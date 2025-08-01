We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Alto Falante TV LG OLED55B8SSC EAB65108502
Todas as especificações
MODELOS COMPATÍVEIS
-
Modelo compatível
OLED55B8SSC.AWZ
DIMENSÕES E PESOS
-
Dimensão do produto (L x A x P, cm)
34,7
-
Dimensão do produto (L x A x P, polegada)
0.347
-
Peso do produto (g)
465
-
Peso do produto (kg)
0,465
GERAL
-
Código da peça
EAB65108502
