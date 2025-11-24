About Cookies on This Site

logo garantia estendida LG

Seu dia mais tranquilo
com o seguro da LG

Imagem demonstrativa


icone vantagens Vantagens

Cuidados especiais para seus produtos LG

Proteção: Extensão da garantia de fábrica por mais 12 ou 24 meses. Tranquilidade: Adquira durante o período de garantia de seu produto. Facilidade: Parcele em até 4x a proteção extra do seu aparelho LG

Qualidade: Profissionais qualificados e reparo com peças originais LG. Ampla rede: Cobertura nacional com centros de reparo exclusivas LG. Economia: O valor do seguro muitas vezes é menor que o valor de reparo



O jeito mais fácil de proteger seus produtos LG


icone eletrônicos

Eletrônicos

icone eletrodomésticos

Eletrodomésticos

icone tv

Televisores

icone ar condicionado

Ar Condicionado




boneco garantia

+ Tranquilidade para sua vida

+ Vida útil para seus bens



boneco garantia

Coberturas


Além de reparos ilimitados durante a vigência da sua GARANTIA ESTENDIDA você ainda pode aproveitar muitos outros benefícios, como mão de obra especializada, peças originais de fábrica e atendimento em todo país nas Assistências Exclusivas. E caso não seja possível fazer o reparo do seu bem, a LG garante a substituição por um novo produto.

boneco garantia

Coberturas


Além de reparos ilimitados durante a vigência da sua GARANTIA ESTENDIDA você ainda pode aproveitar muitos outros benefícios, como mão de obra especializada, peças originais de fábrica e atendimento em todo país nas Assistências Exclusivas. E caso não seja possível fazer o reparo do seu bem, a LG garante a substituição por um novo produto.



FAQ

O que significa Garantia Estendida Original LG?

Garantia Estendida Original LG é um tipo de seguro disponibilizado para clientes LG em parceria com a seguradora Zurich. Este seguro quando contratado garante a extensão das mesmas coberturas da garantia de fábrica LG, isto é, atendimento realizado contando com mão-de-obra especializada, peças originais e reparo ilimitado para solução de defeitos funcionais em seu produto.


Quais os defeitos estão cobertos em meu seguro Garantia Estendida Original LG?

Este seguro contempla as mesmas coberturas oferecidas pela garantia da LG, tais como: defeito funcional de origem elétrica, eletrônica, mecânica, estrutural que impeça o funcionamento ou uso normal do produto, desde que comprovadas por um técnico especializado.


O que a Garantia Estendida Original LG não contempla?

Produtos consertados por técnicos não autorizados, danos causados por animais domésticos ou uso indevido do produto, ferrugem, oxidação, quebra acidental, defeitos estéticos, reposição de acessórios e quando há utilização do produto para fins comerciais.


Qual o período de cobertura da Garantia Estendida Original LG?

A vigência do seguro de Garantia Estendida Original LG é de 12 ou 24 meses, tendo início após o término da garantia de fábrica da LG, podendo ser contratada para produtos com até 360 dias de garantia.


Como faço para acionar a Garantia Estendida Original LG?

É só entrar em contato com a Zurich, nossa seguradora parceira, através do site http://www.zurich.com.br/pt-br/chatonline, ou através da Central de Atendimento para 4020-4848 (regiões metropolitanas) ou 0800 285 4141 (para demais regiões) de segunda à sexta das 08h00 às 20h00 e aos sábados das 08:00h às 18:00, para que o atendimento seja providenciado, em nível nacional.


Dei de presente o produto, mas o bilhete de Seguro de Garantia Estendida Original LG está em meu nome. Preciso transferir o certificado para o novo dono?

Não se preocupe. Você não precisa mudar o nome que consta no bilhete de seguro pois o que está segurado é o produto. Basta entrar em contato com a Zurich formalizando a autorização de utilização da cobertura da garantia estendida original LG para outra pessoa.


Importante
Seguro garantido pela Zurich Minas Brasil Seguros S.A, CNPJ 17.197.385/0001-21 - Código SUSEP: O5495, Processo SUSEP Nº:15414.900523/2014-77. (Garantia Estendida). Consulte a íntegra das Condições Gerais do Seguro. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da Susep. Central de atendimento Zurich: SAC: 0800 284 4848, Deficiente Auditivo: 0800 275 8585, Horário de atendimento: 24 horas, 7 dias na semana; Ouvidoria: 0800 770 1061, Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h, exceto feriados. O seguro é opcional e proibido condicionar desconto no preço de bem à aquisição do seguro.

Atendimento - Garantia Estendida
Atendimento - Garantia Estendida
LG ao seu lado