We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Kit régua de LED TV LG 65UP7750PSB AGF30102401
Kit régua de LED TV LG 65UP7750PSB AGF30102401
Principais recursos
- Contém 08 barras de LED
- Quantidade de LED por barra: 07
- Placa de circuito impresso de iluminação LED, com função de backlight, montada com componentes eletroeletrônicos, para dispositivo de cristal líquido com tecnologia LED
- Kit completo para reposição das barras de LED internas do display
Todas as especificações
GERAL
-
Código da peça
AGF30102401
DIMENSÕES E PESOS
-
Comprimento (m)
0.73
-
Dimensão do produto (L x A x P, cm)
73 x 0,9 x 12,5
-
Dimensão do produto (L x A x P, polegada)
28,47 x 0,351 x 4,875
-
Peso do produto (g)
345
-
Peso do produto (kg)
0,345
MODELOS COMPATÍVEIS
-
Modelo compatível
65UP7750PSB.BWZ
O que as pessoas estão dizendo
Principais Ofertas
-
Manual e Software
Baixe os manuais dos produtos e as versões de software mais recentes.
-
Resolução de Problemas
Encontre informações e dicas de como resolver problemas do seu produto
-
Garantia
Verifique as informações de garantia do seu produto aqui.
-
Peças e Acessórios
Descubra acessórios para o seu produto.
-
Cadastro de Produtos
Cadastrar o seu produto te ajudará a ter um atendimento mais rápido.
-
Suporte para Produtos
Encontre o manual, solução de problemas e garantia do seu produto LG.
-
Suporte para Pedidos
Rastrear seu pedido e verificar as perguntas frequentes.
-
Solicitação de Reparo
Solicite o serviço de reparo online e ganhe mais praticidade.
Entre em Contato
-
Suporte Técnico
Fale com nosso Suporte Técnico via WhatsApp para sanar sua dúvida ou problema
-
Loja Online
Fale com nossa Loja Online para sanar suas dúvidas sobre seu pedido
-
Localizar Assistência Técnica
Encontre a assistência mais próxima de você
-
Acompanhar Reparo
Verifique o status da solicitação de reparo do seu produto