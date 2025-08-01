Skip to Content Skip to Accessibility Help
Medidor Máquina De Lavar Roupas LG CV9011EC4 AEM74032907

Medidor Máquina De Lavar Roupas LG CV9011EC4 AEM74032907

Medidor Máquina De Lavar Roupas LG CV9011EC4 AEM74032907

AEM74032907
Principais recursos

  • Dispositivo medidor de fluxo (vazão) de água
  • Montado com mangueiras e abraçadeiras nas extremidades
  • Para uso em máquina de lavar roupas
CV9011EC4.ABLFBRS
GERAL

  • Código da peça

    AEM74032907

DIMENSÕES E PESOS

  • Comprimento (m)

    0.145

  • Dimensão do produto (L x A x P, cm)

    14,5 x 8 x 5,5

  • Dimensão do produto (L x A x P, polegada)

    5,655 x 3,12 x 2,145

  • Peso do produto (g)

    75

  • Peso do produto (kg)

    0,075

MODELOS COMPATÍVEIS

  • Modelo compatível

    CV9011EC4.ABLFBRS

