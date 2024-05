Veja dicas da LG de como escolher o melhor ar-condicionado para o dia a dia

São Paulo, 19 de maio de 2022— Um ar-condicionado no ambiente de trabalho ou lazer é um diferencial para o bem-estar, principalmente nos dias mais quentes, mas também em dias mais frios como outono e inverno. Hoje o mercado de refrigeração traz diversas opções, modelos e tecnologias a este aparelho. Para a escolha mais assertiva, a LG alerta que é necessário estar atento a pontos importantes, como a potência (BTUs), tecnologias disponíveis e economia.

Para entender melhor como é calculada a capacidade do ar-condicionado, é preciso entender primeiramente que a BTU (Unidade Térmica Britânica) é uma unidade de medida de potência de refrigeração de um ar-condicionado. Na prática, isso vai afetar o tamanho do espaço onde seu ar-condicionado será instalado e significa que, quanto mais BTUs ele tiver, maior será sua potência de resfriamento ou aquecimento e assim maior o ambiente que o aparelho irá agir na função escolhida.

Os modelos produzidos com base no conceito Inverter, uma tecnologia que altera automaticamente as velocidades do compressor para manter a temperatura e assim reduz o consumo de energia e ruído do aparelho, além de obter uma temperatura muito mais estável, conseguem reforçar os princípios de saúde e bem-estar ao usuário, graças também aos seus filtros laváveis feitos de malha superfina e tecnologia inovadora.

O mais recente lançamento da LG é o Dual Inverter Voice UV Nano, aparelho equipado com micro lâmpadas ultravioletas UV Nano, uma tecnologia exclusiva LG, fazendo com que o interior do aparelho fique sempre limpo, reduzindo mofo, odores, vírus e bactérias em até 99,9%, devolvendo para o ambiente um ar puro como na natureza. Esse condicionador de ar também tira a preocupação com manutenção dessas lâmpadas, que estarão trabalhando em alta performance garantindo máxima eficiência de purificação do ar, muito diferente dos aparelhos com apenas filtros de ar convencionais, que tem a necessidade de manutenção constante e perda de sua eficiência na purificação do ar. Por isso o UVnano é realmente a evolução da purificação do ar.

Esses aparelhos, por exemplo, contam com a tecnologia Dual Inverter é capaz de economizar em até 70%* o consumo de energia, quando comparado aos aparelhos tradicionais. Essa aplicação proporciona maior conforto térmico, uma vez que o compressor mantém a temperatura estável e reduz o ruído, pois o produto não liga e desliga a todo instante.

E para facilitar o dia a dia e elevar a experiência do consumidor, a LG Electronics investiu na tecnologia exclusiva de inteligência artificial com o aplicativo LG ThinQ, que permite aos usuários controlar, monitorar e receber diagnósticos inteligentes do ar-condicionado a qualquer momento e de qualquer lugar pelo smartphone. Além disso, pode controlar por comandos de voz com o Alexa e Google Assistente.

Como um diferencial, a marca se destaca ao apresentar opções modernas e sofisticadas, com várias capacidades como 9.000, 12.000, 18.000, 24.000 e 36.000 BTUs, com ou sem comandos de voz, de 120v e 220v, em um design atraente e com as cores branco e cinza espelhado, o queridinho dos arquitetos, que combinam com todos os ambientes. Conheça mais sobre os condicionadores de ar da LG no site www.lg.com/br/ar-condicionado.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma inovadora global em tecnologia e produtos eletrônicos de consumo com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional de mais de 75 mil pessoas. As quatro empresas da LG – Home Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Vehicle component Solutions e Business Solutions – combinadas geraram vendas globais de mais de US$ 56 bilhões em 2020. A LG é uma fabricante líder de produtos de consumo e comerciais que vão desde TVs, eletrodomésticos, soluções de ar, monitores, robôs de serviço, componentes automotivos e suas marcas premium LG SIGNATURE e inteligente LG ThinQ são nomes familiares em todo o mundo. Visite o site para obter as últimas notícias.

Operando no Brasil desde 1996, a LG Electronics comercializa no País um extenso lineup de produtos, com mais de 350 itens, entre TVs, Áudio e vídeo, equipamentos de informática, Condicionadores de Ar, Linha Branca e Soluções Corporativas. A companhia, que fabrica nas plantas de Manaus a maioria dos produtos vendidos no Brasil, já é considerada a segunda maior operação da LG, atrás apenas dos Estados Unidos. Com cerca de 6 mil funcionários, a subsidiária brasileira conta com um centro de Pesquisa e Desenvolvimento, assistência técnica e call center próprios, além de uma loja própria em Recife.

