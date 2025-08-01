Skip to Content Skip to Accessibility Help
Motor Refrigerador LG GR-B631GLQ EAU61504904

EAU61504904
  • FRENTE
  • DIAGONAL DIREITA
  • DIAGONAL ESQUERDA
  • TRASEIRA
FRENTE
DIAGONAL DIREITA
DIAGONAL ESQUERDA
TRASEIRA

Principais recursos

  • Motor de corrente alternada
  • Assíncrono
  • Monofásico
  • Carcaça fechada
  • Potência inferior a 37,5w, (9w)
GR-B631GLQ.APVFSBS
Todas as especificações

MODELOS COMPATÍVEIS

  • Modelo compatível

    GR-B631GLQ.APVFSBS

DIMENSÕES E PESOS

  • Dimensão do produto (L x A x P, cm)

    6 x 7 x 33,5

  • Dimensão do produto (L x A x P, polegada)

    2,34 x 2,73 x 13,065

  • Peso do produto (g)

    355

  • Peso do produto (kg)

    0,355

GERAL

  • Código da peça

    EAU61504904

