas de bateria, o fone de ouvido LG Tone Free FP9 está disponível nas cores preto e branco e apresenta recursos que aprimoram a experiência no dia a dia. A tecnologia Active Noise Cancellation (ANC) permite que o usuário escute exclusivamente o conteúdo que está sendo reproduzido no fone, sem precisar se preocupar com ruídos e barulhos externos. Já o microfone triplo embutido entrega a melhor experiência em chamadas, com menos ruídos e vozes mais nítidas. O LG Tone Free ainda conta com a tecnologia exclusiva de LEDs UVNano na case, que esteriliza os fones e elimina até 99,9% das bactérias em apenas 5 minutos. O modo Plug & Wireless possibilita com que o usuário conecte seus fones de ouvido a uma nova gama de dispositivos, mesmo sem recursos Bluetooth, como aeronaves e esteiras. O preço sugerido é R$ 1.799,00. Mais informações no site: www.lg.com/br/audio/lg-tone-fp9.









GELADEIRA LG INSTAVIEW DOOR-IN-DOOR– A cozinha dos sonhos já é uma realidade com as geladeiras LG InstaView Door-in-Door com tecnologia LG ThinQ. Com design sofisticado, a LG InstaView possui um elegante painel de vidro, que se ilumina com duas pequenas batidas. Aliada a essa tecnologia, o Door-in-Door permite fácil acesso aos itens que você mais usa, reduzindo a perda de ar frio, economizando energia e mantendo os alimentos frescos por mais tempo. Ela também possui o Linear Cooling, que minimiza a variação de temperatura – principal culpado da deterioração dos alimentos –, e o DoorCooling+, que garante uma temperatura estável mesmo para os itens localizados na porta. O preço sugerido dos produtos começa em R$ 18.999,00. Para saber mais, visite o site: www.lg.com/br/geladeiras-instaview-door-in-door.











LAVA E SECA SMART LG 13KG– Com alta tecnologia e capacidade, a linha de Lava e Seca Smart da LG conta com a facilidade da Inteligência Artificial para garantir roupas limpas e com maior conservação dos tecidos. Através de um chip com mais de 20.000 combinações de lavagens armazenadas, o sistema AI DD (Artificial Intelligence Direct Drive) analisa o peso e os tipos de tecido dentro do tambor, adaptando os movimentos de lavagem e garantindo máxima eficiência de lavagem, além de maior conservação dos seus tecidos. A Lava e Seca Smart LG 13kg também tem ciclos de vapor e até lavagem a seco, eliminando até 99,9% os agentes alérgenos e higienizando suas roupas. E pra quem não tem tempo a perder, ela conta com diversos ciclos rápidos, como o TurboWash e o Rápido 14, que lava até 2kg de roupas em apenas 14 minutos. Outra facilidade que a linha traz é o controle através do aplicativo ThinQ. Por meio dele, você tem o monitoramento das suas lavagens, download de ciclos e adicionais e pode ser avisado no celular ou na tela da TV quando um ciclo é finalizado. E para fechar, ela ainda tem porta frontal de vidro temperado e cesto 100% em aço inox, muito mais seguros e fáceis de limpar. O valor sugerido da máquina de 13kg é R$5.399,00 e mais informações estão no site: www.lg.com/br/lava-e-seca.









LG DUAL INVERTER VOICE ARTCOOL – Para quem busca conforto térmico, design e economia de energia neste verão que se aproxima, a LG oferece o ar-condicionado LG Dual Inverter Voice ArtCool. O aparelho possui inteligência artificial LG ThinQ, que promove conectividade via smartphone, e pode ser acionado por comando de voz com o Google Assistente e Alexa de onde estiver. O equipamento garante até 70% de economia de energia e refrigeração até 40% mais rápida se comparado a outros modelos convencionais do mercado. Com design moderno e sofisticado, o equipamento é super silencioso e é ideal para ser usado em todas as estações do ano, pois refresca no verão e aquece no inverno. O aparelho também elimina até 99,9% das bactérias presentes no ar em até 60 minutos de funcionamento. A instalação é fácil e rápida e tem 10 anos de garantia. O preço sugerido é R$ 3.599,00 e as informações podem ser acessadas em: https://www.lg.com/br/ar-condicionado-residencial/lg-S4-W12JARPA







LG GRAM – A nova linha de computadores LG Gram traz o notebook mais leve do mundo, segundo o Guinness Book, além de garantir alta performance, design inovador e grande durabilidade. O LG Gram redesenhou o padrão de notebooks criando linhas minimalistas e mais inteligentes, deixando as bordas da tela praticamente imperceptíveis, permitindo uma imersão visual impressionante com seu design compacto e inovador. Os modelos 15Z90N e 17Z90N na cor Titanium são incrivelmente leves, têm processador Intel Core i5 de 10ª geração, 8Gb, DDR4 3200 MHz, SSD NVMe e Thunderbold 3. O preço sugerido do 15Z90N é R$ 6.999,00 e do 17Z90N é R$ 7.999,00. Visite o site https://www.lg.com/br/notebook-lg-gram





